https://ria.ru/20210630/ukraina-1739248877.html

Глава МИД Украины назвал русских нацменьшинством

Глава МИД Украины назвал русских нацменьшинством - РИА Новости, 30.06.2021

Глава МИД Украины назвал русских нацменьшинством

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что русские являются национальным меньшинством в стране, но не могут считаться коренным народом. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:39

2021-06-30T15:39

2021-06-30T16:13

россия

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что русские являются национальным меньшинством в стране, но не могут считаться коренным народом.Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе прямой линии назвал "уму непостижимым" то, что русские в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского не указаны коренным народом Украины."Коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Русские - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - написал Кулеба в своем Twitter.Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/ukraina-1739218770.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739199492.html

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россия, дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире