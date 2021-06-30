https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739203400.html
Путин привел в пример советскую систему вакцинации
Путин привел в пример советскую систему вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021
Путин привел в пример советскую систему вакцинации
Система вакцинации от инфекцией в Советском Союзе была достаточно жесткой, зато эпидемиологическая ситуация в стране - стабильной, заявил президент России... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:52
2021-06-30T12:52
2021-06-30T12:52
прямая линия с владимиром путиным — 2021
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Система вакцинации от инфекцией в Советском Союзе была достаточно жесткой, зато эпидемиологическая ситуация в стране - стабильной, заявил президент России Владимир Путин."В советское время много чего было и много чего не было. Кстати говоря, в условиях Советского Союза, в достаточно жесткой системе вакцинации, где было практически все обязательным, вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Никто не спрашивал, зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекцией", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с президентом России стартовала в полдень по московскому времени. Вопросы поступают через call-центр, специальное приложение, СМС.
https://ria.ru/20210630/putin-1739194792.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин
Путин привел в пример советскую систему вакцинации
Путин заявил, что в СССР система вакцинации была жесткой, зато эпидситуация стабильной