https://ria.ru/20210630/veduschie-1739179789.html

Стало известно, кто будет вести прямую линию с Путиным

Стало известно, кто будет вести прямую линию с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021

Стало известно, кто будет вести прямую линию с Путиным

Одной из ведущих прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет представляющая телеканал "Россия" Наиля Аскер-заде, об этом она сообщила РИА Новости,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:04

2021-06-30T11:04

2021-06-30T11:19

владимир путин

медиа - общество

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Одной из ведущих прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет представляющая телеканал "Россия" Наиля Аскер-заде, об этом она сообщила РИА Новости, второй ведущей, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, будет Екатерина Березовская с Первого канала.Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени. Всего, в том числе по СМС и через специальное предложение, поступило 1 256 048 обращений."Я буду", - ответила Аскер-заде на вопрос о том, действительно ли она будет одной из ведущих прямой линии.Второй ведущей, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, будет Екатерина Березовская. Позже в эфире Первого канала это подтвердили.

https://ria.ru/20210629/economy-1739134246.html

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владимир путин, медиа - общество, общество, прямая линия с владимиром путиным