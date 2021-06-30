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Эксперты назвали страхи начинающих водителей
Эксперты назвали страхи начинающих водителей - РИА Новости, 30.06.2021
Эксперты назвали страхи начинающих водителей
Большинство россиян сели за руль в молодом возрасте, а наибольшим страхом у начинающих водителей были и остаются автомобилисты, не соблюдающие ПДД, говорится в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T06:51
2021-06-30T06:51
россия
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство россиян сели за руль в молодом возрасте, а наибольшим страхом у начинающих водителей были и остаются автомобилисты, не соблюдающие ПДД, говорится в исследовании РГС Банка (входит в группу банка "Открытие"). Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости, в нем приняли участие около 1700 респондентов в крупных городах России.Выяснилось, что 44% респондентов получили водительское удостоверение в возрасте 18-25 лет, а 16% оформили права еще до совершеннолетия. 14% опрошенных россиян учились водить автомобиль, когда им было 26-35 лет, еще столько же осваивали азы вождения после 55-летнего юбилея. 8% россиян посещали автошколу и сдавали экзамен в возрасте 36-45 лет и лишь 4% приобрели навык вождения после 45 лет.Опрос показал, что 40% опрошенных впервые сели за руль отечественного автомобиля с пробегом, а 35% начинающих водителей выбрали подержанную иномарку. Новая иномарка в качестве первого автомобиля была у 14% россиян, а новый автомобиль российского производства – у 11% опрошенных.Интересно, что 45% россиян самостоятельно накопили на первый автомобиль, а каждый четвертый прибегнул к помощи при покупке - или финансовых организаций (кредит брали 13% россиян), или родственников (брали в долг у близких людей 12%). Каждому пятому (21%) опрошенному машина досталась в подарок от членов семьи, а 9% даже выиграли первый автомобиль в лотерею.
https://ria.ru/20210626/voditel-1738745577.html
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россия, общество
Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:51 30.06.2021
 
© Fotolia / opoljaДевушка покупает новый автомобиль
Девушка покупает новый автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Fotolia / opolja

Эксперты назвали страхи начинающих водителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство россиян сели за руль в молодом возрасте, а наибольшим страхом у начинающих водителей были и остаются автомобилисты, не соблюдающие ПДД, говорится в исследовании РГС Банка (входит в группу банка "Открытие"). Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости, в нем приняли участие около 1700 респондентов в крупных городах России.
"Большинство опрошенных признались, что были поначалу далеко на самыми уверенными водителями из-за страхов на дороге. Около трети россиян (29%) в качестве начинающих водителей боялись других автомобилистов, особенно тех, кто не соблюдает ПДД. Практически каждый четвертый (24%) испытывал проблемы с заездом в гараж и с парковкой. По 19% опрошенных опасались сотрудников ГИБДД и внезапных неполадок с автомобилем, 18% респондентов остерегались неосторожных пешеходов, а 16% боялись перепутать педали", - показал опрос.
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Выяснилось, что 44% респондентов получили водительское удостоверение в возрасте 18-25 лет, а 16% оформили права еще до совершеннолетия. 14% опрошенных россиян учились водить автомобиль, когда им было 26-35 лет, еще столько же осваивали азы вождения после 55-летнего юбилея. 8% россиян посещали автошколу и сдавали экзамен в возрасте 36-45 лет и лишь 4% приобрели навык вождения после 45 лет.
Опрос показал, что 40% опрошенных впервые сели за руль отечественного автомобиля с пробегом, а 35% начинающих водителей выбрали подержанную иномарку. Новая иномарка в качестве первого автомобиля была у 14% россиян, а новый автомобиль российского производства – у 11% опрошенных.
Интересно, что 45% россиян самостоятельно накопили на первый автомобиль, а каждый четвертый прибегнул к помощи при покупке - или финансовых организаций (кредит брали 13% россиян), или родственников (брали в долг у близких людей 12%). Каждому пятому (21%) опрошенному машина досталась в подарок от членов семьи, а 9% даже выиграли первый автомобиль в лотерею.
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