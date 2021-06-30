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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210630/teatr-1739076023.html
Финал сезона. Что нового показывают театры в июле
Финал сезона. Что нового показывают театры в июле - РИА Новости, 30.06.2021
Финал сезона. Что нового показывают театры в июле
Лето в городе, но еще не все театры ушли на каникулы. Можно посмотреть новую версию "Чайки" в ГАБТе, насладиться обычно новогодним "Щелкунчиком" в РАМТе или... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:00
2021-06-30T08:02
театр
балет
иван вырыпаев
овчаренко владимир
культура
илья демуцкий (композитор)
константин богомолов
российский академический молодежный театр
большой театр
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Лето в городе, но еще не все театры ушли на каникулы. Можно посмотреть новую версию "Чайки" в ГАБТе, насладиться обычно новогодним "Щелкунчиком" в РАМТе или подпевать хитам Высоцкого в неожиданной аранжировке в Театре на Таганке. О самых интересных июльских премьерах — в материале РИА Новости.Новая классика в БольшомБольшой театр завершит сезон балетной премьерой. "Чайку" на Новой сцене ставит тандем Юрий Посохов — Александр Молочников.За музыку отвечает Илья Демуцкий, и это уже шестая его совместная работа с Посоховым (раньше были, например, "Герой нашего времени" и "Нуреев").Начинается постановка с бенефиса прима-балерины Ирины Аркадиной. Под финал на сцене появляется неизвестный, который срывает поклоны и пародирует артистку. Оказывается, это Костя Треплев, сын Аркадиной. Расстроенная Ирина просит доктора Дорна проверить сына на вменяемость и в наказание отсылает Костю в деревню.В новом прочтении классической пьесы задействованы ведущие артисты труппы: Аркадину танцуют Светлана Захарова, Кристина Кретова, Екатерина Крысанова и Екатерина Шипулина. А в Треплева перевоплощаются Артем Овчаренко, Алексей Путинцев, Дмитрий Смилевски, Игорь Цвирко.Не обошлось без цитат и воспоминаний: на Посохова в свое время произвела впечатление "Чайка" в постановке и с участием Майи Плисецкой.А Молочников ранее работал над одноименным спектаклем в МХТ, но постановка осталась незавершенной. В Большом театре, он надеется, его идеи будут выглядеть более удачно и "незатерто".Молочников признается, что для него балет — возможность понять, что важнее: любовь матери и сына или их творческий конфликт? Страсть или позиция в искусстве?Постановщики дают зрителю возможность решить это самостоятельно.Премьерные спектакли пройдут 1-4 июля."Щелкунчик" летомРАМТ представляет юбилейные — двадцатые — "Летние балетные сезоны". "Золушку", "Щелкунчика", "Лебединое озеро" и другие классические постановки исполнят московские и региональные труппы.Откроет фестиваль "Лебединое озеро", а всего в репертуаре "Сезонов" 11 балетов. Cреди них три — на музыку Петра Чайковского (еще "Спящая красавица" и "Щелкунчик"), а кроме того: "Жизель" Адана, "Дон Кихот" Минкуса, "Ромео и Джульетта", "Золушка" Прокофьева.Все постановки — в классических версиях. А еще в этом году спектакли будут идти не только в вечернее время, но и днем, в 12:00."Летние балетные сезоны" продлятся с 1 июля до 22 августа.Легенда в БДТНе совсем премьера, но очень редкий спектакль в репертуаре БДТ — "Волнение" Ивана Вырыпаева.Постановка возвращается после полугодовой паузы — исполнительница главной роли Алиса Фрейндлих не выходила на сцену в связи с болезнью и восстановлением после нее.Пьесу драматург написал и поставил специально для Фрейндлих в год 35-летия ее службы в БДТ и 100-летия театра (в 2019 году).Действие происходит в Нью-Йорке, на Манхэттене, в квартире знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте (Фрейндлих). Она очень закрытый и непубличный человек, но соглашается на интервью журналиста Кшиштофа Зелинского.А если хочется еще чего-то "звездного", то можно успеть на "Славу" с Ниной Усатовой. Постановка Константина Богомолова — как он сам говорил, это "советский "Ла-Ла Лэнд"."Волнение" намечено на 4 июля, а "Слава" — на 3 июля.Стравинский в МариинскомВ Мариинском театре поставят сразу три сочинения Стравинского, созданные в 1920-е. Их объединят в один проект — "Байка. Мавра. Поцелуй феи".Ставит лауреат "Золотой маски" хореограф Максим Петров. В команде с ним — художницы Альона Пикалова, Юлдус Бахтиозина и художник по свету Константин Бинкин.Первая часть — балет: "Байка про лису, петуха, кота да барана". Опера "Мавра" на либретто Бориса Кохно по поэме Пушкина "Домик в Коломне" будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском. Ну а балет "Поцелуй феи" поставят по сказке Ганса Христиана Андерсена.Интересно, что эти произведения относятся к разным периодам работы Стравинского (русскому и неоклассическому), но в театре подчеркивают: деление условно, ведь композитор "во всех сочинениях остается собой".Премьерные спектакли — 11 и 14 июля.Диалоги о любвиВ "Современнике" — постановка польского режиссера Бениамина Коца "Первый хлеб".В спектакле по пьесе драматурга Рината Ташимова, ученика Николая Коляды, играют Лия Ахеджакова, Семен Шомин, Николай Клямчук.На сцене покажут своеобразное безвременье между настоящим и прошлым. Главные герои тоже потеряны — не знают, чем заниматься, что выбирать, что делать с жизнью. Единственная "белая ворона" — бабушка Нурия (Ахеджакова). Она остра на язык, мудра и хитра (напоминает бабушку из оскароносного фильма "Минари").Ее монологи про свободу, любовь и выбор — центральная тема постановки. Детали пока держат в секрете, но стоит ждать настоящего философского откровения.Премьера 19, 23, 24 июля.Высоцкий на ТаганкеА кто-то открывает сезон в июле — как Театр на Таганке. Ко Дню памяти Высоцкого там готовят концерт "Осторожно. Высоцкий Live".Молодые артисты, объединившиеся в ВИА "КАМА", сыграют концерт-трибьют, посвященный творчеству барда.Дарья Авратинская, Мария Матвеева, Никита Лучихин, Василий Уриевский представят неожиданные панк-рок-аранжировки, стихи Высоцкого на английском, смелые обработки и авторские интерпретации знаменитых композиций.В театре обещают, что пока будут звучать 13 песен, зрители точно перенесутся в иное измерение Высоцкого.Кстати, имя коллектива не случайно. "КАМА" — так назывался знаменитый ресторан в здании театра, его в стихах часто воспевал бард.Концерт намечен на 25 июля.
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театр, балет, иван вырыпаев, овчаренко владимир, илья демуцкий (композитор), константин богомолов, российский академический молодежный театр , большой театр, мариинский театр, театр на таганке, большой драматический театр товстоногова, алиса фрейндлих, майя плисецкая, владимир высоцкий (автор песен), светлана захарова, лия ахеджакова, нью-йорк (город)

