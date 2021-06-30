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Зюганов призвал чиновников принять меры после прямой линии с Путиным
Зюганов призвал чиновников принять меры после прямой линии с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021
Зюганов призвал чиновников принять меры после прямой линии с Путиным
Руководители на местах должны немедленно принять меры по обращениям граждан в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, иначе таких чиновников... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:15
2021-06-30T17:15
россия
геннадий зюганов
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководители на местах должны немедленно принять меры по обращениям граждан в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, иначе таких чиновников нужно "немедленно выгонять", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Если после прямого обращения к президенту, допустим, губернатор Омской области будет сидеть и ничего не делать, его надо немедленно выгонять. Тут вопросов у меня нет. Я думаю, завтра-послезавтра уже будут бегать чиновники и решать эти проблемы", - сказал Зюганов в ходе онлайн-конференции в Zoom, комментируя прошедшее общение главы государства с россиянами.Ранее в среду на прямую линию с президентом поступил письменный вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему пенсионеров обманывают по поводу бесплатной реабилитации после перенесенного COVID-19. В эфире Васильков задал другой вопрос: он поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов о лишении граждан звания "Ветеран труда" и связанных с ним льгот. Позднее в правительстве Омской области заверили, что пенсионер сможет в июле пройти курс бесплатной реабилитации."Президент должен высказать замечания, все исполнительные службы – сколько министерств, ведомств – должны взять под козырек, немедленно выполнить и доложить о результатах. Не дай Бог, если после такой встречи не будут приняты меры – скажите, какое может быть доверие тогда у граждан страны?... Меры должны быть приняты немедленно. Там крик души был, в ходе этой передачи," - заметил Зюганов.Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты глава государства успел ответить на 68 вопросов. Всего поступило почти 2,2 миллиона обращений. Были вопросы и на личные темы. В частности, россиян интересовало, поет ли глава государства на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, какие произведения считает любимыми и о чем он мечтает.
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россия, геннадий зюганов, владимир путин, политика
Зюганов призвал чиновников принять меры после прямой линии с Путиным
17:15 30.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на XIII пленуме ЦК КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на XIII пленуме ЦК КПРФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зюганов заявил, что чиновники после прямой линии должны решать проблемы под страхом увольнения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководители на местах должны немедленно принять меры по обращениям граждан в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, иначе таких чиновников нужно "немедленно выгонять", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Если после прямого обращения к президенту, допустим, губернатор Омской области будет сидеть и ничего не делать, его надо немедленно выгонять. Тут вопросов у меня нет. Я думаю, завтра-послезавтра уже будут бегать чиновники и решать эти проблемы", - сказал Зюганов в ходе онлайн-конференции в Zoom, комментируя прошедшее общение главы государства с россиянами.
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Ранее в среду на прямую линию с президентом поступил письменный вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему пенсионеров обманывают по поводу бесплатной реабилитации после перенесенного COVID-19. В эфире Васильков задал другой вопрос: он поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов о лишении граждан звания "Ветеран труда" и связанных с ним льгот. Позднее в правительстве Омской области заверили, что пенсионер сможет в июле пройти курс бесплатной реабилитации.
"Президент должен высказать замечания, все исполнительные службы – сколько министерств, ведомств – должны взять под козырек, немедленно выполнить и доложить о результатах. Не дай Бог, если после такой встречи не будут приняты меры – скажите, какое может быть доверие тогда у граждан страны?... Меры должны быть приняты немедленно. Там крик души был, в ходе этой передачи," - заметил Зюганов.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты глава государства успел ответить на 68 вопросов. Всего поступило почти 2,2 миллиона обращений. Были вопросы и на личные темы. В частности, россиян интересовало, поет ли глава государства на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, какие произведения считает любимыми и о чем он мечтает.
"Чтобы ни один вопрос не остался незамеченным". Прямая линия с Путиным
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций. Слева - телеведущая Наиля Аскер-заде
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

Трансляция прямой линии с президентом РФ В. Путиным
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

Женщина с ребенком смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

Женщина смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

Девушка смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке Бобровый лог в Красноярске
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
РоссияГеннадий ЗюгановВладимир ПутинПолитика
 
 
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