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Небензя указал на фальсификации в докладе о российских инструкторах в ЦАР
Небензя указал на фальсификации в докладе о российских инструкторах в ЦАР - РИА Новости, 30.06.2021
Небензя указал на фальсификации в докладе о российских инструкторах в ЦАР
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспочвенными обвинения группы экспертов Совбеза ООН в адрес российских военных инструкторов в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:39
2021-06-30T19:39
россия
василий небензя
цар
оон
в мире
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспочвенными обвинения группы экспертов Совбеза ООН в адрес российских военных инструкторов в Центральноафриканской республике (ЦАР).Ранее группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по ЦАР подготовила новый доклад, в котором со ссылкой на "конфиденциальные свидетельства" вооруженные силы ЦАР и российские военные инструкторы обвиняются в "чрезмерном применении силы". В частности, авторы утверждают, что "обнаружили свидетельства чрезмерного применения силы против мирных жителей" в населенном пункте Гримари 28 декабря 2020 года. При этом, как отмечается в докладе, "координатор российских инструкторов заверил группу (экспертов – ред.), что в момент инцидента в Гримари не было российских инструкторов". Кроме того, в документе сказано, что "группа получила многочисленные сообщения о случаях беспорядочных убийств безоружных гражданских лиц российскими инструкторами". Эксперты также обвиняют армию ЦАР и российских инструкторов в мародерстве. При этом никаких конкретных доказательств в докладе не приводилось.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что российские военные инструкторы не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах. Он назвал эти сообщения "очередной ложью"."Я могу процитировать комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сказал, что российские военные советники не могли и не участвовали в убийствах и грабежах. Это еще одна ложь... Мы видели доклад. Мы проанализировали то, что в докладе. Мы предоставили комментарии к этому докладу, которые были полностью проигнорированы", - сказал Небензя на пресс-конференции.Ранее в среду его американская коллега Линда Томас-Гринфилд призвала Россию "вывести наемников" из ЦАР. Согласно ее заявлению, которое распространила пресс-служба американского постпредства при международной организации, "ООН предоставила доказательства, в том числе свидетельства очевидцев, подробно описывающие насилие и злоупотребления, совершаемые в Центральноафриканской Республике наемниками, работающими в качестве подразделения Минобороны России". "Россия должна немедленно прекратить насилие, привлечь виновных к ответственности и убрать наемников, подвергающих опасности миротворцев ООН и подрывающих их работу по поддержке мира и безопасности в ЦАР", - сказала Томас-Гринфилд.Как отметил Небензя, собранные в докладе беспочвенные обвинения сделаны на основе "свидетельств, собранных Бог знает где". "Это показания свидетелей, которых не называют... Люди с белой кожей на фотографиях - кстати с элементами фотошопа - называются русскими, как будто любой человек со светлой кожей является русским", - сказал Небензя журналистам, добавив, что по каждому эпизоду в докладе российская сторона предоставила комментарии. Кроме того, Небензя рассказал о случае, когда, по данным МВД ЦАР, в мае 2021 года в стране был задержан "гражданин Франции с большим количеством оружия, одетый в военную форму". "Это кратко упоминается в 70-м параграфе и в приложении этого доклада. И, кстати, согласно сообщениям в СМИ, он ехал в машине с российским флагом. Это делает его россиянином?" - спросил постпред.Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях. МИД РФ заявлял, что более 500 российских инструкторов работают в ЦАР, увеличение пока не планируется. Представители США в ООН обвиняли "российских инструкторов" в ЦАР в нарушениях международного гуманитарного права. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявлял о работе ЧВК "Вагнер" в ЦАР. Россия отвергла все эти обвинения, заявив, что западные страны пытаются дискредитировать российских военных специалистов, работающих в стране по приглашению ее властей. По мнению Москвы, обвинения о якобы "российских наемниках" в республике не подкреплены доказательствами.
https://ria.ru/20210629/tsar-1739120986.html
https://ria.ru/20210618/tsar-1737599697.html
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россия, василий небензя, цар, оон, в мире
Небензя указал на фальсификации в докладе о российских инструкторах в ЦАР
19:39 30.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постпред России при ООН назвал обвинения российских военных инструкторов в ЦАР беспочвенными

Читать ria.ru в
ООН, 30 июн – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспочвенными обвинения группы экспертов Совбеза ООН в адрес российских военных инструкторов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Ранее группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по ЦАР подготовила новый доклад, в котором со ссылкой на "конфиденциальные свидетельства" вооруженные силы ЦАР и российские военные инструкторы обвиняются в "чрезмерном применении силы". В частности, авторы утверждают, что "обнаружили свидетельства чрезмерного применения силы против мирных жителей" в населенном пункте Гримари 28 декабря 2020 года. При этом, как отмечается в докладе, "координатор российских инструкторов заверил группу (экспертов – ред.), что в момент инцидента в Гримари не было российских инструкторов". Кроме того, в документе сказано, что "группа получила многочисленные сообщения о случаях беспорядочных убийств безоружных гражданских лиц российскими инструкторами". Эксперты также обвиняют армию ЦАР и российских инструкторов в мародерстве. При этом никаких конкретных доказательств в докладе не приводилось.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что российские военные инструкторы не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах. Он назвал эти сообщения "очередной ложью".
"Я могу процитировать комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сказал, что российские военные советники не могли и не участвовали в убийствах и грабежах. Это еще одна ложь... Мы видели доклад. Мы проанализировали то, что в докладе. Мы предоставили комментарии к этому докладу, которые были полностью проигнорированы", - сказал Небензя на пресс-конференции.
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Ранее в среду его американская коллега Линда Томас-Гринфилд призвала Россию "вывести наемников" из ЦАР. Согласно ее заявлению, которое распространила пресс-служба американского постпредства при международной организации, "ООН предоставила доказательства, в том числе свидетельства очевидцев, подробно описывающие насилие и злоупотребления, совершаемые в Центральноафриканской Республике наемниками, работающими в качестве подразделения Минобороны России". "Россия должна немедленно прекратить насилие, привлечь виновных к ответственности и убрать наемников, подвергающих опасности миротворцев ООН и подрывающих их работу по поддержке мира и безопасности в ЦАР", - сказала Томас-Гринфилд.
Как отметил Небензя, собранные в докладе беспочвенные обвинения сделаны на основе "свидетельств, собранных Бог знает где". "Это показания свидетелей, которых не называют... Люди с белой кожей на фотографиях - кстати с элементами фотошопа - называются русскими, как будто любой человек со светлой кожей является русским", - сказал Небензя журналистам, добавив, что по каждому эпизоду в докладе российская сторона предоставила комментарии. Кроме того, Небензя рассказал о случае, когда, по данным МВД ЦАР, в мае 2021 года в стране был задержан "гражданин Франции с большим количеством оружия, одетый в военную форму". "Это кратко упоминается в 70-м параграфе и в приложении этого доклада. И, кстати, согласно сообщениям в СМИ, он ехал в машине с российским флагом. Это делает его россиянином?" - спросил постпред.
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Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях. МИД РФ заявлял, что более 500 российских инструкторов работают в ЦАР, увеличение пока не планируется. Представители США в ООН обвиняли "российских инструкторов" в ЦАР в нарушениях международного гуманитарного права. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявлял о работе ЧВК "Вагнер" в ЦАР. Россия отвергла все эти обвинения, заявив, что западные страны пытаются дискредитировать российских военных специалистов, работающих в стране по приглашению ее властей. По мнению Москвы, обвинения о якобы "российских наемниках" в республике не подкреплены доказательствами.
 
РоссияВасилий НебензяЦАРООНВ мире
 
 
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