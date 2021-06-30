https://ria.ru/20210630/strelba-1739309557.html

В Ивановской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу

В Ивановской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 30.06.2021

В Ивановской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу

Суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, в результате которой один человек погиб и двое были ранены, меру... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:55

2021-06-30T19:55

2021-06-30T19:55

ивановская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, в результате которой один человек погиб и двое были ранены, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУСК по региону.Как уточняет управление, в ночь на 26 июня группа молодых людей пришла к частному дому на улице Лермонтова для выяснения отношений. В ходе конфликта 44-летний хозяин дома выстрелил в область груди и живота пришедшего 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте. После этого, он и другое неустановленное лицо нанесли еще двоим из компании пришедших мужчин телесные повреждения, с которыми они впоследствии были госпитализированы. В ходе обыска в доме следователями было изъято несколько единиц оружия, в том числе ружье "Сайга", из которого были сделаны выстрелы. Следователь возбудили уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц"."В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210626/strelba-1738727628.html

ивановская область

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ивановская область, происшествия