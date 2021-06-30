Глава МИД Украины назвал русских нацменьшинством
15:39 30.06.2021 (обновлено: 16:13 30.06.2021)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что русские — нацменьшинство, а не коренной народ
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что русские являются национальным меньшинством в стране, но не могут считаться коренным народом.
Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе прямой линии назвал "уму непостижимым" то, что русские в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского не указаны коренным народом Украины.
"Коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Русские - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - написал Кулеба в своем Twitter.
#StopFake— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021
Ukraine’s indigenous peoples: Crimean Tatars, Krymchaks, Karaites. Russians are a national minority protected by Constitution as other minorities. They have own state thus can‘t be considered indigenous people. Alternative fantasies are classical Russian manipulations.
Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины.