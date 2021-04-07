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Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола
Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола
Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:36
2021-04-07T18:36
шолбан кара-оол
владимир путин
республика тыва
политика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля.Губернатор подал в отставку по собственному желанию. Теперь эту должность займет Владислав Ховалыг."Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", — говорится в указе.Указ вступает в силу со дня его подписания.Ховалыг в период в 2007-2008 годах занимал пост министра земельных и имущественных отношений в правительстве региона. Затем он возглавил городскую администрацию Кызыла. В должности мэра он оставался до 2018 года.
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шолбан кара-оол, владимир путин, республика тыва, политика

Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола

15:36 07.04.2021 (обновлено: 18:36 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава республики Тыва Шолбан Кара-оол во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Кызыле
Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Кызыле - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля.
Губернатор подал в отставку по собственному желанию. Теперь эту должность займет Владислав Ховалыг.
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"Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", — говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ховалыг в период в 2007-2008 годах занимал пост министра земельных и имущественных отношений в правительстве региона. Затем он возглавил городскую администрацию Кызыла. В должности мэра он оставался до 2018 года.
 
Шолбан Кара-оолВладимир ПутинРеспублика ТываПолитика
 
 
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