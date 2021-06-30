https://ria.ru/20210630/vezd-1739144001.html

Греция меняет порядок въезда россиян в страну

Греция меняет порядок въезда россиян в страну - РИА Новости, 30.06.2021

Греция меняет порядок въезда россиян в страну

Порядок въезда граждан России в Грецию меняется с 30 июня: начиная с шести утра все прибывающие из России пассажиры старше 12 лет должны предъявить справку об... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T00:18

2021-06-30T00:18

2021-06-30T01:07

туризм

коронавирус covid-19

россия

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538294_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_8bfc09540e88ab9370b8560eca0ff87b.jpg

АФИНЫ, 30 июн – РИА Новости. Порядок въезда граждан России в Грецию меняется с 30 июня: начиная с шести утра все прибывающие из России пассажиры старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста со сроком действия 72 часа до въезда или экспресс-теста, сделанного за 48 часов, на COVID-19. Документ может быть на русском языке.Сертификаты о вакцинации более не признаются, как и справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Раньше достаточно было предъявить эти документы.Все пассажиры из России также проходят обязательное бесплатное тестирование в аэропорту прибытия. Результаты экспресс-теста приходят за 10-15 минут, до получения результатов пассажиры будут находиться в контрольной зоне на въезде.Те, у кого выявляется положительный результат, сдают мазок на ПЦР и отправляются на десятидневный карантин. Если коронавирус не подтверждается, то они продолжают отпуск. Если результат оказывается положительным, остаются на карантине.Кроме того, не позднее чем за сутки до въезда надлежит заполнить анкету на travel.gov.gr, после чего пассажиру будет направлен QR-код, предъявляемый при посадке на борт самолета.Власти Греции пояснили изменения условий въезда в страну постоянных жителей Российской Федерации "необходимостью снизить риск распространения коронавируса COVID-19".В воскресенье, 27 июня, у трех граждан России был положительный экспресс-тест, но ПЦР дал отрицательный результат, и все продолжили поездку. В субботу, 26 июня у четырех человек был положительный экспресс-тест, но у одного из них результат ПЦР-обследования оказался отрицательным. Он продолжил поездку, три человека помещены в гостиницу для инфицированных.В Греции выделено несколько гостиниц для карантина заразившихся туристов. Место проживания таким лицам покидать запрещено, штраф за это нарушение составляет пять тысяч евро.При выявлении инфицированного на борту самолета, проверят также пассажиров, летевших на соседних креслах. Весь борт на карантин не отправят.В 2020 году власти Греции зарезервировали несколько гостиниц в разных районах страны, большинство из них стояли пустыми – туристов с COVID-19 практически не было. В этом году эта практика продолжена, были также зарезервированы несколько отелей.В афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса открыты также пункты проверки на коронавирус вне "чистой" зоны. Стоимость экспресс-теста составляет 20 евро, ПЦР-теста – 60 евро. Они работают для тех туристов, кто хочет проверить состояние здоровья, или должен сделать тест перед вылетом в свою страну.С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. В Греции действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 26 стран. Это Албания, Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Белоруссия, Ливан, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд.Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами, через все международные аэропорты Греции, через открытые морские порты - Патры, Игуменица и Керкира, и через несколько пограничных пунктов пропуска.Особые условия действуют для граждан России и Черногории.

https://ria.ru/20210629/delta-1739124906.html

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739072962.html

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739057852.html

россия

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, греция, в мире