https://ria.ru/20210630/vybory-1739265578.html

Съезд "Коммунистов России" утвердил список на выборы в Госдуму

Съезд "Коммунистов России" утвердил список на выборы в Госдуму - РИА Новости, 30.06.2021

Съезд "Коммунистов России" утвердил список на выборы в Госдуму

Федеральная часть списка на выборы в Госдуму от "Коммунистов России" получила единогласную поддержку среди делегатов предвыборного съезда партии. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:42

2021-06-30T16:42

2021-06-30T16:42

россия

максим сурайкин

коммунисты россии

выборы в государственную думу

госдума рф

политика

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Федеральная часть списка на выборы в Госдуму от "Коммунистов России" получила единогласную поддержку среди делегатов предвыборного съезда партии.В окончательный список вошли лидер партии Максим Сурайкин, его заместители Руслан Хугаев, Илья Ульянов, Сергей Малинкович, Ярослав Сидоров, Чермен Хугаев, а также члены партии Владимир Рязанов, Илья Клейменов, Татьяна Гурьева, Николай Барсуков, Оксана Ромашкова, Александр Подзоров, Виталий Либанов, Максим Чувашов и Алексей Алексеев-Клочков."По итогам подсчета голосов, мы рады объявить, что делегаты предвыборного съезда коммунистической партии "Коммунисты России" единогласно проголосовали за представленных кандидатов", – объявили представители партии после подведения итогов тайного голосования.Также на съезде утвержден общефедеральный список партии, куда вошли 400 представителей партии, которых разделили на 68 региональные группы. Список кандидатов-одномандатников будет определен позднее.Сурайкин в своем выступлении на съезде назвал "Коммунистов России" "единственной серьезной партией на левом фланге", способной предложить "что-то новое, креативное и альтернативное".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210426/gorbachev-1729965109.html

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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, выборы в государственную думу, госдума рф, политика