https://ria.ru/20210630/ugrozy-1739230652.html

Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США

Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США - РИА Новости, 30.06.2021

Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США

Партнеры в США понимают, что мир меняется, но стараются сохранить свою монополию, отсюда и угрозы в адрес России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:38

2021-06-30T14:38

2021-06-30T15:01

джо байден

женева (город)

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Партнеры в США понимают, что мир меняется, но стараются сохранить свою монополию, отсюда и угрозы в адрес России, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который задал президенту вопрос о его встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве."Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это - и поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение, и отсюда, пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение - и с учениями этими, провокациями, и с санкциями", - сказал президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210629/oshibka-1739079093.html

женева (город)

россия

сша

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2021

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