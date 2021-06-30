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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/tseny-1739219225.html
В Липецке объяснили высокие цены на морковь и картошку
В Липецке объяснили высокие цены на морковь и картошку - РИА Новости, 30.06.2021
В Липецке объяснили высокие цены на морковь и картошку
Высокие цены на морковь и картошку в магазине торгового дома "Пролетарский" в Липецке, на которые в ходе прямой линии пожаловалась президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:55
2021-06-30T13:55
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
липецкая область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Высокие цены на морковь и картошку в магазине торгового дома "Пролетарский" в Липецке, на которые в ходе прямой линии пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину покупательница, объясняются окончанием старых запасов и отсутствием нового урожая, пояснил РИА Новости представитель торгового дома.Жительница Липецка в ходе прямой линии показала ценник в магазине торгового дома "Пролетарский", где морковь по скидке стоит 110 рублей за килограмм. Также ее возмутила цена на картофель. По словам покупательницы, бананы из Эквадора стоят дешевле выращенных в соседних регионах овощей. Женщина привела в пример свою маму, сказав, что ей трудно с такими ценами на продукты прожить на зарплату, равную прожиточному минимуму."Это не только в "Пролетарском", это везде по Липецкой области. Потому что старые запасы кончились, а новые еще не выросли - в связи с этим. Это не только у нас", - сказал представитель ТД.Представитель администрации региона пояснил РИА Новости, что картошка и морковь не являются "профильным" производством для области. Местные производители моркови выращивают ее в небольших объемах, и торговые сети их "не очень готовы принимать".Он отметил, что в регионе регулярно проводятся ярмарки, и управление потребительского рынка делает все, чтобы продажи продукции там шли по нижней планке.При этом, как отметил представитель областной администрации, по выращиванию овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов) Липецкая область занимает одну из ведущих позиций в стране, и эти овощи в регионе всегда в продаже по "доступным ценам".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://realty.ria.ru/20210630/tseny-1739205816.html
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россия, владимир путин, липецкая область, экономика
В Липецке объяснили высокие цены на морковь и картошку
13:55 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Липецке объяснили высокие цены на морковь и картошку окончанием старых запасов

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Высокие цены на морковь и картошку в магазине торгового дома "Пролетарский" в Липецке, на которые в ходе прямой линии пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину покупательница, объясняются окончанием старых запасов и отсутствием нового урожая, пояснил РИА Новости представитель торгового дома.
Жительница Липецка в ходе прямой линии показала ценник в магазине торгового дома "Пролетарский", где морковь по скидке стоит 110 рублей за килограмм. Также ее возмутила цена на картофель. По словам покупательницы, бананы из Эквадора стоят дешевле выращенных в соседних регионах овощей. Женщина привела в пример свою маму, сказав, что ей трудно с такими ценами на продукты прожить на зарплату, равную прожиточному минимуму.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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"Это не только в "Пролетарском", это везде по Липецкой области. Потому что старые запасы кончились, а новые еще не выросли - в связи с этим. Это не только у нас", - сказал представитель ТД.
Представитель администрации региона пояснил РИА Новости, что картошка и морковь не являются "профильным" производством для области. Местные производители моркови выращивают ее в небольших объемах, и торговые сети их "не очень готовы принимать".
"Рост цен на ряд овощей есть. Во-первых, Липецкая область не имеет крупных холдингов, которые занимаются выращиванием моркови. Соответственно, поставки идут из других субъектов (РФ). Прошлый год по ряду культур был неурожаный, соответственно, есть спрос, есть предложение, спекулятивная цена, возможно, где-то проявляется, с наценкой и так далее. Со своей стороны управление потребительского рынка регулярно проверяет, мониторит цены и, насколько это возможно, разговаривает с торговыми сетями, но здесь вопрос именно в том, что пока не будет нового урожая, закономерно, что большого снижения цены не будет. Как морковь уродится у поставщиков, так цена упадет", - сказал представитель обладминистрации.
Он отметил, что в регионе регулярно проводятся ярмарки, и управление потребительского рынка делает все, чтобы продажи продукции там шли по нижней планке.
При этом, как отметил представитель областной администрации, по выращиванию овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов) Липецкая область занимает одну из ведущих позиций в стране, и эти овощи в регионе всегда в продаже по "доступным ценам".
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияВладимир ПутинЛипецкая областьЭкономика
 
 
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