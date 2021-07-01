https://ria.ru/20210701/amurskaya-1739428112.html

Амурская область

Амурская область - РИА Новости, 01.07.2021

Амурская область

Амурская область в современных границах существует с 1948 года, когда она была выделена из состава Хабаровского края. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:36

2021-07-01T15:36

2021-07-01T15:36

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

справки

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Амурская область в современных границах существует с 1948 года, когда она была выделена из состава Хабаровского края. Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации и является частью Дальневосточного федерального округа.На севере граничит с Республикой Саха (Якутия), на юге – с Китаем, на западе – с Забайкальским краем, на востоке – с Хабаровским краем и Еврейской автономной областью.Площадь территории области составляет 361,9 тысячи километров (2,1% площади России).В состав Амурской области входят девять городских округов и 20 муниципальных районов. Административный и культурный центр области – город Благовещенск. Наиболее крупные города: Белогорск, Свободный, Тында, Зея.Численность населения на 1 декабря 2020 года составила 783,5 тысячи человек.Губернатор является высшим должностным лицом Амурской области. С 30 мая 2018 года (с 30 мая по 26 сентября 2018 года в статусе временно исполняющего обязанности) эту должность занимает Василий Орлов.Экономика Амурской области представляет собой многоотраслевое хозяйство, включающее такие виды деятельности, как сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование и т.д. Структура промышленного производства имеет энергетически-сырьевую направленность. Основной удельный вес приходится на добычу полезных ископаемых (48,3%); производство по обеспечению электроэнергии, газом и паром; кондиционированию воздуха (27,5%); обрабатывающие производства (22,1%); производство по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (2,1%). Машиностроительный комплекс Амурской области представлен предприятиями, производящими горношахтное и горнорудное оборудование, подъемно-транспортные машины, тракторы и другую сельскохозяйственную технику, металлические конструкции и изделия, электротехнические изделия, станки и инструменты.Обрабатывающие производства в области исторически сложились как обслуживающие нужды золотодобытчиков, лесозаготовителей, сельхозпроизводителей.В Амурской области открыты месторождения и проявления россыпного и рудного золота, серебра, титана, молибдена, вольфрама, меди, олова, полиметаллов, сурьмы, редких элементов, бурого и каменного угля, цеолитов, каолина, цементного сырья, апатитов, графита, талька, полудрагоценных, поделочных, облицовочных камней и других полезных ископаемых. Широко распространены пресные, минеральные и термальные подземные воды. Наиболее активно используются Гонжинское и Константиновское месторождения.Амурская область относится к многолесным территориям. Площадь, покрытая лесами, составляет 65% территории области. Основными лесообразующими породами являются лиственница, ель, сосна, пихта, дуб, береза, на юге области встречаются амурский бархат, маньчжурский орех, ясень, липа и другие.Область занимает пятое место в Дальневосточном Федеральном округе по объемам заготовленной древесины и произведенной лесопродукции после Республики Бурятия, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев.В Амурской области функционирует три территории опережающего социально-экономического развития: ТОСЭР "Белогорск", ТОСЭР "Приамурская" и ТОСЭР "Свободный".Экономика Амурской области претерпевает существенные изменения в силу реализации здесь масштабных промышленных и инфраструктурных проектов. Продолжается строительство второй очереди космодрома "Восточный" и Амурского газоперерабатывающего завода. Запущен в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири", окончено возведение пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (Китай). Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики Амурской области.Основной отраслью сельскохозяйственного производства Амурской области является растениеводство. Основная часть пахотных земель находится в южной и центральной зонах, климатические условия которых позволяют возделывать зерновые культуры, сою, картофель, овощи, кормовые культуры.Амурская область является одним из основных регионов России, возделывающих сою, выращивая третью часть от общероссийского объема производства.Большое значение в области уделяется развитию семеноводства. Создана сеть специализированных семеноводческих хозяйств, производящих репродукционные семена зерновых культур и сои для сельскохозяйственных товаропроизводителей, что способствует увеличению количества высеваемых кондиционных по посевным и сортовым качествам семян зерновых культур и сои.Основными направлениями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, птицеводство мясного и яичного направлений, свиноводство, оленеводство, рыбоводство.В северных районах области (Тындинский район, Зейский район, Селемджинский район) представлено северное домашнее оленеводство.Амурская область занимает ключевое место в транспортной системе Дальнего Востока. Через нее проходят важнейшие транспортные коридоры, связывающие Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.По территории области проходят крупнейшие железнодорожные магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – с выходом на морские порты Приморского края (Находка, Восточный, Владивосток) и Хабаровского края (Ванино, Советская Гавань) общей протяженностью около трех тысяч километров.На территории области расположены три заповедника федерального значения – Зейский, Хинганский и Норский; два государственных природных заказника: Орловский и Хингано-Архаринский; национальный парк "Токинско-Становой".Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий орлов (губернатор), амурская область, справки