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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210630/sud-1739171352.html
Суд отклонил самый крупный иск Нетиевского к "Уральским пельменям"
Суд отклонил самый крупный иск Нетиевского к "Уральским пельменям" - РИА Новости, 30.06.2021
Суд отклонил самый крупный иск Нетиевского к "Уральским пельменям"
Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск бывшего участника и продюсера шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского о взыскании около 42 миллионов рублей с РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:20
2021-06-30T10:20
культура
новости культуры
шоу-бизнес
уральские пельмени
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск бывшего участника и продюсера шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского о взыскании около 42 миллионов рублей с компании "Уральские пельмени продакшн" (УПП), учрежденной восемью участниками шоу, следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердил РИА Новости сам Нетиевский.Это самый крупный иск Нетиевского к экс-коллегам, с которыми он ведет целую серию судебных разбирательств. Нетиевский потребовал взыскать с ответчика компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 программ, созданных в 2010-2015 годах.Как и девять других участников коллектива, принимавших участие в написании сценариев, Нетиевский ранее передал авторские права по лицензионному договору компании-продюсеру. Договор предусматривал определенное число показов каждого выпуска на телеканале СТС и дополнительную оплату за сверхлимитные показы.В 2016-2019 годах компания-ответчик УПП создала и показала 79 выпусков "Уральские пельмени. Любимое", в которых использовались нарезки из 57 оригинальных программ. Нетиевский считает, что тем самым ответчик без разрешения использовал результаты его интеллектуальной деятельности. За это истец в апреле 2020 года потребовал взыскать с УПП более 56 миллионов рублей компенсации, а после уточнения расчета – около 42 миллионов рублей. Ответчик требования не признал.Комментарием УПП агентство не располагает.Екатеринбургское ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Нетиевский. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора. Тот оспорил решение и выиграл суды, но в итоге смена руководителя все равно состоялась.С тех пор Нетиевский и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы. По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили Соколов, Ершов, Брекоткин, Мясников, Калугин, Исаев, Рожков и Попов.
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Новости
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новости культуры, шоу-бизнес, уральские пельмени
Суд отклонил самый крупный иск Нетиевского к "Уральским пельменям"
10:20 30.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Суд отклонил самый крупный иск Нетиевского к компании экс-коллег по "Уральским пельменям"

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск бывшего участника и продюсера шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского о взыскании около 42 миллионов рублей с компании "Уральские пельмени продакшн" (УПП), учрежденной восемью участниками шоу, следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердил РИА Новости сам Нетиевский.
Это самый крупный иск Нетиевского к экс-коллегам, с которыми он ведет целую серию судебных разбирательств. Нетиевский потребовал взыскать с ответчика компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 программ, созданных в 2010-2015 годах.
Как и девять других участников коллектива, принимавших участие в написании сценариев, Нетиевский ранее передал авторские права по лицензионному договору компании-продюсеру. Договор предусматривал определенное число показов каждого выпуска на телеканале СТС и дополнительную оплату за сверхлимитные показы.
В 2016-2019 годах компания-ответчик УПП создала и показала 79 выпусков "Уральские пельмени. Любимое", в которых использовались нарезки из 57 оригинальных программ. Нетиевский считает, что тем самым ответчик без разрешения использовал результаты его интеллектуальной деятельности. За это истец в апреле 2020 года потребовал взыскать с УПП более 56 миллионов рублей компенсации, а после уточнения расчета – около 42 миллионов рублей. Ответчик требования не признал.
"Суд не исследовал все представленные наши доказательства, а ответчик запутывал суд косвенными доказательствами", - заявил РИА Новости Нетиевский, комментируя решение суда первой инстанции. Он также заявил о намерении подать апелляцию после ознакомления с полным текстом решения.
Комментарием УПП агентство не располагает.
Екатеринбургское ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Нетиевский. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора. Тот оспорил решение и выиграл суды, но в итоге смена руководителя все равно состоялась.
С тех пор Нетиевский и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы. По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили Соколов, Ершов, Брекоткин, Мясников, Калугин, Исаев, Рожков и Попов.
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