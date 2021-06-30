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СК проверит работу минприроды Бурятии после жалобы Путину на свалку
СК проверит работу минприроды Бурятии после жалобы Путину на свалку - РИА Новости, 30.06.2021
СК проверит работу минприроды Бурятии после жалобы Путину на свалку
Следователи после жалобы жителей поселка Селенгинск в Бурятии на огромную несанкционированную свалку проверят работу должностных лиц минприроды республики и... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:36
2021-06-30T18:37
россия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
общество
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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Следователи после жалобы жителей поселка Селенгинск в Бурятии на огромную несанкционированную свалку проверят работу должностных лиц минприроды республики и регионального оператора, сообщает СК РФ.На прямую линию с президентом Владимиром Путиным обратились жители различных регионах России с проблемами по ликвидации мусорных завалов, среди них было обращение из поселка Селенгинск. В пресс-службе главы республики сообщили, что проблема решается и свалку уберут в ближайшие дни.По данным СК, в поселке Селенгинск должностные лица игнорируют жалобы граждан на несанкционированные свалки бытовых отходов и отсутствие мусороперерабатывающих заводов."По данному факту органами СУ СК России организована проверка на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), а также некачественного оказания услуг со стороны регионального оператора ООО "ЭкоАльянс" по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество
СК проверит работу минприроды Бурятии после жалобы Путину на свалку
18:36 30.06.2021 (обновлено: 18:37 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СК после жалобы Путину на свалку проверит работу чиновников министерства природы Бурятии

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Следователи после жалобы жителей поселка Селенгинск в Бурятии на огромную несанкционированную свалку проверят работу должностных лиц минприроды республики и регионального оператора, сообщает СК РФ.
На прямую линию с президентом Владимиром Путиным обратились жители различных регионах России с проблемами по ликвидации мусорных завалов, среди них было обращение из поселка Селенгинск. В пресс-службе главы республики сообщили, что проблема решается и свалку уберут в ближайшие дни.
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По данным СК, в поселке Селенгинск должностные лица игнорируют жалобы граждан на несанкционированные свалки бытовых отходов и отсутствие мусороперерабатывающих заводов.
"По данному факту органами СУ СК России организована проверка на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), а также некачественного оказания услуг со стороны регионального оператора ООО "ЭкоАльянс" по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
 
РоссияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинОбщество
 
 
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