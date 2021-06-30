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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/ugrozy-1739230652.html
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США - РИА Новости, 30.06.2021
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США
Партнеры в США понимают, что мир меняется, но стараются сохранить свою монополию, отсюда и угрозы в адрес России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:38
2021-06-30T15:01
джо байден
женева (город)
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Партнеры в США понимают, что мир меняется, но стараются сохранить свою монополию, отсюда и угрозы в адрес России, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который задал президенту вопрос о его встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве."Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это - и поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение, и отсюда, пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение - и с учениями этими, провокациями, и с санкциями", - сказал президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
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джо байден, женева (город), россия, владимир путин, сша, в мире
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США
14:38 30.06.2021 (обновлено: 15:01 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США попыткой сохранить монополию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Партнеры в США понимают, что мир меняется, но стараются сохранить свою монополию, отсюда и угрозы в адрес России, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который задал президенту вопрос о его встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве.
"Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это - и поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение, и отсюда, пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение - и с учениями этими, провокациями, и с санкциями", - сказал президент.
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