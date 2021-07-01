https://ria.ru/20210701/avstriya-1739433506.html
В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин - РИА Новости, 01.07.2021
В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
Избежать карантина при въезде в Австрию из России могут полностью привитые от COVID одной из одобренных в стране вакцин, российского препарата "Спутник V" среди РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:00
2021-07-01T16:00
2021-07-01T16:23
туризм
новости - туризм
здоровье - общество
astrazeneca
johnson & johnson
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
вакцины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/143925/04/1439250414_67:0:4867:2700_1920x0_80_0_0_053367a4a217fa292f71a7229720bffb.jpg
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Избежать карантина при въезде в Австрию из России могут полностью привитые от COVID одной из одобренных в стране вакцин, российского препарата "Спутник V" среди них пока нет, сообщили в четверг РИА Новости в МИД Австрии."Въезд в Австрию регулируется выпущенным австрийским министерством здравоохранения постановлением о въезде в связи с COVID. В нем приводятся вакцины, которые признаны в Австрии. В настоящий момент ним относятся BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac", - сообщили в австрийском министерстве.В ведомстве уточнили, что Россия в настоящий момент причисляется к группе "Другие страны и регионы"."Въезд из таких стран без требования о карантине возможен для лиц, которые предоставляют сертификат о вакцинации одной из перечисленных выше вакцин, завершённой за 14 дней (до въезда) в необходимом для полной иммунизации количестве доз", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20210628/sputnik-1738924227.html
россия
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/143925/04/1439250414_667:0:4267:2700_1920x0_80_0_0_aee3303d785aaf0cc7bc2c016c5b35c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, мид австрии, австрия
В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
16:00 01.07.2021 (обновлено: 16:23 01.07.2021)
МИД Австрии: россиянам, привитым одобренными вакцинами, не грозит карантин при въезде в страну