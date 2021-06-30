Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/vstrecha-1739219894.html
Эксперты оценили слова Путина о встрече с Зеленским
Эксперты оценили слова Путина о встрече с Зеленским - РИА Новости, 30.06.2021
Эксперты оценили слова Путина о встрече с Зеленским
Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшее время закрыт, учитывая заявление... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:58
2021-06-30T13:58
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
алексей мартынов (политолог)
богдан безпалько
владимир зеленский
сша
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739218049_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_cfc01ef2708710bb22c6ec0212eaba1f.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшее время закрыт, учитывая заявление российского лидера, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты.Путин в ходе прямой линии заявил, что Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление" - вопросы решаются в Вашингтоне, частично - в Париже и Берлине. По словам президента РФ, тем не менее он не отказывается от встреч подобного рода, "надо только понять, о чем говорить".Российский лидер также сказал, что результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России. При этом Путин отметил, что Украина не входит в список недружественных стран, потому что он не считает украинский народ недружественным. По его словам, русский и украинский народы - единое целое."Мне кажется, что президент исчерпывающе ответил на этот вопрос сам, что он не собирается встречаться с теми людьми, которые довели ситуацию до той, которая сегодня есть - действительно отдали страну под внешнее управление и продолжают активно настраивать друг против друга две части одного великого русского народа", - сказал директор института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя заявление Путина о возможности встречи с Зеленским.Эксперт добавил, что все нормальные люди в России и на Украине считают украинцев частью русского народа."Здесь даже нечего добавить к тому, что сказал президент. Я совершенно с ним согласен (о встрече с Зеленским - ред.). Более того, я говорю об этом много лет публично. Абсолютно (вопрос закрыт)", - подчеркнул Мартынов.Схожую точку зрения выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."Я думаю, что Путин здесь, конечно, абсолютно прав. Абсолютное отсутствие субъектности у Украины, у украинского президента и элит очевидно. Соответственно, зачем вести переговоры с марионеткой? Лучше вести переговоры с тем, кто управляет этой марионеткой, кто дергает ее за ниточки. Потому что тот, кто это делает, - принимает решения. А марионетка не принимает решения и не несет ответственности за свои слова, действия и за все, что она готова подписать. Технологически это нецелесообразно", - сказал Безпалько РИА Новости.По его словам, в нынешних условиях у встречи нет повестки и ее целесообразность для российской стороны отсутствует."Какова повестка встречи? Для чего Путину встречаться с Зеленским? Для Зеленского это просто пиар-акция. Он как (президент США Джо) Байден. "Я как Байден, я встречался с Путиным", - он скажет. А для чего это нужно России, российскому президенту, российским элитам? Каков смысл? Что будет обсуждаться?", - пояснил собеседник агентства.Как добавил Безпалько, Украина не выполняет и не собирается выполнять минские соглашения, не хочет развивать мирный процесс на Донбассе. По его мнению, нынешнее украинское руководство является злейшим врагом населения Украины."За последние 7 лет депопуляция, деиндустриализация, разрушение медицины приобрели колоссальный размах. Украина упала в глубочайшую долговую яму, из которой ей наверное не выбраться уже никогда. И естественно, что на всем этом фоне о чем-то договариваться с президентом Зеленским, по крайней мере на данный момент, совершенно бессмысленно. Либо должна измениться ситуация, либо должны смениться элиты на Украине", - подчеркнул эксперт.Ранее Зеленский сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи Путина и Зеленского.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/ukraina-1739199931.html
https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738749486.html
https://ria.ru/20210625/donbass-1738540356.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739218049_354:257:2742:2048_1920x0_80_0_0_de3741acd81704c391755601261273f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей мартынов (политолог), богдан безпалько, владимир зеленский, сша, киев, в мире
Эксперты оценили слова Путина о встрече с Зеленским
13:58 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Эксперты оценили слова Путина о встрече с Зеленским

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшее время закрыт, учитывая заявление российского лидера, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты.
Путин в ходе прямой линии заявил, что Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление" - вопросы решаются в Вашингтоне, частично - в Париже и Берлине. По словам президента РФ, тем не менее он не отказывается от встреч подобного рода, "надо только понять, о чем говорить".
Российский лидер также сказал, что результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России. При этом Путин отметил, что Украина не входит в список недружественных стран, потому что он не считает украинский народ недружественным. По его словам, русский и украинский народы - единое целое.
"Мне кажется, что президент исчерпывающе ответил на этот вопрос сам, что он не собирается встречаться с теми людьми, которые довели ситуацию до той, которая сегодня есть - действительно отдали страну под внешнее управление и продолжают активно настраивать друг против друга две части одного великого русского народа", - сказал директор института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя заявление Путина о возможности встречи с Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 12:43Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин заявил, что Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление
Эксперт добавил, что все нормальные люди в России и на Украине считают украинцев частью русского народа.
"Здесь даже нечего добавить к тому, что сказал президент. Я совершенно с ним согласен (о встрече с Зеленским - ред.). Более того, я говорю об этом много лет публично. Абсолютно (вопрос закрыт)", - подчеркнул Мартынов.
Схожую точку зрения выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Я думаю, что Путин здесь, конечно, абсолютно прав. Абсолютное отсутствие субъектности у Украины, у украинского президента и элит очевидно. Соответственно, зачем вести переговоры с марионеткой? Лучше вести переговоры с тем, кто управляет этой марионеткой, кто дергает ее за ниточки. Потому что тот, кто это делает, - принимает решения. А марионетка не принимает решения и не несет ответственности за свои слова, действия и за все, что она готова подписать. Технологически это нецелесообразно", - сказал Безпалько РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 18:44
Зеленский "вытирает ноги" о конституцию, заявили в украинской оппозиции
По его словам, в нынешних условиях у встречи нет повестки и ее целесообразность для российской стороны отсутствует.
"Какова повестка встречи? Для чего Путину встречаться с Зеленским? Для Зеленского это просто пиар-акция. Он как (президент США Джо) Байден. "Я как Байден, я встречался с Путиным", - он скажет. А для чего это нужно России, российскому президенту, российским элитам? Каков смысл? Что будет обсуждаться?", - пояснил собеседник агентства.
Как добавил Безпалько, Украина не выполняет и не собирается выполнять минские соглашения, не хочет развивать мирный процесс на Донбассе. По его мнению, нынешнее украинское руководство является злейшим врагом населения Украины.
"За последние 7 лет депопуляция, деиндустриализация, разрушение медицины приобрели колоссальный размах. Украина упала в глубочайшую долговую яму, из которой ей наверное не выбраться уже никогда. И естественно, что на всем этом фоне о чем-то договариваться с президентом Зеленским, по крайней мере на данный момент, совершенно бессмысленно. Либо должна измениться ситуация, либо должны смениться элиты на Украине", - подчеркнул эксперт.
Ранее Зеленский сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи Путина и Зеленского.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 09:26
Косачев оценил политику Зеленского по Донбассу
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияАлексей Мартынов (политолог)Богдан БезпалькоВладимир ЗеленскийСШАКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Правительство утвердило правила субсидирования на покупку российского ПО
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
Лента новостейМолния