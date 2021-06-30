https://ria.ru/20210630/tseny-1739219225.html

В Липецке объяснили высокие цены на морковь и картошку

В Липецке объяснили высокие цены на морковь и картошку - РИА Новости, 30.06.2021

В Липецке объяснили высокие цены на морковь и картошку

Высокие цены на морковь и картошку в магазине торгового дома "Пролетарский" в Липецке, на которые в ходе прямой линии пожаловалась президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:55

2021-06-30T13:55

2021-06-30T13:55

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

липецкая область

экономика

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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Высокие цены на морковь и картошку в магазине торгового дома "Пролетарский" в Липецке, на которые в ходе прямой линии пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину покупательница, объясняются окончанием старых запасов и отсутствием нового урожая, пояснил РИА Новости представитель торгового дома.Жительница Липецка в ходе прямой линии показала ценник в магазине торгового дома "Пролетарский", где морковь по скидке стоит 110 рублей за килограмм. Также ее возмутила цена на картофель. По словам покупательницы, бананы из Эквадора стоят дешевле выращенных в соседних регионах овощей. Женщина привела в пример свою маму, сказав, что ей трудно с такими ценами на продукты прожить на зарплату, равную прожиточному минимуму."Это не только в "Пролетарском", это везде по Липецкой области. Потому что старые запасы кончились, а новые еще не выросли - в связи с этим. Это не только у нас", - сказал представитель ТД.Представитель администрации региона пояснил РИА Новости, что картошка и морковь не являются "профильным" производством для области. Местные производители моркови выращивают ее в небольших объемах, и торговые сети их "не очень готовы принимать".Он отметил, что в регионе регулярно проводятся ярмарки, и управление потребительского рынка делает все, чтобы продажи продукции там шли по нижней планке.При этом, как отметил представитель областной администрации, по выращиванию овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов) Липецкая область занимает одну из ведущих позиций в стране, и эти овощи в регионе всегда в продаже по "доступным ценам".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://realty.ria.ru/20210630/tseny-1739205816.html

https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html

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россия, владимир путин, липецкая область, экономика