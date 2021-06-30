Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739182101.html
Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела
Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела - РИА Новости, 30.06.2021
Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела
После достижения коллективного иммунитета к COVID-19 вакцинация будет проходить в плановом режиме - раз в год, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:18
2021-06-30T11:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a2c9ee3bc4db809df6fb8ee035cce70.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. После достижения коллективного иммунитета к COVID-19 вакцинация будет проходить в плановом режиме - раз в год, сообщила пресс-служба Минздрава России."После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или ревакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации при наличии соответствующих вакцин, уточнили в пресс-службе.До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям надо спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации, пояснили в пресс-службе.Решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в России или отдельных субъектах принимается на основании решения главного государственного санитарного врача РФ или главных государственных врачей субъектов по эпидемической ситуации, подчеркнули в Минздраве.Вакцинация от COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от их наличия, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210630/rekomendatsii-1739180729.html
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739161328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e28352d9e1143b21f1f07601116c6c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела
11:18 30.06.2021 (обновлено: 11:47 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнформационный стенд около прививочного кабинета в ГУМе
Информационный стенд около прививочного кабинета в ГУМе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Минздраве заявили о важности вакцинации от COVID-19 вне зависимости от наличия антител

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. После достижения коллективного иммунитета к COVID-19 вакцинация будет проходить в плановом режиме - раз в год, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Люди, желающие пройти вакцинацию, в очереди в прививочный кабинет в ГУМе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 11:11Распространение коронавируса
Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или ревакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации при наличии соответствующих вакцин, уточнили в пресс-службе.
До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям надо спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации, пояснили в пресс-службе.
Решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в России или отдельных субъектах принимается на основании решения главного государственного санитарного врача РФ или главных государственных врачей субъектов по эпидемической ситуации, подчеркнули в Минздраве.
Вакцинация от COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от их наличия, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител", - говорится в сообщении.
Медицинский работник набирает в шприц российский препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 09:00Распространение коронавируса
Опрос показал отношение россиян к повторной вакцинации от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Лента новостейМолния