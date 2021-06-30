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Жителям тюменского села, пожаловавшимся Путину, пересчитали плату за ЖКУ

Жителям тюменского села, пожаловавшимся Путину, пересчитали плату за ЖКУ - РИА Новости, 30.06.2021

Жителям тюменского села, пожаловавшимся Путину, пересчитали плату за ЖКУ

Жителям поселка Демьянка Тюменской области, которые жаловались президенту РФ Владимиру Путину на тарифы на коммунальные услуги, был произведен перерасчет,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:54

2021-06-30T19:54

2021-06-30T20:13

россия

жкх

уватский район

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

тюменская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Жителям поселка Демьянка Тюменской области, которые жаловались президенту РФ Владимиру Путину на тарифы на коммунальные услуги, был произведен перерасчет, сообщает оперативный штаб региона.В среду на прямую линию к президенту обратились жители поселка Демьянка Уватского района, которые заявили, что при переселении из ветхого жилья им пришлось заплатить около 300 тысяч рублей, чтобы получить новые квартиры. Помимо этого, по их словам, они получают квитанции за коммунальные услуги в размере от 20 тысяч и более."Выяснилось, что жителям домов в поселке Демьянка был произведен перерасчет за коммунальные услуги. Итоговый счет оказался значительного ниже суммы, показанной во время эфира прямой линии. Новые квартиры взамен старых, находящихся в собственности, передавались по договору мены, поэтому владельцам пришлось доплатить разницу в стоимости. Такова норма закона", - говорится в сообщении.Как отметили в Сибирско-Уральской энергетической компании, дом, жильцы которого обратились на прямую линию президента, был введен в декабре 2020 года, жильцы заехали в марте. Счет на оплату услуг был выставлен впервые в мае сразу за март и апрель 2021 года по нормативу, потому что управляющая компания не сертифицировала у поставщика общедомовые приборы учета. В мае управляющая компания зарегистрировала приборы учета, и новые квитанции всем жителям были составлены с перерасчетом за прошлые месяцы. По данным компании, у Тарлана Тагирова, который обращался к Путину, итоговый счет за отопление за четыре месяца составил 27,1 тысяч рублей - по 6,7 тысяч рублей за месяц.

https://ria.ru/20210630/tyumen-1739239340.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739273411.html

россия

уватский район

тюменская область

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россия, жкх, уватский район, владимир путин, тюменская область, общество