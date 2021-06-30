https://ria.ru/20210630/uspekh-1739262939.html

Путин рассказал, как Россия может добиться успеха

Путин рассказал, как Россия может добиться успеха - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал, как Россия может добиться успеха

Россия обладает колоссальными конкурентными преимуществами в области развития науки, если РФ сможет добиться внутренней стабильности, то успех будет неизбежен,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:33

2021-06-30T16:33

2021-06-30T16:33

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия обладает колоссальными конкурентными преимуществами в области развития науки, если РФ сможет добиться внутренней стабильности, то успех будет неизбежен, а граждане с полным основанием смогут сказать, что живут в великой стране, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас здесь есть колоссальные конкурентные преимущества. Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, чего пытаются где-то со стороны поколебать, если мы сможем добиться этой внутренней стабильности, то успех неизбежен. Тогда мы с полным основанием и гордостью сможем сказать, что мы живем в государстве, которое внутренне привлекательно для того, чтобы здесь жить, с полным основанием сможем сказать, что мы живем в стране, которую считаем великой. На мой взгляд, это очень важно - вот это внутреннее ощущение граждан и внутреннее отношение к России является важной гарантией, что Россия, безусловно, добьется всех целей, которые перед собой ставит", - сказал президент на прямой линии.Он также отметил очень большое уважение к науке и образованию у россиян."Это связано с нашей культурой. Вот сейчас 60% родителей в нашей стране хотели бы, чтоб их дети работали в сфере науки, хотя эта сфера не приносит особых доходов, как в бизнесе, скажем. Тем не менее хотят, чтоб их дети занимались наукой... Будущее человечества связано именно с этим - это генетика, это биология в широком смысле этого слова, это информационные технологии, искусственный интеллект, все, что связано с деятельностью на стыке этих дисциплин", - заключил президент.

https://ria.ru/20210630/putin-1739255597.html

россия

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