https://ria.ru/20210407/tuva-1727210646.html
Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола
Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола
Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:36
2021-04-07T15:36
2021-04-07T18:36
шолбан кара-оол
владимир путин
республика тыва
политика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля.Губернатор подал в отставку по собственному желанию. Теперь эту должность займет Владислав Ховалыг."Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", — говорится в указе.Указ вступает в силу со дня его подписания.Ховалыг в период в 2007-2008 годах занимал пост министра земельных и имущественных отношений в правительстве региона. Затем он возглавил городскую администрацию Кызыла. В должности мэра он оставался до 2018 года.
https://ria.ru/20201118/tuva-1585158745.html
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шолбан кара-оол, владимир путин, республика тыва, политика