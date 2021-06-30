https://ria.ru/20210630/voditeli-1739155115.html

Эксперты назвали страхи начинающих водителей

Эксперты назвали страхи начинающих водителей - РИА Новости, 30.06.2021

Эксперты назвали страхи начинающих водителей

Большинство россиян сели за руль в молодом возрасте, а наибольшим страхом у начинающих водителей были и остаются автомобилисты, не соблюдающие ПДД, говорится в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T06:51

2021-06-30T06:51

2021-06-30T06:51

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148193/28/1481932813_0:98:5616:3257_1920x0_80_0_0_4cf64804ff4f3184c1ce94cf12ca3ed8.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство россиян сели за руль в молодом возрасте, а наибольшим страхом у начинающих водителей были и остаются автомобилисты, не соблюдающие ПДД, говорится в исследовании РГС Банка (входит в группу банка "Открытие"). Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости, в нем приняли участие около 1700 респондентов в крупных городах России.Выяснилось, что 44% респондентов получили водительское удостоверение в возрасте 18-25 лет, а 16% оформили права еще до совершеннолетия. 14% опрошенных россиян учились водить автомобиль, когда им было 26-35 лет, еще столько же осваивали азы вождения после 55-летнего юбилея. 8% россиян посещали автошколу и сдавали экзамен в возрасте 36-45 лет и лишь 4% приобрели навык вождения после 45 лет.Опрос показал, что 40% опрошенных впервые сели за руль отечественного автомобиля с пробегом, а 35% начинающих водителей выбрали подержанную иномарку. Новая иномарка в качестве первого автомобиля была у 14% россиян, а новый автомобиль российского производства – у 11% опрошенных.Интересно, что 45% россиян самостоятельно накопили на первый автомобиль, а каждый четвертый прибегнул к помощи при покупке - или финансовых организаций (кредит брали 13% россиян), или родственников (брали в долг у близких людей 12%). Каждому пятому (21%) опрошенному машина досталась в подарок от членов семьи, а 9% даже выиграли первый автомобиль в лотерею.

https://ria.ru/20210626/voditel-1738745577.html

https://ria.ru/20210625/deti-1738570405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество