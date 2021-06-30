https://ria.ru/20210630/telegram-1739219120.html

Путин привел Telegram в пример взаимодействия властей с соцсетями

Путин привел Telegram в пример взаимодействия властей с соцсетями - РИА Новости, 30.06.2021

Путин привел Telegram в пример взаимодействия властей с соцсетями

Президент РФ Владимир Путин привел Telegram в качестве примера нормального взаимодействия властей с социальными сетями. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:55

2021-06-30T13:55

2021-06-30T13:57

прямая линия с владимиром путиным — 2021

telegram (приложение)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привел Telegram в качестве примера нормального взаимодействия властей с социальными сетями."По-моему, и с Telegram тоже договорились, работает же все", - сказал Путин в ходе прямой линии, реагируя на слова ведущей о том, что лучше искать пути и договариваться, а не запрещать соцсети, как было с Telegram.Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210625/telegram-1738634016.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), владимир путин, общество