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Тверская область
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В Тверской области назначены стипендии 138 спортсменам-сборникам
В Тверской области назначены стипендии 138 спортсменам-сборникам - РИА Новости, 30.06.2021
В Тверской области назначены стипендии 138 спортсменам-сборникам
В Верхневолжье назначены ежемесячные стипендии губернатора для 138 спортсменов, входящих в состав национальных команд Российской Федерации по различным видам... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:01
2021-06-30T17:01
тверская область
россия
игорь руденя
общество
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ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. В Верхневолжье назначены ежемесячные стипендии губернатора для 138 спортсменов, входящих в состав национальных команд Российской Федерации по различным видам спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы продолжаем поддерживать наших спортсменов, у которых хорошие достижения на международном и всероссийском уровне. Люди, которые занимаются спортом, особенно когда есть некоторые сложности со здоровьем, заслуживают особого уважения, поддержки государства и области. Они являются примером для других", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя после заседания правительства региона, на котором было принято это решение.На обеспечение выплат в областном бюджете предусмотрено почти 10 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.
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россия, игорь руденя, общество

В Тверской области назначены стипендии 138 спортсменам-сборникам

17:01 30.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. В Верхневолжье назначены ежемесячные стипендии губернатора для 138 спортсменов, входящих в состав национальных команд Российской Федерации по различным видам спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мы продолжаем поддерживать наших спортсменов, у которых хорошие достижения на международном и всероссийском уровне. Люди, которые занимаются спортом, особенно когда есть некоторые сложности со здоровьем, заслуживают особого уважения, поддержки государства и области. Они являются примером для других", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя после заседания правительства региона, на котором было принято это решение.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с ежегодным отчетом в областном парламенте
24 июня, 20:22Тверская область
Руденя: в Верхневолжье растут ряды добровольцев
На обеспечение выплат в областном бюджете предусмотрено почти 10 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяОбщество
 
 
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