Финал сезона. Что нового показывают театры в июле

08:00 30.06.2021 (обновлено: 08:02 30.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова/ Стас ЛевшинСпектакль "Волнение"
Спектакль Волнение - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова/ Стас Левшин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Лето в городе, но еще не все театры ушли на каникулы. Можно посмотреть новую версию "Чайки" в ГАБТе, насладиться обычно новогодним "Щелкунчиком" в РАМТе или подпевать хитам Высоцкого в неожиданной аранжировке в Театре на Таганке. О самых интересных июльских премьерах — в материале РИА Новости.

Новая классика в Большом

Большой театр завершит сезон балетной премьерой. "Чайку" на Новой сцене ставит тандем Юрий Посохов — Александр Молочников.
За музыку отвечает Илья Демуцкий, и это уже шестая его совместная работа с Посоховым (раньше были, например, "Герой нашего времени" и "Нуреев").
Начинается постановка с бенефиса прима-балерины Ирины Аркадиной. Под финал на сцене появляется неизвестный, который срывает поклоны и пародирует артистку. Оказывается, это Костя Треплев, сын Аркадиной. Расстроенная Ирина просит доктора Дорна проверить сына на вменяемость и в наказание отсылает Костю в деревню.
В новом прочтении классической пьесы задействованы ведущие артисты труппы: Аркадину танцуют Светлана Захарова, Кристина Кретова, Екатерина Крысанова и Екатерина Шипулина. А в Треплева перевоплощаются Артем Овчаренко, Алексей Путинцев, Дмитрий Смилевски, Игорь Цвирко.
© Фото : Александр АндреевБалерина Светлана Захарова
Балерина Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Александр Андреев
Балерина Светлана Захарова
Не обошлось без цитат и воспоминаний: на Посохова в свое время произвела впечатление "Чайка" в постановке и с участием Майи Плисецкой.
А Молочников ранее работал над одноименным спектаклем в МХТ, но постановка осталась незавершенной. В Большом театре, он надеется, его идеи будут выглядеть более удачно и "незатерто".

"Ни в одной "Чайке", которую я видел, не было ответа на вопросы, успешная ли артистка Аркадина, талантлив ли Треплев, — цитируют Молочникова в театре. — Может, он — это молодой Серебренников или Додин, которого никто не услышал? А может, Костя просто не одарен? Конечно, интереснее размышлять про талантливых людей".

Молочников признается, что для него балет — возможность понять, что важнее: любовь матери и сына или их творческий конфликт? Страсть или позиция в искусстве?
Постановщики дают зрителю возможность решить это самостоятельно.
Премьерные спектакли пройдут 1-4 июля.

"Щелкунчик" летом

© Фото : пресс-служба РАМТПроект "Летние балетные сезоны", Русский классический театр балета
Проект Летние балетные сезоны, Русский Классический Театр Балета - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : пресс-служба РАМТ
Проект "Летние балетные сезоны", Русский классический театр балета
РАМТ представляет юбилейные — двадцатые — "Летние балетные сезоны". "Золушку", "Щелкунчика", "Лебединое озеро" и другие классические постановки исполнят московские и региональные труппы.
Откроет фестиваль "Лебединое озеро", а всего в репертуаре "Сезонов" 11 балетов. Cреди них три — на музыку Петра Чайковского (еще "Спящая красавица" и "Щелкунчик"), а кроме того: "Жизель" Адана, "Дон Кихот" Минкуса, "Ромео и Джульетта", "Золушка" Прокофьева.
© Фото : пресс-служба РАМТ

Проект "Летние балетные сезоны", Русский классический театр балета

Проект Летние балетные сезоны, Русский Классический Театр Балета
1 из 4

Проект "Летние балетные сезоны", Русский классический театр балета

© Фото : пресс-служба РАМТ
© Фото : пресс-служба РАМТ

Фрагмент постановки для проекта "Летние балетные сезоны"

Проект Летние балетные сезоны, Русский Классический Театр Балета
2 из 4

Фрагмент постановки для проекта "Летние балетные сезоны"

© Фото : пресс-служба РАМТ
© Фото : пресс-служба РАМТ

Проект "Летние балетные сезоны", "Лебединое озеро" Нового классического балета

Проект Летние балетные сезоны, Новый Классический Балет
3 из 4

Проект "Летние балетные сезоны", "Лебединое озеро" Нового классического балета

© Фото : пресс-служба РАМТ
© Фото : пресс-служба РАМТ

Проект "Летние балетные сезоны", Новый классический балет

Проект Летние балетные сезоны, Новый Классический Балет
4 из 4

Проект "Летние балетные сезоны", Новый классический балет

© Фото : пресс-служба РАМТ
1 из 4

Проект "Летние балетные сезоны", Русский классический театр балета

© Фото : пресс-служба РАМТ
2 из 4

Фрагмент постановки для проекта "Летние балетные сезоны"

© Фото : пресс-служба РАМТ
3 из 4

Проект "Летние балетные сезоны", "Лебединое озеро" Нового классического балета

© Фото : пресс-служба РАМТ
4 из 4

Проект "Летние балетные сезоны", Новый классический балет

© Фото : пресс-служба РАМТ
Все постановки — в классических версиях. А еще в этом году спектакли будут идти не только в вечернее время, но и днем, в 12:00.
"Летние балетные сезоны" продлятся с 1 июля до 22 августа.

