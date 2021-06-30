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В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой - РИА Новости, 30.06.2021
В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
Суд в США вынес приговор гражданину России Евгению Глущенко, который был ранен в 2019 году при попытке незаконного пересечения границы США и Мексики, хотя уже... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T06:37
2021-06-30T06:37
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Суд в США вынес приговор гражданину России Евгению Глущенко, который был ранен в 2019 году при попытке незаконного пересечения границы США и Мексики, хотя уже проводил время в заключении и был депортирован за аналогичное преступление. Теперь ему снова грозит депортация, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее на слушании Глущенко в рамах сделки со следствием признал свою вину в возвращении в страну после депортации. Согласно условиям сделки, ему вынесли приговор, согласно которому время содержания под стражей засчитывается в срок отбытия наказания.Агентство отмечает, что Глущенко уже провел около 150 суток под стражей. В сделке о признании вины говорилось, что его депортация "практически неизбежна".В ноябре 2019 года Глущенко был ранен в Аризоне при попытке пересечь границу США и Мексики. По данным дипломатического источника, россиянин не изъявлял желания взаимодействовать с представителями дипмиссии РФ.Это был второй раз, когда Глущеко пытался попасть в США: до этого он вместе с якобы его женой пытался пересечь границу под предлогом того, что в России ему угрожают расправой из-за его работы с западными благотворительными организациями, пишет Ассошиэйтед Пресс. Однако он был задержан и помещен под стражу.
https://ria.ru/20210616/koshkin-1737279485.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/shveytsariya-1736322274.html
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россия, мексика, сша, в мире
В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:37 30.06.2021
 
© Fotolia / Vivian SeefeldСудебная система США
Судебная система США - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Fotolia / Vivian Seefeld

В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Суд в США вынес приговор гражданину России Евгению Глущенко, который был ранен в 2019 году при попытке незаконного пересечения границы США и Мексики, хотя уже проводил время в заключении и был депортирован за аналогичное преступление. Теперь ему снова грозит депортация, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее на слушании Глущенко в рамах сделки со следствием признал свою вину в возвращении в страну после депортации. Согласно условиям сделки, ему вынесли приговор, согласно которому время содержания под стражей засчитывается в срок отбытия наказания.
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Агентство отмечает, что Глущенко уже провел около 150 суток под стражей. В сделке о признании вины говорилось, что его депортация "практически неизбежна".
В ноябре 2019 года Глущенко был ранен в Аризоне при попытке пересечь границу США и Мексики. По данным дипломатического источника, россиянин не изъявлял желания взаимодействовать с представителями дипмиссии РФ.
Это был второй раз, когда Глущеко пытался попасть в США: до этого он вместе с якобы его женой пытался пересечь границу под предлогом того, что в России ему угрожают расправой из-за его работы с западными благотворительными организациями, пишет Ассошиэйтед Пресс. Однако он был задержан и помещен под стражу.
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