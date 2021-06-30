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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/tyumen-1739220155.html
В Омске начали проверку по жалобе на лишение звания "Ветеран труда"
В Омске начали проверку по жалобе на лишение звания "Ветеран труда" - РИА Новости, 30.06.2021
В Омске начали проверку по жалобе на лишение звания "Ветеран труда"
Следственный комитет и прокуратура начали проверку после жалобы омского пенсионера Владимира Василькова президенту Владимиру Путину на лишение звания "Ветеран... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:59
2021-06-30T14:28
омская область
прямая линия с владимиром путиным — 2021
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
общество
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ОМСК/МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура начали проверку после жалобы омского пенсионера Владимира Василькова президенту Владимиру Путину на лишение звания "Ветеран труда", сообщили в следственном управлении по региону и в надзорном ведомстве.Ранее на прямую линию с президентом поступил вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Пенсионер пожаловался, что ему "наплевали в душу". Путин назвал необоснованными решения, которые приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания "Ветеран труда" и связанных с ним льгот.Региональная прокуратура тоже начала проверку. "Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с отменой мер социальной поддержки жителю региона. Соответствующий вопрос был озвучен им в эфире специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", — говорится в сообщении надзорного ведомства.Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение прав гражданина на получение мер социальной поддержки, в том числе для ветеранов труда, при наличии оснований прокуроры обещают принять меры.В Министерстве труда и социального развития Омской области заявили, что готовят комментарий по ситуации.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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омская область, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество
В Омске начали проверку по жалобе на лишение звания "Ветеран труда"
13:59 30.06.2021 (обновлено: 14:28 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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В Омске начали проверку по жалобе пенсионера Путину на лишение звания "Ветеран труда"

Читать ria.ru в
ОМСК/МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура начали проверку после жалобы омского пенсионера Владимира Василькова президенту Владимиру Путину на лишение звания "Ветеран труда", сообщили в следственном управлении по региону и в надзорном ведомстве.
Ранее на прямую линию с президентом поступил вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Пенсионер пожаловался, что ему "наплевали в душу". Путин назвал необоснованными решения, которые приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания "Ветеран труда" и связанных с ним льгот.

"Организовано проведение доследственной проверки по вопросу лишения звания "Ветеран труда". В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат", — сказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Региональная прокуратура тоже начала проверку. "Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с отменой мер социальной поддержки жителю региона. Соответствующий вопрос был озвучен им в эфире специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение прав гражданина на получение мер социальной поддержки, в том числе для ветеранов труда, при наличии оснований прокуроры обещают принять меры.
В Министерстве труда и социального развития Омской области заявили, что готовят комментарий по ситуации.
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