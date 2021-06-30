https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739182101.html

Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела

Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела - РИА Новости, 30.06.2021

Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела

После достижения коллективного иммунитета к COVID-19 вакцинация будет проходить в плановом режиме - раз в год, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:18

2021-06-30T11:18

2021-06-30T11:47

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. После достижения коллективного иммунитета к COVID-19 вакцинация будет проходить в плановом режиме - раз в год, сообщила пресс-служба Минздрава России."После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или ревакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации при наличии соответствующих вакцин, уточнили в пресс-службе.До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям надо спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации, пояснили в пресс-службе.Решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в России или отдельных субъектах принимается на основании решения главного государственного санитарного врача РФ или главных государственных врачей субъектов по эпидемической ситуации, подчеркнули в Минздраве.Вакцинация от COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от их наличия, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210630/rekomendatsii-1739180729.html

https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739161328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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