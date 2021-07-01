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Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России
Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России - РИА Новости, 01.07.2021
Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России
С началом избирательной кампании в Госдуму участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов, говорится в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:13
2021-07-01T14:13
2021-07-01T14:13
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. С началом избирательной кампании в Госдуму участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов, говорится в заявлении группы по мониторингу комиссии СФ по защите госсуверенитета."Мониторинг рабочей группы подтверждает, что под прикрытием наблюдения за выборами в Государственную думу планируются попытки дискредитации голосования и его результатов. С началом избирательной кампании участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов", - говорится в заявлении группы по мониторингу, размещенном в Telegram-канале комиссии СФ.Эти выпады строятся на надуманных обвинениях и откровенных манипуляциях, поставляемых структурами, выдающими себя за наблюдателей, отмечают сенаторы."Показательный пример работы сети антироссийских структур – недавний доклад иноагента "Голос" об ограничении пассивного права в РФ. В этом документе описание стандартных международных практик, используемых и в России, было смешано с надуманными цифрами и откровенно манипулятивными оценками", - подчеркивают законодатели.Этот пропагандистский доклад был тут же растиражирован в СМИ, финансируемых правительствами иностранных государств. Например, в Радио Свобода (СМИ-иноагент) и Deutsche Welle, говорится в заявлении.
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россия, госдума рф, политика
Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России
Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России со стороны иностранных СМИ