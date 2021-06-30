Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/udalenka-1739314912.html
В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку
В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку - РИА Новости, 30.06.2021
В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19, рекомендовав предприятиям перевести на... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:20
2021-06-30T20:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
денис паслер
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оренбургская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
УФА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19, рекомендовав предприятиям перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных и с хроническими заболеваниями."Работодателям рекомендовано организовать тестирование работников на коронавирус после командировок, перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций", - сообщает пресс-служба главы региона.Поясняется, что в указе сохраняется запрет на ​ проведение зрелищно-развлекательных мероприятий независимо от численности участников. Исключения делаются для всероссийских и ​ международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта, мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области и муниципалитетов, соревнований в рамках корпоративного спорта."Разрешено кандидатам в депутаты на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, проводить мероприятия, связанные со сбором подписей избирателей, на открытом воздухе в специально отведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области местах общественного пользования", - говорится в сообщении.Согласно документу, кинозалам и кинотеатрам необходимо обеспечить соблюдение установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований, а также рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в кинотеатрах, ограничив наполняемость залов до 75 процентов."По 14 июля приостановлена работа кальянных. В магазинах и пунктах оказания услуг по-прежнему обязательно ношение масок. Оказание услуг в объектах общественного питания необходимо обеспечить размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования​ не менее 1,5 метра", - сообщает пресс-служба губернатора области.
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис паслер, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оренбургская область, общество
В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку
20:20 30.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в фотобанк

В Оренбуржье рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 и беременных

Читать ria.ru в
УФА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19, рекомендовав предприятиям перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных и с хроническими заболеваниями.
"Работодателям рекомендовано организовать тестирование работников на коронавирус после командировок, перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций", - сообщает пресс-служба главы региона.
Поясняется, что в указе сохраняется запрет на ​ проведение зрелищно-развлекательных мероприятий независимо от численности участников. Исключения делаются для всероссийских и ​ международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта, мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области и муниципалитетов, соревнований в рамках корпоративного спорта.
"Разрешено кандидатам в депутаты на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, проводить мероприятия, связанные со сбором подписей избирателей, на открытом воздухе в специально отведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области местах общественного пользования", - говорится в сообщении.
Опрос
Вам нравится работать на удаленке?
Проголосовали:
21 марта 2020, 11:43
Согласно документу, кинозалам и кинотеатрам необходимо обеспечить соблюдение установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований, а также рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в кинотеатрах, ограничив наполняемость залов до 75 процентов.
"По 14 июля приостановлена работа кальянных. В магазинах и пунктах оказания услуг по-прежнему обязательно ношение масок. Оказание услуг в объектах общественного питания необходимо обеспечить размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования​ не менее 1,5 метра", - сообщает пресс-служба губернатора области.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис ПаслерКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оренбургская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Лента новостейМолния