https://ria.ru/20210701/avstriya-1739433506.html

В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин

В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин - РИА Новости, 01.07.2021

В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин

Избежать карантина при въезде в Австрию из России могут полностью привитые от COVID одной из одобренных в стране вакцин, российского препарата "Спутник V" среди РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:00

2021-07-01T16:00

2021-07-01T16:23

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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Избежать карантина при въезде в Австрию из России могут полностью привитые от COVID одной из одобренных в стране вакцин, российского препарата "Спутник V" среди них пока нет, сообщили в четверг РИА Новости в МИД Австрии."Въезд в Австрию регулируется выпущенным австрийским министерством здравоохранения постановлением о въезде в связи с COVID. В нем приводятся вакцины, которые признаны в Австрии. В настоящий момент ним относятся BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac", - сообщили в австрийском министерстве.В ведомстве уточнили, что Россия в настоящий момент причисляется к группе "Другие страны и регионы"."Въезд из таких стран без требования о карантине возможен для лиц, которые предоставляют сертификат о вакцинации одной из перечисленных выше вакцин, завершённой за 14 дней (до въезда) в необходимом для полной иммунизации количестве доз", - уточнили в министерстве.

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