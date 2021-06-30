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Глава МИД Украины назвал русских нацменьшинством
Глава МИД Украины назвал русских нацменьшинством - РИА Новости, 30.06.2021
Глава МИД Украины назвал русских нацменьшинством
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что русские являются национальным меньшинством в стране, но не могут считаться коренным народом. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:39
2021-06-30T16:13
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дмитрий кулеба
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владимир путин
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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что русские являются национальным меньшинством в стране, но не могут считаться коренным народом.Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе прямой линии назвал "уму непостижимым" то, что русские в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского не указаны коренным народом Украины."Коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Русские - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - написал Кулеба в своем Twitter.Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/ukraina-1739218770.html
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россия, дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире
Глава МИД Украины назвал русских нацменьшинством
15:39 30.06.2021 (обновлено: 16:13 30.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что русские — нацменьшинство, а не коренной народ

Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что русские являются национальным меньшинством в стране, но не могут считаться коренным народом.
Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе прямой линии назвал "уму непостижимым" то, что русские в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского не указаны коренным народом Украины.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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"Коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Русские - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - написал Кулеба в своем Twitter.
Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины.
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