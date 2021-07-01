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Австрия разрешила въезд россиянам, привитым одобренными в ЕС вакцинами
Австрия разрешила въезд россиянам, привитым одобренными в ЕС вакцинами - РИА Новости, 01.07.2021
Австрия разрешила въезд россиянам, привитым одобренными в ЕС вакцинами
Австрия исключает Россию из списка опасных государств по коронавирусу, заявил глава МИД республики Александер Шалленберг. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:49
2021-07-01T10:49
2021-07-01T12:47
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александер шалленберг
мид австрии
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косово
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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ВЕНА, 1 июл — РИА Новости. Австрия исключает Россию из списка опасных государств по коронавирусу, заявил глава МИД республики Александер Шалленберг."Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косово. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый", — сказал он на пресс-конференции. Теперь въехать в Австрию без соблюдения карантина можно либо через 14 дней после двух уколов, либо будучи переболевшим и привитым одной дозой. Речь идет только об одобренных в ЕС препаратах.Шалленберг подчеркнул, что Вена приняла это решение на основе рекомендации Брюсселя, но продолжает наблюдать за ситуацией в России, где сейчас растет заболеваемость."Это как раз одно из государств, по поводу которого я не могу ничего предсказать, но мы продолжим наблюдать, и я не могу исключить, что, возможно, для России мы будем вынуждены ввести новые меры", — добавил министр.Ранее Шалленберг говорил РИА Новости, что рано или поздно нужно будет принять тот факт, что у людей в разных странах разные препараты, и ради восстановления свободы передвижения принимать всех, кто привился или имеет антитела.
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Австрия разрешила въезд россиянам, привитым одобренными в ЕС вакцинами
10:49 01.07.2021 (обновлено: 12:47 01.07.2021)
Австрия разрешила въезд россиянам, привитым одобренными в ЕС вакцинами
ВЕНА, 1 июл — РИА Новости. Австрия
исключает Россию из списка опасных государств по коронавирусу, заявил глава МИД республики Александер Шалленберг
.
"Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России
, Китая
, Турции
, Боснии
и Косово
. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый", — сказал он на пресс-конференции.
Теперь въехать в Австрию без соблюдения карантина можно либо через 14 дней после двух уколов, либо будучи переболевшим и привитым одной дозой. Речь идет только об одобренных в ЕС препаратах.
Шалленберг подчеркнул, что Вена приняла это решение на основе рекомендации Брюсселя, но продолжает наблюдать за ситуацией в России, где сейчас растет заболеваемость.
"Это как раз одно из государств, по поводу которого я не могу ничего предсказать, но мы продолжим наблюдать, и я не могу исключить, что, возможно, для России мы будем вынуждены ввести новые меры", — добавил министр.
Ранее Шалленберг говорил РИА Новости, что рано или поздно нужно будет принять тот факт, что у людей в разных странах разные препараты, и ради восстановления свободы передвижения принимать всех, кто привился или имеет антитела.