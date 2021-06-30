https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739182101.html
Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела
Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела - РИА Новости, 30.06.2021
Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела
После достижения коллективного иммунитета к COVID-19 вакцинация будет проходить в плановом режиме - раз в год, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:18
2021-06-30T11:18
2021-06-30T11:47
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. После достижения коллективного иммунитета к COVID-19 вакцинация будет проходить в плановом режиме - раз в год, сообщила пресс-служба Минздрава России."После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или ревакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации при наличии соответствующих вакцин, уточнили в пресс-службе.До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям надо спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации, пояснили в пресс-службе.Решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в России или отдельных субъектах принимается на основании решения главного государственного санитарного врача РФ или главных государственных врачей субъектов по эпидемической ситуации, подчеркнули в Минздраве.Вакцинация от COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от их наличия, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210630/rekomendatsii-1739180729.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Минздрав: вакцинация от COVID-19 проводится без учета тестов на антитела
11:18 30.06.2021 (обновлено: 11:47 30.06.2021)
В Минздраве заявили о важности вакцинации от COVID-19 вне зависимости от наличия антител
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
После достижения коллективного иммунитета к COVID-19 вакцинация будет проходить в плановом режиме - раз в год, сообщила пресс-служба Минздрава России
.
"После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или ревакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации при наличии соответствующих вакцин, уточнили в пресс-службе.
До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям надо спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации, пояснили в пресс-службе.
Решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в России или отдельных субъектах принимается на основании решения главного государственного санитарного врача РФ или главных государственных врачей субъектов по эпидемической ситуации, подчеркнули в Минздраве.
Вакцинация от COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от их наличия, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител", - говорится в сообщении.