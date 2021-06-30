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В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку

В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку - РИА Новости, 30.06.2021

В Оренбуржье рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19, рекомендовав предприятиям перевести на... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:20

2021-06-30T20:20

2021-06-30T20:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

денис паслер

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оренбургская область

общество

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УФА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19, рекомендовав предприятиям перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных и с хроническими заболеваниями."Работодателям рекомендовано организовать тестирование работников на коронавирус после командировок, перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций", - сообщает пресс-служба главы региона.Поясняется, что в указе сохраняется запрет на ​ проведение зрелищно-развлекательных мероприятий независимо от численности участников. Исключения делаются для всероссийских и ​ международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта, мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области и муниципалитетов, соревнований в рамках корпоративного спорта."Разрешено кандидатам в депутаты на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, проводить мероприятия, связанные со сбором подписей избирателей, на открытом воздухе в специально отведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области местах общественного пользования", - говорится в сообщении.Согласно документу, кинозалам и кинотеатрам необходимо обеспечить соблюдение установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований, а также рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в кинотеатрах, ограничив наполняемость залов до 75 процентов."По 14 июля приостановлена работа кальянных. В магазинах и пунктах оказания услуг по-прежнему обязательно ношение масок. Оказание услуг в объектах общественного питания необходимо обеспечить размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования​ не менее 1,5 метра", - сообщает пресс-служба губернатора области.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис паслер, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оренбургская область, общество