Легенда в БДТ

Не совсем премьера, но очень редкий спектакль в репертуаре БДТ — "Волнение" Ивана Вырыпаева.
Постановка возвращается после полугодовой паузы — исполнительница главной роли Алиса Фрейндлих не выходила на сцену в связи с болезнью и восстановлением после нее.
© Пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова/ Стас ЛевшинСпектакль "Волнение"
Спектакль Волнение
© Пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова/ Стас Левшин
Спектакль "Волнение"
Пьесу драматург написал и поставил специально для Фрейндлих в год 35-летия ее службы в БДТ и 100-летия театра (в 2019 году).
Действие происходит в Нью-Йорке, на Манхэттене, в квартире знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте (Фрейндлих). Она очень закрытый и непубличный человек, но соглашается на интервью журналиста Кшиштофа Зелинского.
© Фото : пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова/ Стас ЛевшинСпектакль "Волнение"
Спектакль Волнение - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова/ Стас Левшин
Спектакль "Волнение"

"Мне кажется, удалось сделать спектакль о том, что такое миф, в чем его настоящее значение, как он устроен, откуда появляется Автор, — объясняет Вырыпаев. — Эта пьеса о писателе и о том, как воспринимать искусство".

А если хочется еще чего-то "звездного", то можно успеть на "Славу" с Ниной Усатовой. Постановка Константина Богомолова — как он сам говорил, это "советский "Ла-Ла Лэнд".
"Волнение" намечено на 4 июля, а "Слава" на 3 июля.
© Фото : пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова/ Стас ЛевшинНина Усатова — Марья Петровна Мотылькова, Полина Толстун — Наташа Мотылькова
Нина Усатова — Марья Петровна Мотылькова, Полина Толстун — Наташа Мотылькова - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова/ Стас Левшин
Нина Усатова — Марья Петровна Мотылькова, Полина Толстун — Наташа Мотылькова

Стравинский в Мариинском

В Мариинском театре поставят сразу три сочинения Стравинского, созданные в 1920-е. Их объединят в один проект — "Байка. Мавра. Поцелуй феи".
Ставит лауреат "Золотой маски" хореограф Максим Петров. В команде с ним — художницы Альона Пикалова, Юлдус Бахтиозина и художник по свету Константин Бинкин.
© Фото : Мариинский театр/ Михаил Вильчук

Спектакль "Байка. Мавра. Поцелуй феи", репетиция постановщика и хореографа Максима Петрова

Спектакль Байка. Мавра. Поцелуй феи. Кадры репетиции постановщика и хореографа спектакля Максима Петрова
1 из 2

Спектакль "Байка. Мавра. Поцелуй феи", репетиция постановщика и хореографа Максима Петрова

© Фото : Мариинский театр/ Михаил Вильчук
© Фото : Мариинский театр/ Михаил Вильчук

Репетиция спектакля "Байка. Мавра. Поцелуй феи"

Спектакль Байка. Мавра. Поцелуй феи. Кадры репетиции постановщика и хореографа спектакля Максима Петрова
2 из 2

Репетиция спектакля "Байка. Мавра. Поцелуй феи"

© Фото : Мариинский театр/ Михаил Вильчук
1 из 2

Спектакль "Байка. Мавра. Поцелуй феи", репетиция постановщика и хореографа Максима Петрова

© Фото : Мариинский театр/ Михаил Вильчук
2 из 2

Репетиция спектакля "Байка. Мавра. Поцелуй феи"

