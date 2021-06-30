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Единороссы покинули заседание Заксобрания Забайкалья
Единороссы покинули заседание Заксобрания Забайкалья - РИА Новости, 30.06.2021
Единороссы покинули заседание Заксобрания Забайкалья
Депутаты "Единой России" в среду полным составом покинули заседание Законодательного собрания Забайкальского края, так как не смогли договориться ни по одному... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:00
2021-06-30T10:25
юрий конев
кпрф
единая россия
забайкальский край
политика
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ЧИТА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты "Единой России" в среду полным составом покинули заседание Законодательного собрания Забайкальского края, так как не смогли договориться ни по одному вопросу с депутатами фракции КПРФ."Уважаемые коллеги, мы почти 12 вопросов рассмотрели, и наши коллеги из фракции коммунистов почему-то все голосуют против любого вопроса, даже тех вопросов, где являются соавторами… Я не вижу с вашей стороны конструктивизма или понимания в том, что вы делаете… Обращаюсь к своим однопартийцам, чтобы покинуть зал заседания", - заявил глава регионального отделения "Единой России" Алексей Бутыльский.Как отметил депутат, его возмутило, что из-за действий коммунистов они не смогли принять законопроект, по которому с 1 января 2022 года должны быть проиндексированы пособия на детей, выплаты многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам. Рассмотрение вопроса отложили до 15 сентября.Председатель законодательного собрания Забайкальского края Юрий Кон после ухода единороссов закрыл заседание из-за нехватки кворума.Как сказал РИА Новости руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Забайкальского края Юрий Гайдук, коммунисты добивались ежеквартальной индексации. "Сегодня был сложный день в вопросах голосования… Они предусмотрели индексацию для разных групп населения только с 1 января, мы же хотели бы, чтобы это было ежеквартально… Они не смогли сегодня набрать большинство, так как некоторые представители партии не явились на заседание", - прокомментировал Гайдук уход единороссов с заседания.
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юрий конев, кпрф, единая россия, забайкальский край, политика
Единороссы покинули заседание Заксобрания Забайкалья
10:00 30.06.2021 (обновлено: 10:25 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛенточка и партийный значок "Единой России"
Ленточка и партийный значок Единой России - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Единороссы покинули заседание Заксобрания Забайкалья из-за разногласий с коммунистами

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ЧИТА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты "Единой России" в среду полным составом покинули заседание Законодательного собрания Забайкальского края, так как не смогли договориться ни по одному вопросу с депутатами фракции КПРФ.
"Уважаемые коллеги, мы почти 12 вопросов рассмотрели, и наши коллеги из фракции коммунистов почему-то все голосуют против любого вопроса, даже тех вопросов, где являются соавторами… Я не вижу с вашей стороны конструктивизма или понимания в том, что вы делаете… Обращаюсь к своим однопартийцам, чтобы покинуть зал заседания", - заявил глава регионального отделения "Единой России" Алексей Бутыльский.
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Как отметил депутат, его возмутило, что из-за действий коммунистов они не смогли принять законопроект, по которому с 1 января 2022 года должны быть проиндексированы пособия на детей, выплаты многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам. Рассмотрение вопроса отложили до 15 сентября.
Председатель законодательного собрания Забайкальского края Юрий Кон после ухода единороссов закрыл заседание из-за нехватки кворума.
Как сказал РИА Новости руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Забайкальского края Юрий Гайдук, коммунисты добивались ежеквартальной индексации. "Сегодня был сложный день в вопросах голосования… Они предусмотрели индексацию для разных групп населения только с 1 января, мы же хотели бы, чтобы это было ежеквартально… Они не смогли сегодня набрать большинство, так как некоторые представители партии не явились на заседание", - прокомментировал Гайдук уход единороссов с заседания.
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