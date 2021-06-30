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В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку
В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку - РИА Новости, 30.06.2021
В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19, рекомендовав предприятиям перевести на... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:20
2021-06-30T20:20
2021-06-30T20:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
денис паслер
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оренбургская область
общество
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УФА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19, рекомендовав предприятиям перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных и с хроническими заболеваниями."Работодателям рекомендовано организовать тестирование работников на коронавирус после командировок, перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций", - сообщает пресс-служба главы региона.Поясняется, что в указе сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий независимо от численности участников. Исключения делаются для всероссийских и международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта, мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области и муниципалитетов, соревнований в рамках корпоративного спорта."Разрешено кандидатам в депутаты на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, проводить мероприятия, связанные со сбором подписей избирателей, на открытом воздухе в специально отведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области местах общественного пользования", - говорится в сообщении.Согласно документу, кинозалам и кинотеатрам необходимо обеспечить соблюдение установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований, а также рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в кинотеатрах, ограничив наполняемость залов до 75 процентов."По 14 июля приостановлена работа кальянных. В магазинах и пунктах оказания услуг по-прежнему обязательно ношение масок. Оказание услуг в объектах общественного питания необходимо обеспечить размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования не менее 1,5 метра", - сообщает пресс-служба губернатора области.
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис паслер, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оренбургская область, общество
В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку
В Оренбуржье рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 и беременных
УФА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19, рекомендовав предприятиям перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных и с хроническими заболеваниями.
"Работодателям рекомендовано организовать тестирование работников на коронавирус после командировок, перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций", - сообщает пресс-служба главы региона.
Поясняется, что в указе сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий независимо от численности участников. Исключения делаются для всероссийских и международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта, мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области и муниципалитетов, соревнований в рамках корпоративного спорта.
"Разрешено кандидатам в депутаты на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, проводить мероприятия, связанные со сбором подписей избирателей, на открытом воздухе в специально отведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области местах общественного пользования", - говорится в сообщении.
Согласно документу, кинозалам и кинотеатрам необходимо обеспечить соблюдение установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований, а также рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в кинотеатрах, ограничив наполняемость залов до 75 процентов.
"По 14 июля приостановлена работа кальянных. В магазинах и пунктах оказания услуг по-прежнему обязательно ношение масок. Оказание услуг в объектах общественного питания необходимо обеспечить размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования не менее 1,5 метра", - сообщает пресс-служба губернатора области.