https://ria.ru/20210630/zemfira-1739220976.html

Суд Калининграда вернул Земфире иск к Гришковцу на 1,5 миллиона рублей

Суд Калининграда вернул Земфире иск к Гришковцу на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.06.2021

Суд Калининграда вернул Земфире иск к Гришковцу на 1,5 миллиона рублей

Центральный районный суд Калининграда вернул иск певицы Земфиры на полтора миллиона рублей о защите чести и достоинства к драматургу и писателю Евгению... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:02

2021-06-30T14:02

2021-06-30T14:02

культура

новости культуры

земфира

евгений гришковец

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда вернул иск певицы Земфиры на полтора миллиона рублей о защите чести и достоинства к драматургу и писателю Евгению Гришковцу, поскольку дело может быть рассмотрено по месту жительства ответчика - в районном суде Ленинградского района Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Земфира обратилась в Центральный районный суд Калининграда с иском к Гришковцу о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В обоснование она указала, что 27 мая 2021 года в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь" ответчик, давая интервью ведущему, высказался оскорбительно об истце и ее творчестве, назвав ее "наркоманкой".Певица указала, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию, и просила суд взыскать с драматурга компенсацию морального вреда в полтора миллиона рублей, а также признать сведения, высказанные ответчиком в программе, не соответствующими действительности, обязать ответчика опровергнуть их в эфире телеканала.

https://ria.ru/20210312/grishkovets-1600845389.html

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новости культуры, земфира, евгений гришковец, калининград