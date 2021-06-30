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В Забайкалье начали проверку после жалобы пожарных Путину на зарплаты
В Забайкалье начали проверку после жалобы пожарных Путину на зарплаты - РИА Новости, 30.06.2021
В Забайкалье начали проверку после жалобы пожарных Путину на зарплаты
Прокуратура Забайкальского края начала проверку соблюдения трудовых прав пожарных из села Мангут Кыринского района, которые в ходе прямой линии с президентом РФ РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:26
2021-06-30T15:42
владимир путин
забайкальский край
кыринский район
россия
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ЧИТА, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку соблюдения трудовых прав пожарных из села Мангут Кыринского района, которые в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались на низкие зарплаты, сообщает пресс-служба ведомства.Пожарные из села Мангут рассказали, что работают в региональной структуре "Забайкалпожспас" и получают зарплату на уровне МРОТ. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором Забайкалья, так как работа пожарных небезопасная и должна оплачиваться соответствующе."Прокуратура Забайкальского края проводит проверку соблюдения трудовых прав работников регионального государственного учреждения "Забайкалпожспас", задавших вопрос на прямую линию с президентом Российской Федерации", - сообщили в надзорном ведомстве.Прокуратура оценит правильность начисления и выплаты заработной платы, а также достаточность бюджетного финансирования учреждения из бюджета Забайкальского края. "В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
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владимир путин, забайкальский край, кыринский район, россия
В Забайкалье начали проверку после жалобы пожарных Путину на зарплаты
15:26 30.06.2021 (обновлено: 15:42 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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В Забайкалье прокуратура начала проверку после жалобы пожарных Путину на низкие зарплаты

Читать ria.ru в
ЧИТА, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку соблюдения трудовых прав пожарных из села Мангут Кыринского района, которые в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались на низкие зарплаты, сообщает пресс-служба ведомства.
Пожарные из села Мангут рассказали, что работают в региональной структуре "Забайкалпожспас" и получают зарплату на уровне МРОТ. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором Забайкалья, так как работа пожарных небезопасная и должна оплачиваться соответствующе.
"Прокуратура Забайкальского края проводит проверку соблюдения трудовых прав работников регионального государственного учреждения "Забайкалпожспас", задавших вопрос на прямую линию с президентом Российской Федерации", - сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура оценит правильность начисления и выплаты заработной платы, а также достаточность бюджетного финансирования учреждения из бюджета Забайкальского края. "В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинЗабайкальский крайКыринский районРоссия
 
 
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