https://ria.ru/20210630/teatr-1739076023.html

Финал сезона. Что нового показывают театры в июле

Финал сезона. Что нового показывают театры в июле - РИА Новости, 30.06.2021

Финал сезона. Что нового показывают театры в июле

Лето в городе, но еще не все театры ушли на каникулы. Можно посмотреть новую версию "Чайки" в ГАБТе, насладиться обычно новогодним "Щелкунчиком" в РАМТе или... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:00

2021-06-30T08:00

2021-06-30T08:02

театр

балет

иван вырыпаев

овчаренко владимир

культура

илья демуцкий (композитор)

константин богомолов

российский академический молодежный театр

большой театр

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Лето в городе, но еще не все театры ушли на каникулы. Можно посмотреть новую версию "Чайки" в ГАБТе, насладиться обычно новогодним "Щелкунчиком" в РАМТе или подпевать хитам Высоцкого в неожиданной аранжировке в Театре на Таганке. О самых интересных июльских премьерах — в материале РИА Новости.Новая классика в БольшомБольшой театр завершит сезон балетной премьерой. "Чайку" на Новой сцене ставит тандем Юрий Посохов — Александр Молочников.За музыку отвечает Илья Демуцкий, и это уже шестая его совместная работа с Посоховым (раньше были, например, "Герой нашего времени" и "Нуреев").Начинается постановка с бенефиса прима-балерины Ирины Аркадиной. Под финал на сцене появляется неизвестный, который срывает поклоны и пародирует артистку. Оказывается, это Костя Треплев, сын Аркадиной. Расстроенная Ирина просит доктора Дорна проверить сына на вменяемость и в наказание отсылает Костю в деревню.В новом прочтении классической пьесы задействованы ведущие артисты труппы: Аркадину танцуют Светлана Захарова, Кристина Кретова, Екатерина Крысанова и Екатерина Шипулина. А в Треплева перевоплощаются Артем Овчаренко, Алексей Путинцев, Дмитрий Смилевски, Игорь Цвирко.Не обошлось без цитат и воспоминаний: на Посохова в свое время произвела впечатление "Чайка" в постановке и с участием Майи Плисецкой.А Молочников ранее работал над одноименным спектаклем в МХТ, но постановка осталась незавершенной. В Большом театре, он надеется, его идеи будут выглядеть более удачно и "незатерто".Молочников признается, что для него балет — возможность понять, что важнее: любовь матери и сына или их творческий конфликт? Страсть или позиция в искусстве?Постановщики дают зрителю возможность решить это самостоятельно.Премьерные спектакли пройдут 1-4 июля."Щелкунчик" летомРАМТ представляет юбилейные — двадцатые — "Летние балетные сезоны". "Золушку", "Щелкунчика", "Лебединое озеро" и другие классические постановки исполнят московские и региональные труппы.Откроет фестиваль "Лебединое озеро", а всего в репертуаре "Сезонов" 11 балетов. Cреди них три — на музыку Петра Чайковского (еще "Спящая красавица" и "Щелкунчик"), а кроме того: "Жизель" Адана, "Дон Кихот" Минкуса, "Ромео и Джульетта", "Золушка" Прокофьева.Все постановки — в классических версиях. А еще в этом году спектакли будут идти не только в вечернее время, но и днем, в 12:00."Летние балетные сезоны" продлятся с 1 июля до 22 августа.Легенда в БДТНе совсем премьера, но очень редкий спектакль в репертуаре БДТ — "Волнение" Ивана Вырыпаева.Постановка возвращается после полугодовой паузы — исполнительница главной роли Алиса Фрейндлих не выходила на сцену в связи с болезнью и восстановлением после нее.Пьесу драматург написал и поставил специально для Фрейндлих в год 35-летия ее службы в БДТ и 100-летия театра (в 2019 году).Действие происходит в Нью-Йорке, на Манхэттене, в квартире знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте (Фрейндлих). Она очень закрытый и непубличный человек, но соглашается на интервью журналиста Кшиштофа Зелинского.А если хочется еще чего-то "звездного", то можно успеть на "Славу" с Ниной Усатовой. Постановка Константина Богомолова — как он сам говорил, это "советский "Ла-Ла Лэнд"."Волнение" намечено на 4 июля, а "Слава" — на 3 июля.Стравинский в МариинскомВ Мариинском театре поставят сразу три сочинения Стравинского, созданные в 1920-е. Их объединят в один проект — "Байка. Мавра. Поцелуй феи".Ставит лауреат "Золотой маски" хореограф Максим Петров. В команде с ним — художницы Альона Пикалова, Юлдус Бахтиозина и художник по свету Константин Бинкин.Первая часть — балет: "Байка про лису, петуха, кота да барана". Опера "Мавра" на либретто Бориса Кохно по поэме Пушкина "Домик в Коломне" будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском. Ну а балет "Поцелуй феи" поставят по сказке Ганса Христиана Андерсена.Интересно, что эти произведения относятся к разным периодам работы Стравинского (русскому и неоклассическому), но в театре подчеркивают: деление условно, ведь композитор "во всех сочинениях остается собой".Премьерные спектакли — 11 и 14 июля.Диалоги о любвиВ "Современнике" — постановка польского режиссера Бениамина Коца "Первый хлеб".В спектакле по пьесе драматурга Рината Ташимова, ученика Николая Коляды, играют Лия Ахеджакова, Семен Шомин, Николай Клямчук.На сцене покажут своеобразное безвременье между настоящим и прошлым. Главные герои тоже потеряны — не знают, чем заниматься, что выбирать, что делать с жизнью. Единственная "белая ворона" — бабушка Нурия (Ахеджакова). Она остра на язык, мудра и хитра (напоминает бабушку из оскароносного фильма "Минари").Ее монологи про свободу, любовь и выбор — центральная тема постановки. Детали пока держат в секрете, но стоит ждать настоящего философского откровения.Премьера 19, 23, 24 июля.Высоцкий на ТаганкеА кто-то открывает сезон в июле — как Театр на Таганке. Ко Дню памяти Высоцкого там готовят концерт "Осторожно. Высоцкий Live".Молодые артисты, объединившиеся в ВИА "КАМА", сыграют концерт-трибьют, посвященный творчеству барда.Дарья Авратинская, Мария Матвеева, Никита Лучихин, Василий Уриевский представят неожиданные панк-рок-аранжировки, стихи Высоцкого на английском, смелые обработки и авторские интерпретации знаменитых композиций.В театре обещают, что пока будут звучать 13 песен, зрители точно перенесутся в иное измерение Высоцкого.Кстати, имя коллектива не случайно. "КАМА" — так назывался знаменитый ресторан в здании театра, его в стихах часто воспевал бард.Концерт намечен на 25 июля.

https://ria.ru/20210622/serialy-1737942939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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