https://ria.ru/20210630/stipendiya-1739271379.html

В Тверской области назначены стипендии 138 спортсменам-сборникам

В Тверской области назначены стипендии 138 спортсменам-сборникам - РИА Новости, 30.06.2021

В Тверской области назначены стипендии 138 спортсменам-сборникам

В Верхневолжье назначены ежемесячные стипендии губернатора для 138 спортсменов, входящих в состав национальных команд Российской Федерации по различным видам... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:01

2021-06-30T17:01

2021-06-30T17:01

тверская область

россия

игорь руденя

общество

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ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. В Верхневолжье назначены ежемесячные стипендии губернатора для 138 спортсменов, входящих в состав национальных команд Российской Федерации по различным видам спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы продолжаем поддерживать наших спортсменов, у которых хорошие достижения на международном и всероссийском уровне. Люди, которые занимаются спортом, особенно когда есть некоторые сложности со здоровьем, заслуживают особого уважения, поддержки государства и области. Они являются примером для других", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя после заседания правительства региона, на котором было принято это решение.На обеспечение выплат в областном бюджете предусмотрено почти 10 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210624/dobrovoltsy-1738501900.html

россия

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2021

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россия, игорь руденя, общество