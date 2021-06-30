https://ria.ru/20210630/vodosnabzhenie-1739241959.html
Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области
Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области - РИА Новости, 30.06.2021
Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области
Проблема с водоснабжением, о которой рассказала в ходе прямой линии с президентом жительница Ленинградской области, устранены после замены насоса в деревне... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:14
2021-06-30T15:14
2021-06-30T15:14
прямая линия с владимиром путиным — 2021
жкх
прямая линия с владимиром путиным
выборгский район
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739218049_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_cfc01ef2708710bb22c6ec0212eaba1f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Проблема с водоснабжением, о которой рассказала в ходе прямой линии с президентом жительница Ленинградской области, устранены после замены насоса в деревне Староселье на более мощный, сообщает пресс-служба областного правительства.В среду на прямую линию с президентом обратилась Галина Смирнова, которая сообщила о проблемах с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района."В населённом пункте есть централизованное водоснабжение, в связи с допнагрузкой от увеличения потребления проживающих в летний период и жаркой погодой давление в сети упало. Обращение Г. В. Смирновой ранее принято ЦУР Ленобласти в системе "Госуслуги. Решаем вместе". Леноблводоканалом 10 июня выполнены работы по замене насоса в Староселье на более мощный", - сказано в сообщении.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20210630/gaz-1739225179.html
выборгский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739218049_354:257:2742:2048_1920x0_80_0_0_de3741acd81704c391755601261273f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, прямая линия с владимиром путиным, выборгский район, ленинградская область
Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области
Власти решили проблему водоснабжения деревни в Ленинградской области