https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html

В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест

В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест - РИА Новости, 30.06.2021

В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест

Почти 3 тысячи рабочих мест планируется создать в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:47

2021-06-30T18:47

2021-06-30T18:47

нижегородская область

россия

глеб никитин

прямая линия с владимиром путиным

нижний новгород

владимир путин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Почти 3 тысячи рабочих мест планируется создать в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.Проблему рынка труда и занятости населения в регионах страны затронули в ходе прямой линии президента России Владимира Путина в среду. Глава государства отметил, что безработица в России выросла до 5,9%, перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень."Создание почти 3 тысяч новых рабочих мест планируется в рамках реализации 165 инвестпроектов в Нижегородской области. Заявки на выделение земельных участков для них одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области за январь-июнь 2021 года", - цитирует пресс-служба правительства регион слова Никитина.Он отметил, что все больше инвесторов выбирает регион для реализации своих планов. "Большинство проектов, под которые были одобрены земельные участки в Нижегородской области, направлено на развитие обрабатывающих производств: металлургии, химической и деревообрабатывающей отрасли, производства строительных материалов. Также инвесторы часто подают заявки на участки под реализацию проектов с социальной направленностью – под строительство спортивных и медицинских диагностических комплексов", – сказал Никитин.По его словам, общий объем инвестиций по проектам, получившим одобрение совета с начала 2021 года, составит 143,5 миллиарда рублей. "Реализация новых инвестпроектов – это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые мы можем направить на развитие инфраструктуры и в целом улучшение жизни граждан", – добавил Никитин.Одни из самых крупных из рассмотренных на заседаниях проектов планируют реализовать АО "ЦНИИ "Буревестник" (производственно-экспериментальный комплекс в Нижнем Новгороде, объем инвестиций – 3,6 миллиарда рублей), ООО "Нижегородский завод СПГ" (комплекс по производству сжиженного природного газа в Дзержинске, объем инвестиций – более 642 миллионов рублей), ООО "Альфадорремстрой" (комплекс по изготовлению приборов учета, контроля тепло- и водопотребления в Нижнем Новгороде, объем инвестиций – порядка 533 миллионов рублей), ООО "ЯРТРО" (комплекс изготовления профнастила и металлочерепицы в Нижнем Новгороде, объем инвестиций – около 680 миллионов рублей).

https://ria.ru/20210630/putin-1739237422.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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