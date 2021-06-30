https://ria.ru/20210630/svalka-1739292917.html

СК проверит работу минприроды Бурятии после жалобы Путину на свалку

СК проверит работу минприроды Бурятии после жалобы Путину на свалку - РИА Новости, 30.06.2021

СК проверит работу минприроды Бурятии после жалобы Путину на свалку

Следователи после жалобы жителей поселка Селенгинск в Бурятии на огромную несанкционированную свалку проверят работу должностных лиц минприроды республики и... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:36

2021-06-30T18:36

2021-06-30T18:37

россия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

общество

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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Следователи после жалобы жителей поселка Селенгинск в Бурятии на огромную несанкционированную свалку проверят работу должностных лиц минприроды республики и регионального оператора, сообщает СК РФ.На прямую линию с президентом Владимиром Путиным обратились жители различных регионах России с проблемами по ликвидации мусорных завалов, среди них было обращение из поселка Селенгинск. В пресс-службе главы республики сообщили, что проблема решается и свалку уберут в ближайшие дни.По данным СК, в поселке Селенгинск должностные лица игнорируют жалобы граждан на несанкционированные свалки бытовых отходов и отсутствие мусороперерабатывающих заводов."По данному факту органами СУ СК России организована проверка на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), а также некачественного оказания услуг со стороны регионального оператора ООО "ЭкоАльянс" по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210630/musor-1739235792.html

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество