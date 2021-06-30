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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/voda-1739254462.html
СК и прокуратура изучат проблему с водой под Выборгом после жалобы Путину
СК и прокуратура изучат проблему с водой под Выборгом после жалобы Путину - РИА Новости, 30.06.2021
СК и прокуратура изучат проблему с водой под Выборгом после жалобы Путину
Следователи и прокуратура начали проверку после жалобы в ходе прямой линии с президентом жительницы Ленинградской области на некачественную воду. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:55
2021-06-30T15:55
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
выборгский район
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверку после жалобы в ходе прямой линии с президентом жительницы Ленинградской области на некачественную воду.В среду на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обратилась Галина Смирнова, которая сообщила о проблемах с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района. Позже пресс-служба областного правительства заявила, что проблемы с водоснабжением устранены после замены насоса на более мощный."По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области незамедлительно организована доследственная проверка. Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц, проанализирована интересующая следствие документация, будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка", - сказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Прокуратура Ленинградской области организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации надлежащего водоснабжения в деревне Староселье Выборгского района", - говорится в релизе ведомства.Прокуратура установит, соблюдены ли ресурсоснабжающей организацией требования законодательства о предоставлении коммунальных услуг населению надлежащего качества и в необходимых объемах.
https://ria.ru/20210630/zabaykale-1739245346.html
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россия
выборгский район
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россия, владимир путин, выборгский район, ленинградская область, происшествия
СК и прокуратура изучат проблему с водой под Выборгом после жалобы Путину
15:55 30.06.2021
 
© Fotolia / florinopreaВода течет из крана
Вода течет из крана - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Fotolia / florinoprea

СК и прокуратура изучат проблему с водой в Ленинградской области после жалобы Путину

Читать ria.ru в
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверку после жалобы в ходе прямой линии с президентом жительницы Ленинградской области на некачественную воду.
В среду на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обратилась Галина Смирнова, которая сообщила о проблемах с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района. Позже пресс-служба областного правительства заявила, что проблемы с водоснабжением устранены после замены насоса на более мощный.
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"По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области незамедлительно организована доследственная проверка. Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц, проанализирована интересующая следствие документация, будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка", - сказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Прокуратура Ленинградской области организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации надлежащего водоснабжения в деревне Староселье Выборгского района", - говорится в релизе ведомства.
Прокуратура установит, соблюдены ли ресурсоснабжающей организацией требования законодательства о предоставлении коммунальных услуг населению надлежащего качества и в необходимых объемах.
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