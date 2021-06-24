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Земфира подала в суд на Гришковца
Земфира подала в суд на Гришковца - РИА Новости, 24.06.2021
Земфира подала в суд на Гришковца
Центральный районный суд Калининграда зарегистрировал иск певицы Земфиры к драматургу Евгению Гришковцу на 1,5 миллиона рублей о защите чести и достоинства,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:55
2021-06-24T10:55
2021-06-24T11:47
культура
культура
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евгений гришковец
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда зарегистрировал иск певицы Земфиры к драматургу Евгению Гришковцу на 1,5 миллиона рублей о защите чести и достоинства, сообщила пресс-служба суда.Отмечается, что певица указала, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. В связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми.Земфира просит суд взыскать с драматурга компенсацию морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей, а также признать сведения, высказанные ответчиком в программе, не соответствующими действительности, обязать ответчика опровергнуть их в эфире телеканала.В пресс-службе Центрального районного суда отметили, что в случае соблюдения всех требований закона, согласно статьи 133 Гражданского процессуального кодекса РФ (принятие искового заявления), в течение пяти дней со дня поступления иска в суд судья обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству.
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культура, россия, земфира, евгений гришковец, калининград
Земфира подала в суд на Гришковца
10:55 24.06.2021 (обновлено: 11:47 24.06.2021)
Певица Земфира подала в суд на драматурга Гришковца
КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости.
Центральный районный суд Калининграда
зарегистрировал иск певицы Земфиры
к драматургу Евгению Гришковцу на 1,5 миллиона рублей о защите чести и достоинства, сообщила пресс-служба суда.
"В Центральный районный суд обратилась Рамазанова З.Т. с иском к Гришковцу Е.В. о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В обоснование указала, что 27 мая 2021 года в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь" ответчик, давая интервью ведущему, высказался оскорбительно об истце и ее творчестве, назвал Рамазанову З.Т. "наркоманкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что певица указала, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. В связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми.
Земфира просит суд взыскать с драматурга компенсацию морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей, а также признать сведения, высказанные ответчиком в программе, не соответствующими действительности, обязать ответчика опровергнуть их в эфире телеканала.
В пресс-службе Центрального районного суда отметили, что в случае соблюдения всех требований закона, согласно статьи 133 Гражданского процессуального кодекса РФ (принятие искового заявления), в течение пяти дней со дня поступления иска в суд судья обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству.