https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739296041.html

Власти Петербурга сообщили о росте темпов вакцинации от COVID-19

Власти Петербурга сообщили о росте темпов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

Власти Петербурга сообщили о росте темпов вакцинации от COVID-19

Темпы вакцинации от COVID-19 в Петербурге возрастают, за сутки первично привито около 16 тыс человек, вторично - более 5,5 тыс – власти РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:51

2021-06-30T18:51

2021-06-30T18:51

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

санкт-петербург

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Темпы вакцинации от COVID-19 в Петербурге возрастают, за сутки первично привито около 16 тыс человек, вторично - более 5,5 тыс – властиРИА Новости / Динамика дня

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, санкт-петербург