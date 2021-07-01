https://ria.ru/20210701/alkogol-1739341137.html
Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей - РИА Новости, 01.07.2021
Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
Оборудование, при помощи которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов, появится в России в следующем году. Об этом в эфире... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T06:41
2021-07-01T06:41
2021-07-01T09:40
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михаил черников
авто
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Оборудование, при помощи которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов, появится в России в следующем году. Об этом в эфире радиостанции "Милицейская волна" сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.Прибор, пояснил он, будет показывать наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования.Черников напомнил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна — многие нарушители привлекаются повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.При этом, по словам главы Госавтоинспекции, число ДТП с пьяными водителями в России за пять месяцев 2021 года снизилось почти на 40%. Он отметил, что это стало результатом мер системного характера.Ранее Госдума и Совет Федерации приняли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трех лет, а штраф — с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей; или он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.
https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737010380.html
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россия, михаил черников, авто, гибдд мвд рф, общество
Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:41 01.07.2021 (обновлено: 09:40 01.07.2021)
Сотрудники ГИБДД с 2022 года смогут моментально выявлять пьяных водителей