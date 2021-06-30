https://ria.ru/20210630/vodosnabzhenie-1739241959.html

Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области

Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области - РИА Новости, 30.06.2021

Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области

Проблема с водоснабжением, о которой рассказала в ходе прямой линии с президентом жительница Ленинградской области, устранены после замены насоса в деревне... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:14

2021-06-30T15:14

2021-06-30T15:14

прямая линия с владимиром путиным — 2021

жкх

прямая линия с владимиром путиным

выборгский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Проблема с водоснабжением, о которой рассказала в ходе прямой линии с президентом жительница Ленинградской области, устранены после замены насоса в деревне Староселье на более мощный, сообщает пресс-служба областного правительства.В среду на прямую линию с президентом обратилась Галина Смирнова, которая сообщила о проблемах с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района."В населённом пункте есть централизованное водоснабжение, в связи с допнагрузкой от увеличения потребления проживающих в летний период и жаркой погодой давление в сети упало. Обращение Г. В. Смирновой ранее принято ЦУР Ленобласти в системе "Госуслуги. Решаем вместе". Леноблводоканалом 10 июня выполнены работы по замене насоса в Староселье на более мощный", - сказано в сообщении.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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выборгский район

ленинградская область

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жкх, прямая линия с владимиром путиным, выборгский район, ленинградская область