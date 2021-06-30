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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/veduschie-1739179789.html
Стало известно, кто будет вести прямую линию с Путиным
Стало известно, кто будет вести прямую линию с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021
Стало известно, кто будет вести прямую линию с Путиным
Одной из ведущих прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет представляющая телеканал "Россия" Наиля Аскер-заде, об этом она сообщила РИА Новости,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:04
2021-06-30T11:19
владимир путин
медиа - общество
общество
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Одной из ведущих прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет представляющая телеканал "Россия" Наиля Аскер-заде, об этом она сообщила РИА Новости, второй ведущей, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, будет Екатерина Березовская с Первого канала.Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени. Всего, в том числе по СМС и через специальное предложение, поступило 1 256 048 обращений."Я буду", - ответила Аскер-заде на вопрос о том, действительно ли она будет одной из ведущих прямой линии.Второй ведущей, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, будет Екатерина Березовская. Позже в эфире Первого канала это подтвердили.
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Новости
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владимир путин, медиа - общество, общество, прямая линия с владимиром путиным
Стало известно, кто будет вести прямую линию с Путиным
11:04 30.06.2021 (обновлено: 11:19 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка держит в руке смартфон с открытым мобильным приложением "Москва-Путину", где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Девушка держит в руке смартфон с открытым мобильным приложением Москва-Путину, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ведущими прямой линии с Путиным будут Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Одной из ведущих прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет представляющая телеканал "Россия" Наиля Аскер-заде, об этом она сообщила РИА Новости, второй ведущей, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, будет Екатерина Березовская с Первого канала.
Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени. Всего, в том числе по СМС и через специальное предложение, поступило 1 256 048 обращений.
"Я буду", - ответила Аскер-заде на вопрос о том, действительно ли она будет одной из ведущих прямой линии.
Второй ведущей, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, будет Екатерина Березовская. Позже в эфире Первого канала это подтвердили.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 21:53Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
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