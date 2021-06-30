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На прямую линию с Путиным поступило больше миллиона вопросов
На прямую линию с Путиным поступило больше миллиона вопросов - РИА Новости, 30.06.2021
На прямую линию с Путиным поступило больше миллиона вопросов
К прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило уже более одного миллиона вопросов, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:18
2021-06-30T10:18
2021-06-30T10:30
антон силуанов
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. К прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило уже более одного миллиона вопросов, сообщил телеканал "Россия 24".Мероприятие начнется в полдень по московскому времени.Всего, в том числе по СМС и через специальное предложение, поступило 1 256 048 обращений.Сейчас в ЦМТ продолжает работать call-центр, сотрудники работают с соблюдением санитарных мер. Зал, где будет находиться глава государства, также обработан.Накануне президент провел совещание с руководством своей администрации, некоторыми заместителями председателя правительства, а также министром финансов Антоном Силуановым."Прямая линия с Владимиром Путиным" — ежегодный телемост, во время которого глава государства общается с россиянами. В этом году мероприятие пройдет в 18-ый раз, в прошлом его элементы включили в большую пресс-конференцию. Первый эфир прошел в декабре 2001 года, он длился 2 часа 20 минут. В дальнейшем средняя продолжительность выросла до трех-четырех часов. Обычно президент успевает ответить на несколько десятков вопросов.
https://ria.ru/20210630/itogi-1739064503.html
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антон силуанов, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
На прямую линию с Путиным поступило больше миллиона вопросов
10:18 30.06.2021 (обновлено: 10:30 30.06.2021)
На прямую линию с Путиным поступило больше миллиона вопросов