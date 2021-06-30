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Нижегородская область
https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html
В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест
В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест - РИА Новости, 30.06.2021
В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест
Почти 3 тысячи рабочих мест планируется создать в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:47
2021-06-30T18:47
нижегородская область
россия
глеб никитин
прямая линия с владимиром путиным
нижний новгород
владимир путин
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Почти 3 тысячи рабочих мест планируется создать в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.Проблему рынка труда и занятости населения в регионах страны затронули в ходе прямой линии президента России Владимира Путина в среду. Глава государства отметил, что безработица в России выросла до 5,9%, перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень."Создание почти 3 тысяч новых рабочих мест планируется в рамках реализации 165 инвестпроектов в Нижегородской области. Заявки на выделение земельных участков для них одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области за январь-июнь 2021 года", - цитирует пресс-служба правительства регион слова Никитина.Он отметил, что все больше инвесторов выбирает регион для реализации своих планов. "Большинство проектов, под которые были одобрены земельные участки в Нижегородской области, направлено на развитие обрабатывающих производств: металлургии, химической и деревообрабатывающей отрасли, производства строительных материалов. Также инвесторы часто подают заявки на участки под реализацию проектов с социальной направленностью – под строительство спортивных и медицинских диагностических комплексов", – сказал Никитин.По его словам, общий объем инвестиций по проектам, получившим одобрение совета с начала 2021 года, составит 143,5 миллиарда рублей. "Реализация новых инвестпроектов – это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые мы можем направить на развитие инфраструктуры и в целом улучшение жизни граждан", – добавил Никитин.Одни из самых крупных из рассмотренных на заседаниях проектов планируют реализовать АО "ЦНИИ "Буревестник" (производственно-экспериментальный комплекс в Нижнем Новгороде, объем инвестиций – 3,6 миллиарда рублей), ООО "Нижегородский завод СПГ" (комплекс по производству сжиженного природного газа в Дзержинске, объем инвестиций – более 642 миллионов рублей), ООО "Альфадорремстрой" (комплекс по изготовлению приборов учета, контроля тепло- и водопотребления в Нижнем Новгороде, объем инвестиций – порядка 533 миллионов рублей), ООО "ЯРТРО" (комплекс изготовления профнастила и металлочерепицы в Нижнем Новгороде, объем инвестиций – около 680 миллионов рублей).
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россия
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россия, глеб никитин, прямая линия с владимиром путиным, нижний новгород, владимир путин, нижегородская область, экономика
В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест
18:47 30.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Почти три тысячи рабочих мест планируют создать в Нижегородской области

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Почти 3 тысячи рабочих мест планируется создать в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
Проблему рынка труда и занятости населения в регионах страны затронули в ходе прямой линии президента России Владимира Путина в среду. Глава государства отметил, что безработица в России выросла до 5,9%, перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень.
"Чтобы ни один вопрос не остался незамеченным". Прямая линия с Путиным
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций. Слева - телеведущая Наиля Аскер-заде
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

Трансляция прямой линии с президентом РФ В. Путиным
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

Женщина с ребенком смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

Женщина смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

Девушка смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке Бобровый лог в Красноярске
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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"Создание почти 3 тысяч новых рабочих мест планируется в рамках реализации 165 инвестпроектов в Нижегородской области. Заявки на выделение земельных участков для них одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области за январь-июнь 2021 года", - цитирует пресс-служба правительства регион слова Никитина.
Он отметил, что все больше инвесторов выбирает регион для реализации своих планов. "Большинство проектов, под которые были одобрены земельные участки в Нижегородской области, направлено на развитие обрабатывающих производств: металлургии, химической и деревообрабатывающей отрасли, производства строительных материалов. Также инвесторы часто подают заявки на участки под реализацию проектов с социальной направленностью – под строительство спортивных и медицинских диагностических комплексов", – сказал Никитин.
По его словам, общий объем инвестиций по проектам, получившим одобрение совета с начала 2021 года, составит 143,5 миллиарда рублей. "Реализация новых инвестпроектов – это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые мы можем направить на развитие инфраструктуры и в целом улучшение жизни граждан", – добавил Никитин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 15:00Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
В call-центре рассказали, сколько вопросов поступило на прямую линию
Одни из самых крупных из рассмотренных на заседаниях проектов планируют реализовать АО "ЦНИИ "Буревестник" (производственно-экспериментальный комплекс в Нижнем Новгороде, объем инвестиций – 3,6 миллиарда рублей), ООО "Нижегородский завод СПГ" (комплекс по производству сжиженного природного газа в Дзержинске, объем инвестиций – более 642 миллионов рублей), ООО "Альфадорремстрой" (комплекс по изготовлению приборов учета, контроля тепло- и водопотребления в Нижнем Новгороде, объем инвестиций – порядка 533 миллионов рублей), ООО "ЯРТРО" (комплекс изготовления профнастила и металлочерепицы в Нижнем Новгороде, объем инвестиций – около 680 миллионов рублей).
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинПрямая линия с Владимиром ПутинымНижний НовгородВладимир ПутинНижегородская областьЭкономика
 
 
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