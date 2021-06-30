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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739203400.html
Путин привел в пример советскую систему вакцинации
Путин привел в пример советскую систему вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021
Путин привел в пример советскую систему вакцинации
Система вакцинации от инфекцией в Советском Союзе была достаточно жесткой, зато эпидемиологическая ситуация в стране - стабильной, заявил президент России... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:52
2021-06-30T12:52
прямая линия с владимиром путиным — 2021
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Система вакцинации от инфекцией в Советском Союзе была достаточно жесткой, зато эпидемиологическая ситуация в стране - стабильной, заявил президент России Владимир Путин."В советское время много чего было и много чего не было. Кстати говоря, в условиях Советского Союза, в достаточно жесткой системе вакцинации, где было практически все обязательным, вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Никто не спрашивал, зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекцией", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с президентом России стартовала в полдень по московскому времени. Вопросы поступают через call-центр, специальное приложение, СМС.
https://ria.ru/20210630/putin-1739194792.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин
Путин привел в пример советскую систему вакцинации
12:52 30.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин заявил, что в СССР система вакцинации была жесткой, зато эпидситуация стабильной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Система вакцинации от инфекцией в Советском Союзе была достаточно жесткой, зато эпидемиологическая ситуация в стране - стабильной, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 12:27Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин рассказал, как его дочь перенесла вакцинацию от COVID-19
"В советское время много чего было и много чего не было. Кстати говоря, в условиях Советского Союза, в достаточно жесткой системе вакцинации, где было практически все обязательным, вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Никто не спрашивал, зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекцией", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Прямая линия с президентом России стартовала в полдень по московскому времени. Вопросы поступают через call-центр, специальное приложение, СМС.
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Вакцинация россиян от COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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