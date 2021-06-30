Съезд "Коммунистов России" утвердил список на выборы в Госдуму
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники предвыборного съезда партии "Коммунисты России" в Москве
Партия "Коммунисты России" представила федеральный список на выборах в Госдуму
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Федеральная часть списка на выборы в Госдуму от "Коммунистов России" получила единогласную поддержку среди делегатов предвыборного съезда партии.
В окончательный список вошли лидер партии Максим Сурайкин, его заместители Руслан Хугаев, Илья Ульянов, Сергей Малинкович, Ярослав Сидоров, Чермен Хугаев, а также члены партии Владимир Рязанов, Илья Клейменов, Татьяна Гурьева, Николай Барсуков, Оксана Ромашкова, Александр Подзоров, Виталий Либанов, Максим Чувашов и Алексей Алексеев-Клочков.
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"По итогам подсчета голосов, мы рады объявить, что делегаты предвыборного съезда коммунистической партии "Коммунисты России" единогласно проголосовали за представленных кандидатов", – объявили представители партии после подведения итогов тайного голосования.
Также на съезде утвержден общефедеральный список партии, куда вошли 400 представителей партии, которых разделили на 68 региональные группы. Список кандидатов-одномандатников будет определен позднее.
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Сурайкин в своем выступлении на съезде назвал "Коммунистов России" "единственной серьезной партией на левом фланге", способной предложить "что-то новое, креативное и альтернативное".
"Мы хотим дать народу деньги на достойные зарплаты, на достойные пенсии и стипендии. Мы хотим найти деньги на строительство бесплатного жилья, на восстановление разрушенной советской системы медицинского обслуживания, деньги на бесплатное образование, на систему социальной защиты советского образца. Средства мы заберем у олигархии и крупного капитала путем широкой и последовательной национализации системообразующих предприятий", – заявил Сурайкин.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.