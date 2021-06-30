https://ria.ru/20210630/temperatura-1739926022.html
Городское хозяйство Москвы способно работать при любой температуре
Городское хозяйство Москвы способно работать при любой температуре - РИА Новости, 05.07.2021
Городское хозяйство Москвы способно работать при любой температуре
Городское хозяйство Москвы может функционировать при любой температуре - от плюс 50 до минус 50, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.07.2021
2021-06-30T10:54
2021-06-30T10:54
2021-07-05T13:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Городское хозяйство Москвы может функционировать при любой температуре - от плюс 50 до минус 50, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете ".Он отметил, что природные катаклизмы непредсказуемы. По его словам, московские зимы за последние десять лет сопровождались то аномальными морозами, то снегопадами, а летом с 2015 года все время фиксируются рекорды - то зной, как на прошлой неделе, то дождь."Раньше такого не было. Сейчас случается. Но город живет своей обычной жизнью. Как удается? Дело в том, что наше хозяйство устроено так, что может функционировать при любых изменениях температуры воздуха - в диапазоне от плюс 50 до минус 50. Конечно, возможно это только при надлежащем содержании всех инженерных систем",- сказал заммэра.
https://ria.ru/20210610/elektrozavodskaya-1736402038.html
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петр бирюков, москва, общество