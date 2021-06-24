https://ria.ru/20210624/zemfira-1738380936.html

Земфира подала в суд на Гришковца

Земфира подала в суд на Гришковца - РИА Новости, 24.06.2021

Земфира подала в суд на Гришковца

Центральный районный суд Калининграда зарегистрировал иск певицы Земфиры к драматургу Евгению Гришковцу на 1,5 миллиона рублей о защите чести и достоинства,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:55

2021-06-24T10:55

2021-06-24T11:47

культура

культура

россия

земфира

евгений гришковец

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда зарегистрировал иск певицы Земфиры к драматургу Евгению Гришковцу на 1,5 миллиона рублей о защите чести и достоинства, сообщила пресс-служба суда.Отмечается, что певица указала, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. В связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми.Земфира просит суд взыскать с драматурга компенсацию морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей, а также признать сведения, высказанные ответчиком в программе, не соответствующими действительности, обязать ответчика опровергнуть их в эфире телеканала.В пресс-службе Центрального районного суда отметили, что в случае соблюдения всех требований закона, согласно статьи 133 Гражданского процессуального кодекса РФ (принятие искового заявления), в течение пяти дней со дня поступления иска в суд судья обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству.

https://ria.ru/20210301/zemfira-1599415253.html

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культура, россия, земфира, евгений гришковец, калининград