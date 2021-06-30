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Житель Энгельса пойдет под суд за убийство шестилетнего мальчика
Житель Энгельса пойдет под суд за убийство шестилетнего мальчика - РИА Новости, 30.06.2021
Житель Энгельса пойдет под суд за убийство шестилетнего мальчика
Житель Саратовской области предстанет перед судом за жестокое убийство шестилетнего пасынка своего приятеля в Энгельсе, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:18
2021-06-30T15:18
энгельс
саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом за жестокое убийство шестилетнего пасынка своего приятеля в Энгельсе, сообщается на сайте СК РФ.Ранее следствие сообщало, что днем 20 ноября 47-летний обвиняемый в частном доме по улице Рабочих Маёвок в Энгельсе присматривал за мальчиком, пока его отчим отлучился по делам, а мать находилась в лечебном учреждении. По данным СК, под воздействием алкоголя он схватил нож и зарезал ребенка. Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах региона, мальчик был обезглавлен. Мужчина был взят под стражу, вину он признал."Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Энгельса... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Мужчина обвиняется в убийстве малолетнего с особой жестокостью и надругательстве над телом умершего.По данным следствия, мужчина нанес ребенку пять ударов по голове, после чего, схватив нож, не менее двух раз ударил им в область шеи. Мальчик скончался на месте. Осознавая, что ребенок умер, обвиняемый нанес еще шесть ранений в область груди и спины. Отмечается, что, вернувшись вечером домой, отчим обнаружил тело на полу в кухне и сразу же направился в полицию.Ранее сообщалось, что также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей.Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщала РИА Новости, что у матери убитого мальчика есть еще шесть детей, последнего она родила 20 ноября, причем в отношении некоторых детей ее лишили родительских прав.
https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084533.html
https://ria.ru/20210622/ubiystvo-1738017386.html
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энгельс, саратовская область, происшествия
Житель Энгельса пойдет под суд за убийство шестилетнего мальчика
15:18 30.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Житель Энгельса пойдет под суд за жестокое убийство шестилетнего мальчика

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом за жестокое убийство шестилетнего пасынка своего приятеля в Энгельсе, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее следствие сообщало, что днем 20 ноября 47-летний обвиняемый в частном доме по улице Рабочих Маёвок в Энгельсе присматривал за мальчиком, пока его отчим отлучился по делам, а мать находилась в лечебном учреждении. По данным СК, под воздействием алкоголя он схватил нож и зарезал ребенка. Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах региона, мальчик был обезглавлен. Мужчина был взят под стражу, вину он признал.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Энгельса... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется в убийстве малолетнего с особой жестокостью и надругательстве над телом умершего.
По данным следствия, мужчина нанес ребенку пять ударов по голове, после чего, схватив нож, не менее двух раз ударил им в область шеи. Мальчик скончался на месте. Осознавая, что ребенок умер, обвиняемый нанес еще шесть ранений в область груди и спины. Отмечается, что, вернувшись вечером домой, отчим обнаружил тело на полу в кухне и сразу же направился в полицию.
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Ранее сообщалось, что также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщала РИА Новости, что у матери убитого мальчика есть еще шесть детей, последнего она родила 20 ноября, причем в отношении некоторых детей ее лишили родительских прав.
 
ЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
 
 
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