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Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей - РИА Новости, 01.07.2021
Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
Оборудование, при помощи которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов, появится в России в следующем году. Об этом в эфире... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T06:41
2021-07-01T09:40
россия
михаил черников
авто
гибдд мвд рф
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Оборудование, при помощи которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов, появится в России в следующем году. Об этом в эфире радиостанции "Милицейская волна" сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.Прибор, пояснил он, будет показывать наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования.Черников напомнил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна — многие нарушители привлекаются повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.При этом, по словам главы Госавтоинспекции, число ДТП с пьяными водителями в России за пять месяцев 2021 года снизилось почти на 40%. Он отметил, что это стало результатом мер системного характера.Ранее Госдума и Совет Федерации приняли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трех лет, а штраф — с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей; или он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.
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россия, михаил черников, авто, гибдд мвд рф, общество
Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:41 01.07.2021 (обновлено: 09:40 01.07.2021)
 
© Fotolia / Mitch SharkКлючи на фляжке
Ключи на фляжке - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Fotolia / Mitch Shark

Сотрудники ГИБДД с 2022 года смогут моментально выявлять пьяных водителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Оборудование, при помощи которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов, появится в России в следующем году. Об этом в эфире радиостанции "Милицейская волна" сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Прибор, пояснил он, будет показывать наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования.
Черников напомнил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна — многие нарушители привлекаются повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
При этом, по словам главы Госавтоинспекции, число ДТП с пьяными водителями в России за пять месяцев 2021 года снизилось почти на 40%. Он отметил, что это стало результатом мер системного характера.
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трех лет, а штраф — с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей; или он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.
Пьяный водитель - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 02:34
Пьяных водителей хотят ограничить в возможности иметь лицензию на оружие
 
РоссияМихаил ЧерниковАвтоГИБДД МВД РФОбщество
 
 
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