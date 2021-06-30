https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739316672.html

Эксперт объяснила, почему надо привиться "всем прямо сейчас"

Эксперт объяснила, почему надо привиться "всем прямо сейчас" - РИА Новости, 30.06.2021

Эксперт объяснила, почему надо привиться "всем прямо сейчас"

Сделать прививку от коронавируса необходимо, даже несмотря на пик третьей волны, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:31

2021-06-30T20:31

2021-06-30T22:42

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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НОВОСИБИРСК, 30 июн — РИА Новости. Сделать прививку от коронавируса необходимо, даже несмотря на пик третьей волны, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.В среду во время публичной дискуссии на тему SARS-CoV-2 она рассказала, что в России есть три основные стратегии-объяснения, почему люди не вакцинируются: "не буду, потому что сейчас опасно", "завтра, завтра — не сегодня" (так, из-за занятости не вакцинировались многие врачи) и "назло бабушке уши отморожу"."Думаю, что сейчас нужно про все эти стратегии забыть. Для начала записаться на вакцинацию, потому что сейчас вакцинация доступна, но уже появились очереди во многих местах, <…> причем во многих местах недоступен становится конкретно "Спутник V", а он является наиболее эффективной вакциной", — заявила Баранова.Тем, кто уже переболел коронавирусом, также лучше привиться и поднять иммунитет "до бриллиантового уровня", добавила она.По мнению эксперта, проанализировав зарубежный опыт, в России нужно подумать о технологии, как донести до населения важность вакцинации — в том числе с помощью медиаплатформ, выступления ученых и так далее. Исходя из этого, можно будет сделать вывод, какой из этих способов самый эффективный и "вызывает наименьшее количество неправильных "волн"."Потому что эти технологии оказались недоработанными и почему-то именно в России привели к тому, что на момент волны, которую мы сейчас имеем, вакцинировано только 10% населения", — сказала биолог. Она подчеркнула, что, например, в самом отсталом по вакцинации штате США Луизиана вакцинировались уже 30% взрослого населения."Считаю, что скрининг противовирусных средств очень актуален. <...> Нужно быстро на это кинуть силы. С одними препаратами, которые работают только на организм хозяина, а не на вирус, нам с этим справиться не удастся. Те противовирусные препараты, которые у нас сейчас есть, не совсем эффективны против коронавируса и, к сожалению, ускоряют появление мутантных вариантов. Их нужно как можно быстрее заменить на что-то, что реально будет работать против вируса", — подчеркнула она.Прививку от коронавируса сейчас можно сделать во всех российских регионах. Доступны три препарата: "Спутник V" (от НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи) , "ЭпиВакКорона" (от центра "Вектор") и "КовиВак" (от Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.

https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739259269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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