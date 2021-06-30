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https://ria.ru/20210630/tramp-1739328068.html
В США опубликовали рейтинг президентов
В США опубликовали рейтинг президентов - РИА Новости, 30.06.2021
В США опубликовали рейтинг президентов
Американские историки назвали Дональда Трампа одним из худших президентов страны за всю историю, особенно низкую оценку получили его моральные качества и... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T23:19
2021-06-30T23:19
билл клинтон
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сша
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Американские историки назвали Дональда Трампа одним из худших президентов страны за всю историю, особенно низкую оценку получили его моральные качества и административные навыки, свидетельствуют данные исследования, проведенного каналом C-SPAN.Над рейтингом, который составляется изданием в четвертый раз с 2000 года, работали 142 специалиста в области истории США. По итогам последнего Трамп занял 41-е место среди всех 44 участников рейтинга (президент Гровер Кливленд становился президентом дважды и был 22-м и 24-м президентом США).Первую тройку лучших президентов составили Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Джон Кеннеди стал восьмым, следом за ним идет президент-республиканец Рональд Рейган, десятку лучших замыкает 44-й президент Барак Обама. Демократ Билл Клинтон занял 19 позицию, Буш-старший – 21-ю, президент Джордж Буш-младший – 29-ю, а республиканец Ричард Никсон – 31-ю.Итоговое место в рейтинге определялось по сумме баллов по десяти позициям, в том числе оценке моральных качеств, лидерских и административных способностей и искусства внешней политики. По оценке экспертов, Трамп набрал 312 баллов (для сравнения Обама – 664 балла). По отдельным параметрам Трамп, который был 45-м президентом США, занял 32-е место по дару убеждения и 34-е в вопросах экономики, но при этом остался на последней позиции в таких качествах, как "мораль" и "административные навыки".
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билл клинтон, джордж вашингтон, франклин рузвельт, сша, в мире
В США опубликовали рейтинг президентов
23:19 30.06.2021
 
© REUTERS / Shannon StapletonБывший президент США Дональд Трамп во время выступления
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton

Историки назвали Трампа одним из худших президентов США

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Американские историки назвали Дональда Трампа одним из худших президентов страны за всю историю, особенно низкую оценку получили его моральные качества и административные навыки, свидетельствуют данные исследования, проведенного каналом C-SPAN.
Над рейтингом, который составляется изданием в четвертый раз с 2000 года, работали 142 специалиста в области истории США. По итогам последнего Трамп занял 41-е место среди всех 44 участников рейтинга (президент Гровер Кливленд становился президентом дважды и был 22-м и 24-м президентом США).
Первую тройку лучших президентов составили Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Джон Кеннеди стал восьмым, следом за ним идет президент-республиканец Рональд Рейган, десятку лучших замыкает 44-й президент Барак Обама. Демократ Билл Клинтон занял 19 позицию, Буш-старший – 21-ю, президент Джордж Буш-младший – 29-ю, а республиканец Ричард Никсон – 31-ю.
Итоговое место в рейтинге определялось по сумме баллов по десяти позициям, в том числе оценке моральных качеств, лидерских и административных способностей и искусства внешней политики. По оценке экспертов, Трамп набрал 312 баллов (для сравнения Обама – 664 балла). По отдельным параметрам Трамп, который был 45-м президентом США, занял 32-е место по дару убеждения и 34-е в вопросах экономики, но при этом остался на последней позиции в таких качествах, как "мораль" и "административные навыки".
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
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