https://ria.ru/20210630/venera-1739250115.html

Влияние человека может сделать из Земли Венеру, предупредил Путин

Влияние человека может сделать из Земли Венеру, предупредил Путин - РИА Новости, 30.06.2021

Влияние человека может сделать из Земли Венеру, предупредил Путин

Выбросы парниковых газов в атмосферу, связанные с промышленностью, могут превратить климат Земли в венерианский с температурой около 500 градусов по Цельсию,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:42

2021-06-30T15:42

2021-06-30T15:42

прямая линия с владимиром путиным — 2021

земля

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

экология

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выбросы парниковых газов в атмосферу, связанные с промышленностью, могут превратить климат Земли в венерианский с температурой около 500 градусов по Цельсию, сказал президент РФ Владимир Путин.Президент в ходе прямой линии напомнил, что многие ученые не без оснований связывают глобальное потепление с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе СО2.Он отметил, что именно этого опасаются ученые и экологи."Так это или не так, но мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210630/poteplenie-1739238905.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, экология