В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест

Почти три тысячи рабочих мест планируют создать в Нижегородской области
Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.
Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.
Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.
Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.
Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.
Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.
Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.
Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.
Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.
Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.
"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.
"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.
Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.
Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.
Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.
Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.
Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.
Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.
Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.
Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.
Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.
Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.
Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.
Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.
Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.
Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.
Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.
Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.
Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.
Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.
Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.
Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.
Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.
"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.
Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.
Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.
Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.
Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.
Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.
Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.
Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.
Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.