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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/vodosnabzhenie-1739241959.html
Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области
Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области - РИА Новости, 30.06.2021
Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области
Проблема с водоснабжением, о которой рассказала в ходе прямой линии с президентом жительница Ленинградской области, устранены после замены насоса в деревне... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:14
2021-06-30T15:14
прямая линия с владимиром путиным — 2021
жкх
прямая линия с владимиром путиным
выборгский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Проблема с водоснабжением, о которой рассказала в ходе прямой линии с президентом жительница Ленинградской области, устранены после замены насоса в деревне Староселье на более мощный, сообщает пресс-служба областного правительства.В среду на прямую линию с президентом обратилась Галина Смирнова, которая сообщила о проблемах с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района."В населённом пункте есть централизованное водоснабжение, в связи с допнагрузкой от увеличения потребления проживающих в летний период и жаркой погодой давление в сети упало. Обращение Г. В. Смирновой ранее принято ЦУР Ленобласти в системе "Госуслуги. Решаем вместе". Леноблводоканалом 10 июня выполнены работы по замене насоса в Староселье на более мощный", - сказано в сообщении.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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жкх, прямая линия с владимиром путиным, выборгский район, ленинградская область
Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области
15:14 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Проблема с водоснабжением, о которой рассказала в ходе прямой линии с президентом жительница Ленинградской области, устранены после замены насоса в деревне Староселье на более мощный, сообщает пресс-служба областного правительства.
В среду на прямую линию с президентом обратилась Галина Смирнова, которая сообщила о проблемах с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района.
"В населённом пункте есть централизованное водоснабжение, в связи с допнагрузкой от увеличения потребления проживающих в летний период и жаркой погодой давление в сети упало. Обращение Г. В. Смирновой ранее принято ЦУР Ленобласти в системе "Госуслуги. Решаем вместе". Леноблводоканалом 10 июня выполнены работы по замене насоса в Староселье на более мощный", - сказано в сообщении.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021ЖКХПрямая линия с Владимиром ПутинымВыборгский районЛенинградская область
 
 
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