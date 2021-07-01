https://ria.ru/20210701/astrazeneca-1739363089.html
В Южной Корее перестанут вакцинировать AstraZeneca людей младше 50 лет
В Южной Корее перестанут вакцинировать AstraZeneca людей младше 50 лет - РИА Новости, 01.07.2021
В Южной Корее перестанут вакцинировать AstraZeneca людей младше 50 лет
Органы здравоохранения Южной Кореи решили поднять возрастную планку для вакцинации препаратом AstraZeneca до 50 лет, сообщило Корейское агентство по контролю и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:47
2021-07-01T10:47
2021-07-01T10:47
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СЕУЛ, 1 июл - РИА Новости. Органы здравоохранения Южной Кореи решили поднять возрастную планку для вакцинации препаратом AstraZeneca до 50 лет, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Ранее эта планка была установлена на уровне 30 лет, позже власти заявляли, что планируют отменить ограничения и применять вакцину для всех граждан старше 18 лет. Однако позже в стране были подтверждены два случая редкого побочного эффекта после прививки AstraZeneca – тромбоза с синдромом тромбоцитопении (ТТС). Один из пациентов, мужчина в возрасте 30 лет, скончался."Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 после заседания 29 июня экспертной комиссии по вакцинации, где было рассмотрено увеличение возраста для прививки вакциной AstraZeneca в ответ на подтверждение двух случаев ТТС, решила с июля рекомендовать вакцинацию препаратом AstraZeneca для возрастных групп старше 50 лет. Люди младше 50 лет, которым уже сделали первый укол препаратом AstraZeneca, получат вторую инъекцию вакциной Pfizer", - говорится в заявлении, опубликованном KDCA.Препарат для второй инъекции заменят в общей сложности для около 1,61 миллиона человек.Южная Корея вакцинировала первой дозой уже более 15,3 миллиона человек, или 29,9% населения. Но пока прививают старшее поколение или представителей определенных профессий, таких как военные, медработники, сиделки, учителя, дипломаты. Вакцинация других жителей 20-50 лет еще не началась. Люди старше 50 лет начнут получать вакцину в июле.Южная Корея планирует привить 36 миллионов человек к сентябрю, чтобы достичь коллективного иммунитета в ноябре. В настоящее время в стране используются вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/vaktsiny-1738968137.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , южная корея, в мире
В Южной Корее перестанут вакцинировать AstraZeneca людей младше 50 лет
В Южной Корее перестанут вакцинировать препаратом AstraZeneca людей младше 50 лет
СЕУЛ, 1 июл - РИА Новости.
Органы здравоохранения Южной Кореи
решили поднять возрастную планку для вакцинации препаратом AstraZeneca
до 50 лет, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Ранее эта планка была установлена на уровне 30 лет, позже власти заявляли, что планируют отменить ограничения и применять вакцину для всех граждан старше 18 лет. Однако позже в стране были подтверждены два случая редкого побочного эффекта после прививки AstraZeneca – тромбоза с синдромом тромбоцитопении (ТТС). Один из пациентов, мужчина в возрасте 30 лет, скончался.
"Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 после заседания 29 июня экспертной комиссии по вакцинации, где было рассмотрено увеличение возраста для прививки вакциной AstraZeneca в ответ на подтверждение двух случаев ТТС, решила с июля рекомендовать вакцинацию препаратом AstraZeneca для возрастных групп старше 50 лет. Люди младше 50 лет, которым уже сделали первый укол препаратом AstraZeneca, получат вторую инъекцию вакциной Pfizer", - говорится в заявлении, опубликованном KDCA.
Препарат для второй инъекции заменят в общей сложности для около 1,61 миллиона человек.
Южная Корея вакцинировала первой дозой уже более 15,3 миллиона человек, или 29,9% населения. Но пока прививают старшее поколение или представителей определенных профессий, таких как военные, медработники, сиделки, учителя, дипломаты. Вакцинация других жителей 20-50 лет еще не началась. Люди старше 50 лет начнут получать вакцину в июле.
Южная Корея планирует привить 36 миллионов человек к сентябрю, чтобы достичь коллективного иммунитета в ноябре. В настоящее время в стране используются вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.