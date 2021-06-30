https://ria.ru/20210630/sud-1739171352.html

Суд отклонил самый крупный иск Нетиевского к "Уральским пельменям"

Суд отклонил самый крупный иск Нетиевского к "Уральским пельменям" - РИА Новости, 30.06.2021

Суд отклонил самый крупный иск Нетиевского к "Уральским пельменям"

Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск бывшего участника и продюсера шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского о взыскании около 42 миллионов рублей с РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:20

2021-06-30T10:20

2021-06-30T10:20

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск бывшего участника и продюсера шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского о взыскании около 42 миллионов рублей с компании "Уральские пельмени продакшн" (УПП), учрежденной восемью участниками шоу, следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердил РИА Новости сам Нетиевский.Это самый крупный иск Нетиевского к экс-коллегам, с которыми он ведет целую серию судебных разбирательств. Нетиевский потребовал взыскать с ответчика компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 программ, созданных в 2010-2015 годах.Как и девять других участников коллектива, принимавших участие в написании сценариев, Нетиевский ранее передал авторские права по лицензионному договору компании-продюсеру. Договор предусматривал определенное число показов каждого выпуска на телеканале СТС и дополнительную оплату за сверхлимитные показы.В 2016-2019 годах компания-ответчик УПП создала и показала 79 выпусков "Уральские пельмени. Любимое", в которых использовались нарезки из 57 оригинальных программ. Нетиевский считает, что тем самым ответчик без разрешения использовал результаты его интеллектуальной деятельности. За это истец в апреле 2020 года потребовал взыскать с УПП более 56 миллионов рублей компенсации, а после уточнения расчета – около 42 миллионов рублей. Ответчик требования не признал.Комментарием УПП агентство не располагает.Екатеринбургское ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Нетиевский. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора. Тот оспорил решение и выиграл суды, но в итоге смена руководителя все равно состоялась.С тех пор Нетиевский и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы. По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили Соколов, Ершов, Брекоткин, Мясников, Калугин, Исаев, Рожков и Попов.

https://ria.ru/20210601/sud-1735150856.html

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новости культуры, шоу-бизнес, уральские пельмени