https://ria.ru/20210630/ukraina-1739154779.html

В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины

В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины - РИА Новости, 30.06.2021

В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины

Ряд стран Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся "развести" Украину, об этом в своей статье на портале "Главред" заявил украинский... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T06:20

2021-06-30T06:20

2021-06-30T06:20

россия

северный поток — 2

g7

евросоюз

франция

германия

италия

украина

в мире

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся "развести" Украину, об этом в своей статье на портале "Главред" заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.Загородний назвал "сказками" слова посла Германии на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска "Северного потока — 2", раскритиковав при этом отказ ФРГ поставлять вооружение Украине.Как отметил политолог, Берлину ничего не мешает поставлять оружие Венгрии, которая "негласно поддерживает Россию" по многим вопросам и якобы не скрывает территориальных претензий к Украине. "Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару", - заявил эксперт. По его словам, это означает, что Киеву нужно внимательней присматриваться к рекомендациям стран ЕС и G7, среди которых как минимум три страны - Германия, Франция, Италия - "смотрят, мягко говоря, на Россию". "Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться", - утверждает Загородний.Он призвал власти Украины начать смотреть на мир "реально" и слушать "меньше ерунды", особенно в части требований Европейского Союза о получении контроля над стратегическими предприятиями страны."Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться", - заключил Загородний.

https://ria.ru/20210629/soyuznik-1739062292.html

https://ria.ru/20210628/zelenskiy-1738967340.html

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россия, северный поток — 2, g7, евросоюз, франция, германия, италия, украина, в мире