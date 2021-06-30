https://ria.ru/20210630/tseny-1739300474.html

В России подорожали гречка и сахар

В России подорожали гречка и сахар - РИА Новости, 30.06.2021

В России подорожали гречка и сахар

Яйца в России с 22 по 28 июня продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и подсолнечное масло несколько замедлился по сравнению с... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:15

2021-06-30T19:15

2021-06-30T19:15

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Яйца в России с 22 по 28 июня продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и подсолнечное масло несколько замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на сахар, напротив, чуть ускорился, следует из данных Росстата.Так, стоимость сахара увеличилась на 0,14%, в том числе в 25 регионах - на 0,1-0,9%, в пяти - на 1-2,3%. В 41 субъекте цены не изменились, в 14 - снизились на 0,1-6%. С 16 по 21 июня рост цен на сахар составил 0,12%, с начала года - 2,68%.В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,05% против 0,1% за предыдущий период (с начала года - на 5,08%). "В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми субъектах - на 1-3,3%. В 31 субъекте цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-4,8%", - указывает статистическое ведомство.Стоимость мяса курицы уменьшилась на 0,01%. В 33 регионах цены выросли на 0,1-1%, в пяти - на 1,1-2%. В 15 субъектах цены не изменились, в 32 - снизились на 0,1-2,2%. С 16 по 21 июня цены на курятину выросли на 0,05%, с начала года они повысились на 14,96%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,85% (с 16 по 21 июня - на 3,05%, с начала года яйца уменьшились в цене на 6,76%). В 19 регионах цены снизились на 0,1-1,5%, в 27 - на 1,6-3%, в 23 - на 3,1-6,7%. "В шести субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 10 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-2,7%", - указывает Росстат.Гречка с 22 по 28 июня выросла в цене на 0,22%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,51%, а с начала года цены поднялись на 9,22%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,23% (за предыдущий период - на 0,3%, рост с начала года - на 3,54%), черный хлеб - на 0,09% (за предыдущий период - на 0,14%, с начала года - на 3,43%), макаронные изделия - на 0,16% (против роста на 0,14%, с начала года цены выросли на 4,07%).Вермишель выросла в цене на 0,06% (за предыдущий период - на 0,24%, рост с начала года - на 4,01%). Цены на белый хлеб повысились на 0,14% (неделей ранее - на 0,09%, рост с начала года - на 2,86%). Рис подорожал на 0,23% (неделей ранее он подешевел на 0,05%, рост цен с начала года - на 1,58%), цены на пшено снизились на 0,1% (за предыдущий период - на 0,1%, с начала года - уменьшились на 2,67%)."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%, в том числе на морковь - на 7,7%, картофель - на 3,4%, капусту белокочанную - на 2,8%. В то же время цены на огурцы снизились на 6,8%, помидоры - на 3,1%, лук репчатый - на 0,6%", - говорится в сообщении статистического ведомства.С начала года к 28 июня картофель в России подорожал на 101,01%, капуста - на 80,18%, лук - на 40,09%. Морковь с начала года выросла в цене уже в 2,4 раза (на 141,78%), яблоки - на 7,87%, огурцы подешевели на 34,1%, помидоры - на 17,78%.За предыдущий период, с 16 по 21 июня, картофель вырос в цене на 6,77%, морковь - на 10,79%. Репчатый лук тогда подорожал на 0,32%, свежая белокочанная капуста - на 4,6%, яблоки - на 0,59%, огурцы подешевели на 6%, томаты - на 4,46%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 1,5%.С 22 по 28 июня в России выросли цены на шоколадные конфеты, фруктово-ягодные консервы для детского питания, карамель (на 0,5%), обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях), свинину, баранину, маргарин, пастеризованное молоко, сметану, соль (на 0,3%), говядину, мясные консервы, полукопченую и варено-копченую колбасу, мороженую рыбу, пшеничную муку, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, водку (на 0,2%).Сосиски, сардельки, сливочное масло, овощные консервы для детского питания подорожали на 0,1%. В свою очередь цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,5%, молоко стерилизованное и черный чай - на 0,1%.

https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html

https://ria.ru/20210630/tseny-1739219225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика