https://ria.ru/20210630/tyva-1739321358.html

Республика Тыва

Республика Тыва - РИА Новости, 30.06.2021

Республика Тыва

Республика Тыва расположена в географическом центре Азии в южной части Восточной Сибири... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T21:20

2021-06-30T21:20

2021-06-30T21:20

владислав ховалыг

россия

республика тыва

справки

экономика

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Республика Тыва расположена в географическом центре Азии в южной части Восточной Сибири. http://ituva.ru/wp-content/uploads/2019/12/investiczionnyj-pasport-respubliki-tyva.pdfРегион вошел в состав России 17 апреля (4 апреля по старому стилю) 1914 года под наименованием Урянхайский край. 14 августа 1921 года была образована независимая Народная Республика Танну-Тува, с 1926 года — Тувинская народная республика. 13 октября 1944 года Тува вошла в состав СССР как Тувинская автономная область РСФСР. В 1961 году область была преобразована в Тувинскую АССР. В 1991 году регион был переименован в Республику Тува. На республиканском референдуме 1993 года была утверждена Конституция, в которой закреплено новое название – Республика Тыва. На референдуме 2001 года была принята новая Конституция, призванная скорректировать имевшиеся расхождения с Конституцией РФ. В соответствии с Конституцией 2001 года названия Республика Тыва и Республика Тува стали равнозначны. Площадь территории республики – 168,6 тысяч квадратных километров. На западе она граничит с Республикой Алтай, на северо-западе и севере – с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на северо-востоке – с Иркутской областью и Республикой Бурятия, на юге и востоке – с Монголией. Самая протяженная юго-восточная и южная граница Тывы с Монголией является государственной границей Российской Федерации. В состав региона входит 143 муниципальных образования. В том числе два городских округа, 17 муниципальных районов (кожуунов), четыре городских поселения, 120 сельских поселений.Административный центр – город Кызыл. Второй по величине населенный пункт – город Ак-Довурак.Численность населения на 1 января 2021 года – 330,4 тысяч человек.Главой Республики Тыва в статусе временно исполняющего обязанности является Владислав Ховалыг.Основной отраслью промышленности является горнодобывающая, возникшая на базе месторождений цветных металлов, асбеста, каменного угля, золота и других полезных ископаемых. Наиболее крупными предприятиями являются: ООО "Межегейуголь", ООО "Лунсин" (полиметаллические руды), ООО "Голевская горнорудная Компания" (разведка и добыча меди, молибдена и попутных компонентов), ООО "Тардан-Голд" (золото), ООО "Тувинская горнорудная компания" (крупнейший производитель угля в республике).В регионе также развиты пищевая, лесная, деревообрабатывающая и легкая отрасли промышленности. Основную долю в производстве продукции швейных изделий республики занимает ООО "Кызылское УПП".Сельское хозяйство является важной составляющей частью экономики республики. Своеобразие природно-климатических условий республики исторически определило особенности аграрной отрасли. Традиционно приоритетным является развитие животноводства, которое составляет более 80% валовой продукции сельского хозяйства республики.В хозяйствах республики разводится крупный и мелкий рогатый скот: лошади, коровы, овцы, козы, свиньи, птица.В Тыве с учетом разнообразия природных условий в большинстве районов сложилась четкая специализация сельскохозяйственного производства: в центрально-подтаежно-степной зоне – мясомолочное скотоводство, мясошерстное овцеводство, пригородное овощекартофелеводческое производство, птицеводство; в западно-степной зоне – мясное скотоводство, мясошерстное овцеводство, козоводство и яководство; в южной зоне сухих степей – грубошерстное овцеводство, мясное скотоводство, козоводство и табунное коневодство; в восточной лесостепной зоне – мясомолочное скотоводство и оленеводство.Республика Тыва является лидером по численности поголовья овец и коз в Сибирском федеральном округе. Географическое положение Тывы на стыке восточносибирских таежных и центрально-азиатских полупустынных ландшафтов определяет богатство ее флоры и фауны. Более 90% территории представляют собой охотничьи угодья. Здесь обитают соболь, саянская белка, рысь, росомаха, горностай, медведь, волк, марал, горный козел, кабарга, норка, заяц, лось, архар (аргали). Здесь же обитает снежный барс, занесенный в Красную книгу. В водоемах водятся ценные породы рыб: таймень, ленок, хариус, сиг, пелядь, стерлядь и др.Тыва обладает богатым потенциалом пресной воды. В Тыве берет начало одна из крупнейших рек земного шара – Енисей. На территории республики насчитывается более 430 озер, большинство из которых ледникового происхождения. Есть также более 10 соленых грязевых озер и более 50 целебных источников, воды которых успешно используются для лечения различного рода заболеваний.Богата республика подземными и минеральными водами различных групп, такими как углекислые (холодные и термальные), кремнистые термальные, радоновые, сульфидные, кислые железистые и без специфических компонентов.Более восьми миллионов гектаров территории республики покрывают леса. В них преобладают сибирская лиственница, кедр, сосна, ель, тополь, осина. Общий запас древесины составляет около одного миллиарда кубометров, расчетная лесосека – 2,5 миллиона кубометров в год.Тувинская культура богата и самобытна. Виду относительной изолированности региона благодаря горам, окружающим его со всех сторон, здесь сохранились традиционные кочевнические хозяйства. Всемирную известность получило тувинское горловое пение; широко известны за пределами региона местное камнерезное искусство, традиционные конные скачки, народная борьба хуреш. В Тыве находится более десяти памятников наскального искусства с сотнями рисунков. В Тере-Хольском районе расположен археологический памятник федерального значения крепость Пор-Бажын. На территории Тывы расположены два заповедника, один из них – государственный природный биосферный заповедник Убсунурская котловина является памятником всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Также в Тыве один природный парк, 15 заказников и 15 памятников природы. Развиты пеший и конный туризм, рафтинг, спортивная охота и рыбная ловля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав ховалыг, россия, республика тыва, справки, экономика