https://ria.ru/20210630/vstrecha-1739275439.html

В Госдуме оценили слова Путина о встрече с Зеленским

В Госдуме оценили слова Путина о встрече с Зеленским - РИА Новости, 30.06.2021

В Госдуме оценили слова Путина о встрече с Зеленским

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия") считает логичной позицию Владимира Путина по поводу возможности встречи с его... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:19

2021-06-30T17:19

2021-06-30T17:19

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

госдума рф

единая россия

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елена панина

владимир путин

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берлин (город)

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия") считает логичной позицию Владимира Путина по поводу возможности встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским: у президента РФ плотный график, времени на бессмысленные разговоры у него нет.В среду Путин на прямой линии с гражданами заявил, что Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление" - вопросы решаются в Вашингтоне, частично - в Париже и Берлине. По словам президента РФ, тем не менее он не отказывается от встреч подобного рода, "надо только понять, о чем говорить"."Отказ президента Путина от встречи с Зеленским вполне логичен. У президента РФ плотный график, времени на бессмысленные разговоры у него нет", - заявила РИА Новости Панина.По ее словам, события последних месяцев полностью подтверждают тезис о том, что Украина находится под внешним управлением, лишена геополитической субъектности."На этом фоне Зеленский и его режим пытаются обмануть своих граждан, внушить им, что Украина такой субъектностью как раз обладает, может выдвигать ультиматумы, требовать от других государств согласовывать с ней свои действия. Однако все это – спектакль, чистая игра на публику. Даже экс-президент Украины Кучма, который явно ни принадлежит к русофилам, недавно признал, что субъектность Украины сейчас не сравнится даже с тем, что было в 1990-е годы. Вся внешняя политика Зеленского – это дешевый фарс. Если он хочет искать себе "массовку", то пусть обращается к пресловутым "друзьям Украины" на Западе, а не к России", - отметила Панина.При этом она считает очень важным, что Путин провел четкую грань между властями и народом Украины, который продолжает оставаться для России дружественным и братским."Очень важно заявление президента Путина о том, что сама Украина не является для нас враждебной страной. Глава государства провел четкую грань между киевским режимом и народом Украины, который продолжает оставаться для нас дружественным и братским, единым целым с русским народом. Этой исторической связи больше тысячи лет, и она не исчезнет, как бы ни стремились к этому нынешние украинские власти", - заключила Панина.

https://ria.ru/20210630/vstrecha-1739219894.html

https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738749486.html

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берлин (город)

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