Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/strelba-1739309557.html
В Ивановской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу
В Ивановской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 30.06.2021
В Ивановской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу
Суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, в результате которой один человек погиб и двое были ранены, меру... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:55
2021-06-30T19:55
ивановская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, в результате которой один человек погиб и двое были ранены, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУСК по региону.Как уточняет управление, в ночь на 26 июня группа молодых людей пришла к частному дому на улице Лермонтова для выяснения отношений. В ходе конфликта 44-летний хозяин дома выстрелил в область груди и живота пришедшего 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте. После этого, он и другое неустановленное лицо нанесли еще двоим из компании пришедших мужчин телесные повреждения, с которыми они впоследствии были госпитализированы. В ходе обыска в доме следователями было изъято несколько единиц оружия, в том числе ружье "Сайга", из которого были сделаны выстрелы. Следователь возбудили уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц"."В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20210626/strelba-1738727628.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область, происшествия
В Ивановской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу
19:55 30.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Стрелявший в Кохме Ивановской области мужчина арестован

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, в результате которой один человек погиб и двое были ранены, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУСК по региону.
Как уточняет управление, в ночь на 26 июня группа молодых людей пришла к частному дому на улице Лермонтова для выяснения отношений. В ходе конфликта 44-летний хозяин дома выстрелил в область груди и живота пришедшего 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте. После этого, он и другое неустановленное лицо нанесли еще двоим из компании пришедших мужчин телесные повреждения, с которыми они впоследствии были госпитализированы. В ходе обыска в доме следователями было изъято несколько единиц оружия, в том числе ружье "Сайга", из которого были сделаны выстрелы. Следователь возбудили уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".
"В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.
Кадры с места стрельбы в Ивановской области
26 июня, 13:05
Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области
 
Ивановская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Лента новостейМолния