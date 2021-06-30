https://ria.ru/20210630/vstrecha-1739219894.html

Эксперты оценили слова Путина о встрече с Зеленским

Эксперты оценили слова Путина о встрече с Зеленским - РИА Новости, 30.06.2021

Эксперты оценили слова Путина о встрече с Зеленским

Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшее время закрыт, учитывая заявление... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:58

2021-06-30T13:58

2021-06-30T13:58

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

алексей мартынов (политолог)

богдан безпалько

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшее время закрыт, учитывая заявление российского лидера, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты.Путин в ходе прямой линии заявил, что Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление" - вопросы решаются в Вашингтоне, частично - в Париже и Берлине. По словам президента РФ, тем не менее он не отказывается от встреч подобного рода, "надо только понять, о чем говорить".Российский лидер также сказал, что результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России. При этом Путин отметил, что Украина не входит в список недружественных стран, потому что он не считает украинский народ недружественным. По его словам, русский и украинский народы - единое целое."Мне кажется, что президент исчерпывающе ответил на этот вопрос сам, что он не собирается встречаться с теми людьми, которые довели ситуацию до той, которая сегодня есть - действительно отдали страну под внешнее управление и продолжают активно настраивать друг против друга две части одного великого русского народа", - сказал директор института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя заявление Путина о возможности встречи с Зеленским.Эксперт добавил, что все нормальные люди в России и на Украине считают украинцев частью русского народа."Здесь даже нечего добавить к тому, что сказал президент. Я совершенно с ним согласен (о встрече с Зеленским - ред.). Более того, я говорю об этом много лет публично. Абсолютно (вопрос закрыт)", - подчеркнул Мартынов.Схожую точку зрения выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."Я думаю, что Путин здесь, конечно, абсолютно прав. Абсолютное отсутствие субъектности у Украины, у украинского президента и элит очевидно. Соответственно, зачем вести переговоры с марионеткой? Лучше вести переговоры с тем, кто управляет этой марионеткой, кто дергает ее за ниточки. Потому что тот, кто это делает, - принимает решения. А марионетка не принимает решения и не несет ответственности за свои слова, действия и за все, что она готова подписать. Технологически это нецелесообразно", - сказал Безпалько РИА Новости.По его словам, в нынешних условиях у встречи нет повестки и ее целесообразность для российской стороны отсутствует."Какова повестка встречи? Для чего Путину встречаться с Зеленским? Для Зеленского это просто пиар-акция. Он как (президент США Джо) Байден. "Я как Байден, я встречался с Путиным", - он скажет. А для чего это нужно России, российскому президенту, российским элитам? Каков смысл? Что будет обсуждаться?", - пояснил собеседник агентства.Как добавил Безпалько, Украина не выполняет и не собирается выполнять минские соглашения, не хочет развивать мирный процесс на Донбассе. По его мнению, нынешнее украинское руководство является злейшим врагом населения Украины."За последние 7 лет депопуляция, деиндустриализация, разрушение медицины приобрели колоссальный размах. Украина упала в глубочайшую долговую яму, из которой ей наверное не выбраться уже никогда. И естественно, что на всем этом фоне о чем-то договариваться с президентом Зеленским, по крайней мере на данный момент, совершенно бессмысленно. Либо должна измениться ситуация, либо должны смениться элиты на Украине", - подчеркнул эксперт.Ранее Зеленский сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи Путина и Зеленского.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/ukraina-1739199931.html

https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738749486.html

https://ria.ru/20210625/donbass-1738540356.html

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россия, алексей мартынов (политолог), богдан безпалько, владимир зеленский, сша, киев, в мире