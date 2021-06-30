Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/ukraina-1739154779.html
В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины - РИА Новости, 30.06.2021
В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
Ряд стран Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся "развести" Украину, об этом в своей статье на портале "Главред" заявил украинский... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T06:20
2021-06-30T06:20
россия
северный поток — 2
g7
евросоюз
франция
германия
италия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся "развести" Украину, об этом в своей статье на портале "Главред" заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.Загородний назвал "сказками" слова посла Германии на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска "Северного потока — 2", раскритиковав при этом отказ ФРГ поставлять вооружение Украине.Как отметил политолог, Берлину ничего не мешает поставлять оружие Венгрии, которая "негласно поддерживает Россию" по многим вопросам и якобы не скрывает территориальных претензий к Украине. "Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару", - заявил эксперт. По его словам, это означает, что Киеву нужно внимательней присматриваться к рекомендациям стран ЕС и G7, среди которых как минимум три страны - Германия, Франция, Италия - "смотрят, мягко говоря, на Россию". "Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться", - утверждает Загородний.Он призвал власти Украины начать смотреть на мир "реально" и слушать "меньше ерунды", особенно в части требований Европейского Союза о получении контроля над стратегическими предприятиями страны."Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться", - заключил Загородний.
https://ria.ru/20210629/soyuznik-1739062292.html
https://ria.ru/20210628/zelenskiy-1738967340.html
россия
франция
германия
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8143c579a3bd5f7ab3eafc2c90747b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, g7, евросоюз, франция, германия, италия, украина, в мире
В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
06:20 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Украинский политолог Загородний обвинил страны ЕС в "удушении" страны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся "развести" Украину, об этом в своей статье на портале "Главред" заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.
Загородний назвал "сказками" слова посла Германии на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска "Северного потока — 2", раскритиковав при этом отказ ФРГ поставлять вооружение Украине.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 15:41
В США назвали Украину опасным и недостойным союзником
Как отметил политолог, Берлину ничего не мешает поставлять оружие Венгрии, которая "негласно поддерживает Россию" по многим вопросам и якобы не скрывает территориальных претензий к Украине. "Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару", - заявил эксперт.
По его словам, это означает, что Киеву нужно внимательней присматриваться к рекомендациям стран ЕС и G7, среди которых как минимум три страны - Германия, Франция, Италия - "смотрят, мягко говоря, на Россию".
"Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться", - утверждает Загородний.
Он призвал власти Украины начать смотреть на мир "реально" и слушать "меньше ерунды", особенно в части требований Европейского Союза о получении контроля над стратегическими предприятиями страны.
"Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться", - заключил Загородний.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 20:41
Украинские националисты обвинили Зеленского в предательстве
 
РоссияСеверный поток — 2G7ЕвросоюзФранцияГерманияИталияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Глава ГИБДД назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер
08:27Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
Лента новостейМолния