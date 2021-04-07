https://ria.ru/20210407/tuva-1727210646.html

Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола

Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:36

2021-04-07T15:36

2021-04-07T18:36

шолбан кара-оол

владимир путин

республика тыва

политика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля.Губернатор подал в отставку по собственному желанию. Теперь эту должность займет Владислав Ховалыг."Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", — говорится в указе.Указ вступает в силу со дня его подписания.Ховалыг в период в 2007-2008 годах занимал пост министра земельных и имущественных отношений в правительстве региона. Затем он возглавил городскую администрацию Кызыла. В должности мэра он оставался до 2018 года.

https://ria.ru/20201118/tuva-1585158745.html

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шолбан кара-оол, владимир путин, республика тыва, политика