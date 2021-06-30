https://ria.ru/20210630/ugrozy-1739230652.html
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США - РИА Новости, 30.06.2021
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США
Партнеры в США понимают, что мир меняется, но стараются сохранить свою монополию, отсюда и угрозы в адрес России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:38
2021-06-30T14:38
2021-06-30T15:01
джо байден
женева (город)
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739222707_0:190:3301:2047_1920x0_80_0_0_dda8ed11aac7261b748974bbcd2f4504.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Партнеры в США понимают, что мир меняется, но стараются сохранить свою монополию, отсюда и угрозы в адрес России, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который задал президенту вопрос о его встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве."Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это - и поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение, и отсюда, пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение - и с учениями этими, провокациями, и с санкциями", - сказал президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
https://ria.ru/20210629/oshibka-1739079093.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739222707_572:0:3301:2047_1920x0_80_0_0_a5a0517637fd28954243a9a828064c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, женева (город), россия, владимир путин, сша, в мире
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США
14:38 30.06.2021 (обновлено: 15:01 30.06.2021)
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США попыткой сохранить монополию