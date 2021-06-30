https://ria.ru/20210630/urals-1739291049.html

Цена российской нефти достигла максимума с 2018 года

Цена российской нефти достигла максимума с 2018 года - РИА Новости, 30.06.2021

Цена российской нефти достигла максимума с 2018 года

Российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза, до более 74 долларов за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:23

2021-06-30T18:23

2021-06-30T22:00

цены на нефть

средиземноморье

urals

опек

европа

роттердам

brent

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575033166_377:764:2660:2048_1920x0_80_0_0_18a9fd772f15b8a73b3f2124efc194f6.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза, до более 74 долларов за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.В абсолютном выражении, как уточнила редактор "Argus Экспорт нефти" Диана Мухаметзянова, стоимость этого сорта горючего в конце прошлой недели достигла максимального уровня с октября 2018 года. По данным агентства, стоимость Urals в Северо-Западной Европе, по данным на 29 июня, выросла на 25,63 доллара за баррель по сравнению с уровнем начала текущего года, или на 53%, до 74,01 доллара за баррель (с поставкой в порту Роттердама). При этом 25 июня она достигла максимума с октября 2018 года — 74,75 доллара за баррель.Кроме того, стоимость партий Urals объемом 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье за этот период увеличилась на 24,63 доллара за баррель, или на 49%, до 74,81 доллара за баррель (с поставкой в порт Аугуста). В конце прошлой недели показатель также достиг максимальных значений с октября 2018 года — 75,55 доллара за баррель."В то же время относительно Североморского датированного (Brent. — Прим. ред.) цены на сорт снизились: давление на котировки оказал рост предложения нефти на мировом рынке по мере увеличения добычи в рамках ОПЕК+, в то время как запасы сырья по-прежнему высоки, а спрос остается ограниченным", — уточнила Мухаметзянова.Так, скидка на Urals в Северо-Западной Европе увеличилась на 0,2 доллара за баррель относительно эталона по сравнению с началом года, до 1,8 доллара за баррель. В Средиземноморье скидка составила доллар за баррель по сравнению с премией 0,2 доллара за баррель в начале года.

https://ria.ru/20210622/neft-1738011174.html

https://ria.ru/20210607/neft-1735941945.html

средиземноморье

европа

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, средиземноморье, urals, опек, европа, роттердам, brent, экономика