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Врач рассказал, что есть, когда нет аппетита
Врач рассказал, что есть, когда нет аппетита - РИА Новости, 01.07.2021
Врач рассказал, что есть, когда нет аппетита
Как правильно питаться летом и что делать, когда есть не хочется совсем, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:11
2021-07-01T02:11
2021-07-01T02:11
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Как правильно питаться летом и что делать, когда есть не хочется совсем, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.Летом, когда в жару организм вместе с потом теряет многие полезные вещества, нужно включать в свой рацион продукты, которые помогут сохранить баланс жизненно важных микроэлементов. С этой ролью отлично справляются помидоры и морепродукты, сказал диетолог. Он пояснил, что в них содержится большое количество так называемых скрытых солей натурального происхождения, а морепродукты к тому же являются еще и источником легкого белка.Чтобы лучше переносить высокие летние температуры, врач советует есть кислые продукты. "Если добавлять на тарелку, например, маринованные овощи или квашенную капусту, то кислая пища рефлекторным образом снижает температуру тела", – объяснил Сергей Обложко. Диетолог также посоветовал не отказываться совсем от пищи, когда из-за жары пропадает аппетит. Объедаться не надо, но легкие приемы пищи в течение дня рекомендуются, чтобы была хотя бы минимальная пищевая стимуляция, пояснил он. "Когда мы съели хотя бы 200 граммов еды и выпили 150 граммов напитка, в организме запускается целый каскад реакций, связанных и с пищеварением, и с регуляцией пищевого поведения. Это позволит в том числе избежать вечернего зажора", – отметил Сергей Обложко. Врач предостерег от замены основного приема пищи фруктами. "Я бы предложил в летнее время есть больше фруктов, но не на голодный желудок, а как десерт, 100-200 граммов после основного приема пищи", – посоветовал Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210630/dieta-1739212655.html
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россия, здоровье - общество, диета, общество
Врач рассказал, что есть, когда нет аппетита
Диетолог посоветовал россиянам есть в жару помидоры и морепродукты
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Как правильно питаться летом и что делать, когда есть не хочется совсем, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.
Летом, когда в жару организм вместе с потом теряет многие полезные вещества, нужно включать в свой рацион продукты, которые помогут сохранить баланс жизненно важных микроэлементов. С этой ролью отлично справляются помидоры и морепродукты, сказал диетолог. Он пояснил, что в них содержится большое количество так называемых скрытых солей натурального происхождения, а морепродукты к тому же являются еще и источником легкого белка.
"Морепродукты богаты по минеральному составу, к тому же это легкий, некалорийный белок, который не будет давать чрезмерного пресыщения. Поэтому я бы добавлял кальмаров, креветок в свой рацион, чтобы восполнять дефицит микроэлементов", – сказал Сергей Обложко.
Чтобы лучше переносить высокие летние температуры, врач советует есть кислые продукты.
"Если добавлять на тарелку, например, маринованные овощи или квашенную капусту, то кислая пища рефлекторным образом снижает температуру тела", – объяснил Сергей Обложко.
Диетолог также посоветовал не отказываться совсем от пищи, когда из-за жары пропадает аппетит. Объедаться не надо, но легкие приемы пищи в течение дня рекомендуются, чтобы была хотя бы минимальная пищевая стимуляция, пояснил он.
"Когда мы съели хотя бы 200 граммов еды и выпили 150 граммов напитка, в организме запускается целый каскад реакций, связанных и с пищеварением, и с регуляцией пищевого поведения. Это позволит в том числе избежать вечернего зажора", – отметил Сергей Обложко.
Врач предостерег от замены основного приема пищи фруктами.
"Я бы предложил в летнее время есть больше фруктов, но не на голодный желудок, а как десерт, 100-200 граммов после основного приема пищи", – посоветовал Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.