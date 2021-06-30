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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/vstrecha-1739275439.html
В Госдуме оценили слова Путина о встрече с Зеленским
В Госдуме оценили слова Путина о встрече с Зеленским - РИА Новости, 30.06.2021
В Госдуме оценили слова Путина о встрече с Зеленским
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия") считает логичной позицию Владимира Путина по поводу возможности встречи с его... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:19
2021-06-30T17:19
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
госдума рф
единая россия
владимир зеленский
елена панина
владимир путин
париж
берлин (город)
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия") считает логичной позицию Владимира Путина по поводу возможности встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским: у президента РФ плотный график, времени на бессмысленные разговоры у него нет.В среду Путин на прямой линии с гражданами заявил, что Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление" - вопросы решаются в Вашингтоне, частично - в Париже и Берлине. По словам президента РФ, тем не менее он не отказывается от встреч подобного рода, "надо только понять, о чем говорить"."Отказ президента Путина от встречи с Зеленским вполне логичен. У президента РФ плотный график, времени на бессмысленные разговоры у него нет", - заявила РИА Новости Панина.По ее словам, события последних месяцев полностью подтверждают тезис о том, что Украина находится под внешним управлением, лишена геополитической субъектности."На этом фоне Зеленский и его режим пытаются обмануть своих граждан, внушить им, что Украина такой субъектностью как раз обладает, может выдвигать ультиматумы, требовать от других государств согласовывать с ней свои действия. Однако все это – спектакль, чистая игра на публику. Даже экс-президент Украины Кучма, который явно ни принадлежит к русофилам, недавно признал, что субъектность Украины сейчас не сравнится даже с тем, что было в 1990-е годы. Вся внешняя политика Зеленского – это дешевый фарс. Если он хочет искать себе "массовку", то пусть обращается к пресловутым "друзьям Украины" на Западе, а не к России", - отметила Панина.При этом она считает очень важным, что Путин провел четкую грань между властями и народом Украины, который продолжает оставаться для России дружественным и братским."Очень важно заявление президента Путина о том, что сама Украина не является для нас враждебной страной. Глава государства провел четкую грань между киевским режимом и народом Украины, который продолжает оставаться для нас дружественным и братским, единым целым с русским народом. Этой исторической связи больше тысячи лет, и она не исчезнет, как бы ни стремились к этому нынешние украинские власти", - заключила Панина.
https://ria.ru/20210630/vstrecha-1739219894.html
https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738749486.html
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россия, госдума рф, единая россия, владимир зеленский, елена панина, владимир путин, париж, берлин (город), в мире
В Госдуме оценили слова Путина о встрече с Зеленским
17:19 30.06.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© POOL
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Депутат Госдумы Елена Панина назвала слова Путина о встрече с Зеленским логичными

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия") считает логичной позицию Владимира Путина по поводу возможности встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским: у президента РФ плотный график, времени на бессмысленные разговоры у него нет.
В среду Путин на прямой линии с гражданами заявил, что Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление" - вопросы решаются в Вашингтоне, частично - в Париже и Берлине. По словам президента РФ, тем не менее он не отказывается от встреч подобного рода, "надо только понять, о чем говорить".
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"Отказ президента Путина от встречи с Зеленским вполне логичен. У президента РФ плотный график, времени на бессмысленные разговоры у него нет", - заявила РИА Новости Панина.
По ее словам, события последних месяцев полностью подтверждают тезис о том, что Украина находится под внешним управлением, лишена геополитической субъектности.
"На этом фоне Зеленский и его режим пытаются обмануть своих граждан, внушить им, что Украина такой субъектностью как раз обладает, может выдвигать ультиматумы, требовать от других государств согласовывать с ней свои действия. Однако все это – спектакль, чистая игра на публику. Даже экс-президент Украины Кучма, который явно ни принадлежит к русофилам, недавно признал, что субъектность Украины сейчас не сравнится даже с тем, что было в 1990-е годы. Вся внешняя политика Зеленского – это дешевый фарс. Если он хочет искать себе "массовку", то пусть обращается к пресловутым "друзьям Украины" на Западе, а не к России", - отметила Панина.
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При этом она считает очень важным, что Путин провел четкую грань между властями и народом Украины, который продолжает оставаться для России дружественным и братским.
"Очень важно заявление президента Путина о том, что сама Украина не является для нас враждебной страной. Глава государства провел четкую грань между киевским режимом и народом Украины, который продолжает оставаться для нас дружественным и братским, единым целым с русским народом. Этой исторической связи больше тысячи лет, и она не исчезнет, как бы ни стремились к этому нынешние украинские власти", - заключила Панина.
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ЗеленскийЕлена ПанинаВладимир ПутинПарижБерлин (город)В мире
 
 
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