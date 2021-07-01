Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/ataka-1739409010.html
Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России
Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России - РИА Новости, 01.07.2021
Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России
С началом избирательной кампании в Госдуму участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов, говорится в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:13
2021-07-01T14:13
россия
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_0:403:2925:2048_1920x0_80_0_0_f52238bb533ac94d6fe1587b0f854b31.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. С началом избирательной кампании в Госдуму участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов, говорится в заявлении группы по мониторингу комиссии СФ по защите госсуверенитета."Мониторинг рабочей группы подтверждает, что под прикрытием наблюдения за выборами в Государственную думу планируются попытки дискредитации голосования и его результатов. С началом избирательной кампании участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов", - говорится в заявлении группы по мониторингу, размещенном в Telegram-канале комиссии СФ.Эти выпады строятся на надуманных обвинениях и откровенных манипуляциях, поставляемых структурами, выдающими себя за наблюдателей, отмечают сенаторы."Показательный пример работы сети антироссийских структур – недавний доклад иноагента "Голос" об ограничении пассивного права в РФ. В этом документе описание стандартных международных практик, используемых и в России, было смешано с надуманными цифрами и откровенно манипулятивными оценками", - подчеркивают законодатели.Этот пропагандистский доклад был тут же растиражирован в СМИ, финансируемых правительствами иностранных государств. Например, в Радио Свобода (СМИ-иноагент) и Deutsche Welle, говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210701/vybory-1739406655.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_97:120:2668:2048_1920x0_80_0_0_376af0672adc57e6211d0708e02bee49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, политика
Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России
14:13 01.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Совфед заявил об увеличении информационных атак на выборы в России со стороны иностранных СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. С началом избирательной кампании в Госдуму участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов, говорится в заявлении группы по мониторингу комиссии СФ по защите госсуверенитета.
"Мониторинг рабочей группы подтверждает, что под прикрытием наблюдения за выборами в Государственную думу планируются попытки дискредитации голосования и его результатов. С началом избирательной кампании участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов", - говорится в заявлении группы по мониторингу, размещенном в Telegram-канале комиссии СФ.
Эти выпады строятся на надуманных обвинениях и откровенных манипуляциях, поставляемых структурами, выдающими себя за наблюдателей, отмечают сенаторы.
"Показательный пример работы сети антироссийских структур – недавний доклад иноагента "Голос" об ограничении пассивного права в РФ. В этом документе описание стандартных международных практик, используемых и в России, было смешано с надуманными цифрами и откровенно манипулятивными оценками", - подчеркивают законодатели.
Этот пропагандистский доклад был тут же растиражирован в СМИ, финансируемых правительствами иностранных государств. Например, в Радио Свобода (СМИ-иноагент) и Deutsche Welle, говорится в заявлении.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:04
Совфед предостерег международных наблюдателей от вмешательства в выборы
 
РоссияГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:53МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:52Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
15:51В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
15:50Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
15:47В Москву вернется 30-градусная жара
15:47В якутском ресторане вместо воды ребенку налили антисептик
Лента новостейМолния