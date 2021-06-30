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Власти Петербурга сообщили о росте темпов вакцинации от COVID-19
Власти Петербурга сообщили о росте темпов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
Власти Петербурга сообщили о росте темпов вакцинации от COVID-19
Темпы вакцинации от COVID-19 в Петербурге возрастают, за сутки первично привито около 16 тыс человек, вторично - более 5,5 тыс – власти РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:51
2021-06-30T18:51
2021-06-30T18:51
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
санкт-петербург
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Темпы вакцинации от COVID-19 в Петербурге возрастают, за сутки первично привито около 16 тыс человек, вторично - более 5,5 тыс – властиРИА Новости / Динамика дня
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, санкт-петербург
Материал дополняется
Власти Петербурга сообщили о росте темпов вакцинации от COVID-19
Власти Санкт-Петербурга сообщили о росте темпов вакцинации от COVID-19