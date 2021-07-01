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https://ria.ru/20210701/avstriya-1739433506.html
В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин - РИА Новости, 01.07.2021
В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
Избежать карантина при въезде в Австрию из России могут полностью привитые от COVID одной из одобренных в стране вакцин, российского препарата "Спутник V" среди РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:00
2021-07-01T16:23
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Избежать карантина при въезде в Австрию из России могут полностью привитые от COVID одной из одобренных в стране вакцин, российского препарата "Спутник V" среди них пока нет, сообщили в четверг РИА Новости в МИД Австрии."Въезд в Австрию регулируется выпущенным австрийским министерством здравоохранения постановлением о въезде в связи с COVID. В нем приводятся вакцины, которые признаны в Австрии. В настоящий момент ним относятся BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac", - сообщили в австрийском министерстве.В ведомстве уточнили, что Россия в настоящий момент причисляется к группе "Другие страны и регионы"."Въезд из таких стран без требования о карантине возможен для лиц, которые предоставляют сертификат о вакцинации одной из перечисленных выше вакцин, завершённой за 14 дней (до въезда) в необходимом для полной иммунизации количестве доз", - уточнили в министерстве.
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туризм, новости - туризм, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, мид австрии, австрия
В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
16:00 01.07.2021 (обновлено: 16:23 01.07.2021)
 
© AP Photo / Ronald ZakМеждународный аэропорт Вены Швехат, Австрия
Международный аэропорт Вены Швехат, Австрия - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Ronald Zak

МИД Австрии: россиянам, привитым одобренными вакцинами, не грозит карантин при въезде в страну

Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Избежать карантина при въезде в Австрию из России могут полностью привитые от COVID одной из одобренных в стране вакцин, российского препарата "Спутник V" среди них пока нет, сообщили в четверг РИА Новости в МИД Австрии.
"Въезд в Австрию регулируется выпущенным австрийским министерством здравоохранения постановлением о въезде в связи с COVID. В нем приводятся вакцины, которые признаны в Австрии. В настоящий момент ним относятся BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac", - сообщили в австрийском министерстве.
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В ведомстве уточнили, что Россия в настоящий момент причисляется к группе "Другие страны и регионы".
"Въезд из таких стран без требования о карантине возможен для лиц, которые предоставляют сертификат о вакцинации одной из перечисленных выше вакцин, завершённой за 14 дней (до въезда) в необходимом для полной иммунизации количестве доз", - уточнили в министерстве.
 
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