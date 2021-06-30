Цена российской нефти достигла максимума с 2018 года
18:23 30.06.2021 (обновлено: 22:00 30.06.2021)
Цена российской нефти Urals в Европе достигла максимума с 2018 года
В абсолютном выражении, как уточнила редактор "Argus Экспорт нефти" Диана Мухаметзянова, стоимость этого сорта горючего в конце прошлой недели достигла максимального уровня с октября 2018 года.
"Поддержку ценам оказало укрепление мирового спроса на сырье по мере ослабления карантинных ограничений в ходе массовой вакцинации от COVID-19", — добавила она.
По данным агентства, стоимость Urals в Северо-Западной Европе, по данным на 29 июня, выросла на 25,63 доллара за баррель по сравнению с уровнем начала текущего года, или на 53%, до 74,01 доллара за баррель (с поставкой в порту Роттердама). При этом 25 июня она достигла максимума с октября 2018 года — 74,75 доллара за баррель.
22 июня, 04:45Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель
Кроме того, стоимость партий Urals объемом 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье за этот период увеличилась на 24,63 доллара за баррель, или на 49%, до 74,81 доллара за баррель (с поставкой в порт Аугуста). В конце прошлой недели показатель также достиг максимальных значений с октября 2018 года — 75,55 доллара за баррель.
"В то же время относительно Североморского датированного (Brent. — Прим. ред.) цены на сорт снизились: давление на котировки оказал рост предложения нефти на мировом рынке по мере увеличения добычи в рамках ОПЕК+, в то время как запасы сырья по-прежнему высоки, а спрос остается ограниченным", — уточнила Мухаметзянова.
Так, скидка на Urals в Северо-Западной Европе увеличилась на 0,2 доллара за баррель относительно эталона по сравнению с началом года, до 1,8 доллара за баррель. В Средиземноморье скидка составила доллар за баррель по сравнению с премией 0,2 доллара за баррель в начале года.