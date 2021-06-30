Влияние человека может сделать из Земли Венеру, предупредил Путин
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин заявил, что влияние человека может превратить Землю в Венеру
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выбросы парниковых газов в атмосферу, связанные с промышленностью, могут превратить климат Земли в венерианский с температурой около 500 градусов по Цельсию, сказал президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе прямой линии напомнил, что многие ученые не без оснований связывают глобальное потепление с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе СО2.
"В чем трагизм ситуации? Не в том, что климат в различных регионах Земли меняется, а в том, что некоторые считают, что климат будет меняться в России и на всей планете и подойдет к опасной черте. Но, если находясь перед этой чертой, человечество еще добавит, внесет свой вклад в глобальное потепление, то здесь могут начаться необратимые процессы, которые могут привести ее к состоянию Венеры, на поверхности которой где-то, как вы знаете, 500 градусов по Цельсию", - сказал Путин.
Он отметил, что именно этого опасаются ученые и экологи.
"Так это или не так, но мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере", - добавил Путин.