Суд Калининграда вернул Земфире иск к Гришковцу на 1,5 миллиона рублей
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Суд вернул Земфире иск к Гришковцу на 1,5 миллиона рублей для передачи в другой суд
КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда вернул иск певицы Земфиры на полтора миллиона рублей о защите чести и достоинства к драматургу и писателю Евгению Гришковцу, поскольку дело может быть рассмотрено по месту жительства ответчика - в районном суде Ленинградского района Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Земфира обратилась в Центральный районный суд Калининграда с иском к Гришковцу о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В обоснование она указала, что 27 мая 2021 года в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь" ответчик, давая интервью ведущему, высказался оскорбительно об истце и ее творчестве, назвав ее "наркоманкой".
Певица указала, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию, и просила суд взыскать с драматурга компенсацию морального вреда в полтора миллиона рублей, а также признать сведения, высказанные ответчиком в программе, не соответствующими действительности, обязать ответчика опровергнуть их в эфире телеканала.
"Исковое заявление Рамазановой З.Т. о защите чести и достоинства к Гришковцу Е.В. возвращено заявителю в связи с тем, что оно неподсудно Центральному районному суду, поскольку ответчик проживает в Ленинградском районе Калининграда, в зоне ответственности Ленинградского районного суда", - сказали РИА Новости в суде.