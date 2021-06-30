https://ria.ru/20210630/zyuganov-1739274683.html

Зюганов призвал чиновников принять меры после прямой линии с Путиным

Зюганов призвал чиновников принять меры после прямой линии с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021

Зюганов призвал чиновников принять меры после прямой линии с Путиным

Руководители на местах должны немедленно принять меры по обращениям граждан в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, иначе таких чиновников... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:15

2021-06-30T17:15

2021-06-30T17:15

россия

геннадий зюганов

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководители на местах должны немедленно принять меры по обращениям граждан в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, иначе таких чиновников нужно "немедленно выгонять", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Если после прямого обращения к президенту, допустим, губернатор Омской области будет сидеть и ничего не делать, его надо немедленно выгонять. Тут вопросов у меня нет. Я думаю, завтра-послезавтра уже будут бегать чиновники и решать эти проблемы", - сказал Зюганов в ходе онлайн-конференции в Zoom, комментируя прошедшее общение главы государства с россиянами.Ранее в среду на прямую линию с президентом поступил письменный вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему пенсионеров обманывают по поводу бесплатной реабилитации после перенесенного COVID-19. В эфире Васильков задал другой вопрос: он поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов о лишении граждан звания "Ветеран труда" и связанных с ним льгот. Позднее в правительстве Омской области заверили, что пенсионер сможет в июле пройти курс бесплатной реабилитации."Президент должен высказать замечания, все исполнительные службы – сколько министерств, ведомств – должны взять под козырек, немедленно выполнить и доложить о результатах. Не дай Бог, если после такой встречи не будут приняты меры – скажите, какое может быть доверие тогда у граждан страны?... Меры должны быть приняты немедленно. Там крик души был, в ходе этой передачи," - заметил Зюганов.Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты глава государства успел ответить на 68 вопросов. Всего поступило почти 2,2 миллиона обращений. Были вопросы и на личные темы. В частности, россиян интересовало, поет ли глава государства на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, какие произведения считает любимыми и о чем он мечтает.

https://ria.ru/20210624/obedinenie-1738458660.html

россия

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россия, геннадий зюганов, владимир путин, политика