© Фото : Мариинский театр/ Михаил Вильчук
Первая часть — балет: "Байка про лису, петуха, кота да барана". Опера "Мавра" на либретто Бориса Кохно по поэме Пушкина "Домик в Коломне" будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском. Ну а балет "Поцелуй феи" поставят по сказке Ганса Христиана Андерсена.
Интересно, что эти произведения относятся к разным периодам работы Стравинского (русскому и неоклассическому), но в театре подчеркивают: деление условно, ведь композитор "во всех сочинениях остается собой".
Премьерные спектакли 11 и 14 июля.
© Фото : Мариинский театр/ Михаил ВильчукСпектакль "Байка. Мавра. Поцелуй феи". Кадры репетиции постановщика и хореографа спектакля Максима Петрова
Спектакль Байка. Мавра. Поцелуй феи. Кадры репетиции постановщика и хореографа спектакля Максима Петрова - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Мариинский театр/ Михаил Вильчук
Спектакль "Байка. Мавра. Поцелуй феи". Кадры репетиции постановщика и хореографа спектакля Максима Петрова

Диалоги о любви

В "Современнике" — постановка польского режиссера Бениамина Коца "Первый хлеб".
В спектакле по пьесе драматурга Рината Ташимова, ученика Николая Коляды, играют Лия Ахеджакова, Семен Шомин, Николай Клямчук.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Лия Ахеджакова
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова

"Это история про разные полюса реальности: про молодость и старость, мир и войну, жизнь и смерть. Герои "Первого хлеба" — обычные люди, которые живут в очень маленьком городе на очень большой реке", — поясняют в театре.

На сцене покажут своеобразное безвременье между настоящим и прошлым. Главные герои тоже потеряны — не знают, чем заниматься, что выбирать, что делать с жизнью. Единственная "белая ворона" — бабушка Нурия (Ахеджакова). Она остра на язык, мудра и хитра (напоминает бабушку из оскароносного фильма "Минари").
© REUTERS / Chris Pizzello/PoolБрэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Брэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Брэд Питт и Юн Е Джон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Ее монологи про свободу, любовь и выбор — центральная тема постановки. Детали пока держат в секрете, но стоит ждать настоящего философского откровения.
Премьера 19, 23, 24 июля.

Высоцкий на Таганке

А кто-то открывает сезон в июле — как Театр на Таганке. Ко Дню памяти Высоцкого там готовят концерт "Осторожно. Высоцкий Live".
© Фото : пресс-служба Театра на ТаганкеФрагмент шоу "Осторожно. Высоцкий Live"
Фрагмент шоу Осторожно. Высоцкий Live - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : пресс-служба Театра на Таганке
Фрагмент шоу "Осторожно. Высоцкий Live"
Молодые артисты, объединившиеся в ВИА "КАМА", сыграют концерт-трибьют, посвященный творчеству барда.
Дарья Авратинская, Мария Матвеева, Никита Лучихин, Василий Уриевский представят неожиданные панк-рок-аранжировки, стихи Высоцкого на английском, смелые обработки и авторские интерпретации знаменитых композиций.
© Фото : пресс-служба Театра на ТаганкеФрагмент шоу "Осторожно. Высоцкий Live"
Фрагмент шоу Осторожно. Высоцкий Live - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : пресс-служба Театра на Таганке
Фрагмент шоу "Осторожно. Высоцкий Live"
В театре обещают, что пока будут звучать 13 песен, зрители точно перенесутся в иное измерение Высоцкого.
Кстати, имя коллектива не случайно. "КАМА" — так назывался знаменитый ресторан в здании театра, его в стихах часто воспевал бард.
Концерт намечен на 25 июля.
Кадр из сериала Содержанки
22 июня, 08:00Культура
Любовь, расследования, соцсети. Какие российские сериалы смотреть летом
 
КультураТеатрБалетИван ВырыпаевОвчаренко ВладимирИлья Демуцкий (композитор)Константин БогомоловРоссийский академический молодежный театрБольшой театрМариинский театрТеатр на ТаганкеБольшой драматический театр ТовстоноговаАлиса ФрейндлихМайя ПлисецкаяВладимир Высоцкий (автор песен)Светлана ЗахароваЛия АхеджаковаНью-Йорк (город)
 
 
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