Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739316672.html
Эксперт объяснила, почему надо привиться "всем прямо сейчас"
Эксперт объяснила, почему надо привиться "всем прямо сейчас" - РИА Новости, 30.06.2021
Эксперт объяснила, почему надо привиться "всем прямо сейчас"
Сделать прививку от коронавируса необходимо, даже несмотря на пик третьей волны, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:31
2021-06-30T22:42
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российская академия наук
луизиана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738922966_0:133:1600:1033_1920x0_80_0_0_b7fe1d66dc24270958de335dc1b49acf.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 июн — РИА Новости. Сделать прививку от коронавируса необходимо, даже несмотря на пик третьей волны, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.В среду во время публичной дискуссии на тему SARS-CoV-2 она рассказала, что в России есть три основные стратегии-объяснения, почему люди не вакцинируются: "не буду, потому что сейчас опасно", "завтра, завтра — не сегодня" (так, из-за занятости не вакцинировались многие врачи) и "назло бабушке уши отморожу"."Думаю, что сейчас нужно про все эти стратегии забыть. Для начала записаться на вакцинацию, потому что сейчас вакцинация доступна, но уже появились очереди во многих местах, &lt;…&gt; причем во многих местах недоступен становится конкретно "Спутник V", а он является наиболее эффективной вакциной", — заявила Баранова.Тем, кто уже переболел коронавирусом, также лучше привиться и поднять иммунитет "до бриллиантового уровня", добавила она.По мнению эксперта, проанализировав зарубежный опыт, в России нужно подумать о технологии, как донести до населения важность вакцинации — в том числе с помощью медиаплатформ, выступления ученых и так далее. Исходя из этого, можно будет сделать вывод, какой из этих способов самый эффективный и "вызывает наименьшее количество неправильных "волн"."Потому что эти технологии оказались недоработанными и почему-то именно в России привели к тому, что на момент волны, которую мы сейчас имеем, вакцинировано только 10% населения", — сказала биолог. Она подчеркнула, что, например, в самом отсталом по вакцинации штате США Луизиана вакцинировались уже 30% взрослого населения."Считаю, что скрининг противовирусных средств очень актуален. &lt;...&gt; Нужно быстро на это кинуть силы. С одними препаратами, которые работают только на организм хозяина, а не на вирус, нам с этим справиться не удастся. Те противовирусные препараты, которые у нас сейчас есть, не совсем эффективны против коронавируса и, к сожалению, ускоряют появление мутантных вариантов. Их нужно как можно быстрее заменить на что-то, что реально будет работать против вируса", — подчеркнула она.Прививку от коронавируса сейчас можно сделать во всех российских регионах. Доступны три препарата: "Спутник V" (от НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи) , "ЭпиВакКорона" (от центра "Вектор") и "КовиВак" (от Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739259269.html
россия
луизиана
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738922966_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_ffbade75e8973a8337fa62b263beae16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российская академия наук, луизиана, сша, вакцинация, общество
Эксперт объяснила, почему надо привиться "всем прямо сейчас"
20:31 30.06.2021 (обновлено: 22:42 30.06.2021)
 
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкОбъявление о вакцинации против короновирусной инфекции в миграционном центре в деревне Сахарово
Объявление о вакцинации против короновирусной инфекции в миграционном центре в деревне Сахарово
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк

Эксперт заявила, что вакцинироваться нужно всем прямо сейчас, несмотря на третью волну COVID-19

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 июн — РИА Новости. Сделать прививку от коронавируса необходимо, даже несмотря на пик третьей волны, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
В среду во время публичной дискуссии на тему SARS-CoV-2 она рассказала, что в России есть три основные стратегии-объяснения, почему люди не вакцинируются: "не буду, потому что сейчас опасно", "завтра, завтра — не сегодня" (так, из-за занятости не вакцинировались многие врачи) и "назло бабушке уши отморожу".
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 16:16Распространение коронавируса
Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации
"Думаю, что сейчас нужно про все эти стратегии забыть. Для начала записаться на вакцинацию, потому что сейчас вакцинация доступна, но уже появились очереди во многих местах, <…> причем во многих местах недоступен становится конкретно "Спутник V", а он является наиболее эффективной вакциной", — заявила Баранова.
Тем, кто уже переболел коронавирусом, также лучше привиться и поднять иммунитет "до бриллиантового уровня", добавила она.
По мнению эксперта, проанализировав зарубежный опыт, в России нужно подумать о технологии, как донести до населения важность вакцинации — в том числе с помощью медиаплатформ, выступления ученых и так далее. Исходя из этого, можно будет сделать вывод, какой из этих способов самый эффективный и "вызывает наименьшее количество неправильных "волн".
"Потому что эти технологии оказались недоработанными и почему-то именно в России привели к тому, что на момент волны, которую мы сейчас имеем, вакцинировано только 10% населения", — сказала биолог. Она подчеркнула, что, например, в самом отсталом по вакцинации штате США Луизиана вакцинировались уже 30% взрослого населения.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
"Считаю, что скрининг противовирусных средств очень актуален. <...> Нужно быстро на это кинуть силы. С одними препаратами, которые работают только на организм хозяина, а не на вирус, нам с этим справиться не удастся. Те противовирусные препараты, которые у нас сейчас есть, не совсем эффективны против коронавируса и, к сожалению, ускоряют появление мутантных вариантов. Их нужно как можно быстрее заменить на что-то, что реально будет работать против вируса", — подчеркнула она.
Прививку от коронавируса сейчас можно сделать во всех российских регионах. Доступны три препарата: "Спутник V" (от НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи) , "ЭпиВакКорона" (от центра "Вектор") и "КовиВак" (от Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Анча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийская академия наукЛуизианаСШАВакцинацияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Лента новостейМолния